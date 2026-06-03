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Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμη πολύ καλή παρουσία στο ξεκίνημα της σεζόν, αυτή τη φορά στο μίτινγκ Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φινλανδίας όπου πέρασε τα 6,00 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επί κοντώ.

Το σημερινό ήταν το 21ο άλμα της καριέρας του αθλητή πάνω από το ορόσημο των 6,00 μ. και ο δεύτερος αγώνας του στη θερινή σεζόν πανώ από αυτό το ύψος, δείγμα της αξιοσημείωτης σταθερότητας σε κορυφαίες επιδόσεις.

Ο αθλητής ξεκίνησε από τα 5,60 μ., πέρασε με την πρώτη τα 5,82 μ. και στη συνέχεια τα 6,00 μ., ενώ επιχείρησε και στα 6,10 μ., όπου είχε καλές προσπάθειες.

Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή, που γυμνάζεται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι είναι το Diamond League του Όσλο στις 10 Ιουνίου. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Λάιτφουτ με 5,72 μ. και την τρίτη Σάιμεν Γκούτορμσεν με 5,60 μέτρα.

Από εκεί και πέρα βήμα-βήμα, αγώνα με τον αγώνα, η Κατερίνα Στεφανίδη αρχίζει να βρίσκει αγωνιστικό ρυθμό. Στο «σπίτι» της, στο μίτινγκ που μας πρωτοσυστήθηκε, το πολύ υψηλού επιπέδου και φέτος, Filothei Women Gala, η Ολυμπιονίκης του 2016 πέρασε τα 4.40, το καλύτερο άλμα της μετά τη γέννηση του γιου της και κέρδισε για άλλη μια φορά τον «δικό» της αγώνα.

Η Στεφανίδη πέρασε όλα τα ύψη που δοκίμασε – 4.20, 4.30, 4.40 – με την πρώτη και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση, ενώ δοκίμασε ανεπιτυχώς στα 4.50. Ο επόμενος αγώνας της θα είναι στην Πάτρα στα Τοφάλεια την προσεχή Κυριακή.

Εξάλλου τα 4.40 πέρασε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου (είχε μια αποτυχημένη στα 4.30) και τα 4.20 η Μυρτώ Κασσωτάκη και η Αναστασία Μπουμπουλίδη.

Πρώτη εμφάνιση στο άλμα εις ύψος στον ανοιχτό στίβο για την Τατιάνα Γκούσιν μετά τον τραυματισμό της στον κλειστό στίβο σε έναν αγώνα πολύ υψηλού επιπέδου.

Με τη γνωστή της αποφασιστικότητα πήδηξε 1.84, μολονότι οι πόνοι από τον τραυματισμό της δεν την έχουν αφήσει εντελώς. Πάνω από το 1.80 πέρασε η Παναγιώτα Δόση, η οποία επίσης προσπαθεί να βρει ρυθμό μετά τα πολλαπλά προβλήματα με τους τραυματισμούς. Για την πρώτη θέση έγινε μεγάλη μάχη μεταξύ της Σέρβας Ανγκελίνα Τόπιτς και της Μαρία Βούκοβιτς με τον πήχη να ανεβαίνει μέχρι τα δύο μέτρα.Η 34χρονη Μαυροβούνια αθλήτρια του Δημήτρη Βασιλικού, υπερέβαλε εαυτόν πετυχαίνοντας νέο εθνικό ρεκόρ με 1.98, αφήνοντας δεύτερη την Τόπιτς με 1.96.

Την καλύτερη της επίδοση από το 2022 πέτυχε στο τριπλούν η Σπυριδούλα Καρύδη. Η 25χρονη αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι πήδηξε 13.68 (1.1) με την τέταρτη προσπάθειά της και είχε δύο πολύ καλές άκυρες πρώτες προσπάθειες δείχνοντας ότι τα καλύτερα άλματα είναι κοντά. Το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 επιβεβαίωσε η Δέσποινα Πάσιου με άλμα στα 13.00 (1.3).

Νικήτρια στον αγώνα με επίδοση 14.71 (12.2), μόλις δύο εκατοστά μακριά από το ρεκόρ αγώνων, ήταν η καλύτερη φέτος στον ανοιχτό στίβο, Νταβισλέιντις Βελάσκο από την Κούβα. Ένα πρόβλημα τραυματισμού της τελευταίας στιγμής δεν επέτρεψε στην Οξάνα Κορένεβα να λάβει μέρος στον αγώνα.

Καλύτερη Ελληνίδα στο μήκος ήταν η 18χρονη Έβελυν Μητροπούλου με 6.31 (0.5) και άλλες δύο προσπάθειες στα 6.29 και 6.30. Λίγες μέρες μετά τη συμμετοχή της στο Γκέτσις, η Αναστασία Ντραγκομίροοβα πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο μίτινγκ της Φιλοθέης και κατάφερε να πηδήξει 6.23. Λίγο πιο πίσω η Νικολία Ποϊραζίδη με 6.20 και η Μαρία Στεφανοπούλου με 6.11.

Για την ανάδειξη της νικήτριας χρειάστηκε να υπολογιστούν οι δεύτερες προσπάθειες, καθώς η Ρουμάνα Αλίνα Ροτάρου-Κότμαν και η Κύπρια Φιλίππα Φωτοπούλου (με το τελευταίο της άλμα) προσγειώθηκαν στα 6.61. Με δεύτερο καλύτερο άλμα στα 6.58 την πρώτη θέση κατέλαβε η Ρουμάνα πρωταθλήτρια.