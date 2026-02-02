Η Κατερίνα Στεφανίδη επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά 511 ημέρες

Η Κατερίνα Στεφανίδη πραγματοποίησε την επιστροφή της στη δράση στα Millrose Games της Νέας Υόρκης. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του άλματος επί κοντώ αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά το 2024, έχοντας ως τότε μια αδιάλειπτη αγωνιστική παρουσία που ξεκινούσε από το 2002, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Η απουσία της οφειλόταν στη μητρότητα, με τη Στεφανίδη να επιστρέφει στους αγώνες έπειτα από ένα διάστημα που αποτέλεσε το μεγαλύτερο αγωνιστικό κενό της καριέρας της. Στην εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4.10 μ., ενώ είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4.20 μ., καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Το αγωνιστικό αποτέλεσμα, ωστόσο, περνά σε δεύτερη μοίρα σε αυτή τη φάση.

Η επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη σηματοδοτεί την επανέναρξη της αγωνιστικής της πορείας, με την ίδια να δηλώνει στην επίσημη ιστοσελίδα του μίτινγκ ότι στόχος της είναι να βρεθεί σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων. Όπως ανέφερε, θα ήθελε ιδιαίτερα η επόμενη σημαντική διάκριση στην καριέρα της να έρθει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.