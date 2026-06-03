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Η Βιλερμπάν αλλάζει τον «χάρτη» της Euroleague: Η «χρυσή» πρόταση σε Γιαμπουσέλε και οι κινήσεις για Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό!
Euroleague 03 Ιουνίου 2026, 13:50

Η Βιλερμπάν αλλάζει τον «χάρτη» της Euroleague: Η «χρυσή» πρόταση σε Γιαμπουσέλε και οι κινήσεις για Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό!

Η Βιλερμπάν προσπαθεί να αλλάξει τον «χάρτη» της Euroleague και «σκάει» χρήματα για να κάνει σπουδαίες μεταγραφές – Η πρόταση στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και οι Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό

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Η Βιλερμπάν από τη νέα σεζόν θα σταματήσει να είναι ο «σάκος του μποξ» της Euroleague και έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει τόσο την είσοδο της στα play offs, αλλά και στο Final Four, αφού είναι διατεθειμένη να «εκτοξεύσει» το μπάτζετ της στα 40.000.000 ευρώ.

Η γαλλική ομάδα επενδύει «τρελά» χρήματα, ο Τόνι Πάρκερ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία και το fund που θα τον στηρίξει έχει στόχο να πάει πολύ ψηλά τη Βιλερμπάν. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί ήδη είναι πάρα πολλά, όμως σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό, το πλάνο είναι να αλλάξει ο «χάρτης» της Euroleague με τις κινήσεις που θα κάνει το καλοκαίρι.

Ο μεγάλος στόχος είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τη Βιλερμπάν, με τον Γάλλο φόργουορντ των Σικάγο Μπουλς να σκέφτεται την επιστροφή στη Euroleague και τη γαλλική ομάδα να προσφέρει διετές συμβόλαιο που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 3.500.000 ευρώ ετησίως!

Το δημοσίευμα για τον Γιαμπουσέλε και τη Βιλερμπάν

Ο Γάλλος φόργουορντ αναμένεται να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη συγκεντρώνει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ντουμπάι έχει συνδεθεί έντονα με την περίπτωσή του, ενώ ισπανικά ΜΜΕ έχουν παρουσιάσει το σενάριο μετακίνησής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως αρκετά προχωρημένο. Παράλληλα, η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε δείξει ενδιαφέρον στο παρελθόν και αναμένεται να κινηθεί ξανά, αν ο Γιαμπουσέλε αποφασίσει να επιστρέψει στην EuroLeague.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Backdoor Podcast, υπάρχει πλέον ακόμη μία πολύ ισχυρή επιλογή στο τραπέζι. Η Βιλερμπάν έχει θέσει τον Γιαμπουσέλε ως τον Νο. 1 στόχο της για το καλοκαίρι και είναι έτοιμη να του καταθέσει την πιο μεγάλη πρόταση στην ιστορία του συλλόγου. Η γαλλική ομάδα θέλει να χτίσει από την αρχή το ρόστερ της και να παρουσιαστεί πολύ πιο ανταγωνιστική στη νέα Euroleague, με στόχο να μπει σοβαρά στη συζήτηση των πλέι-οφ. Για να το πετύχει αυτό, θεωρεί πως χρειάζεται έναν παίκτη επιπέδου και ο Γιαμπουσέλε παρουσιάζεται ως το ιδανικό προφίλ.

Ο 30χρονος άσος γνωρίζει ήδη το περιβάλλον της Βιλερμπάν, καθώς είχε αγωνιστεί εκεί από το 2020 έως το 2021, κατακτώντας το γαλλικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γαλλίας. Η σχέση του με το club, η αγάπη του κόσμου και η παρουσία του Τόνι Πάρκερ στη διοίκηση κάνουν την υπόθεση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

O Φρανσίσκο και ο Λουβαβού-Καμπαρό

Ο Γιαμπουσέλε όμως είναι μόνο η μία από τις πολλές κινήσεις που σκέφτεται να κάνει η Βιλερμπάν. Οι άλλες δύο μεταγραφές που προσπαθεί να ολοκληρώσει είναι αυτή του Σιλβέν Φρανσίσκο που έρχεται από μαγική χρονιά στη Ζαλγκίρις και ο Λουβαβού-Καμπαρό, που είναι ο παίκτης που ξεχώρισε με τη φανέλα της Μπασκόνια.

Και οι δύο είναι Γάλλοι, όπως και ο Γιαμπουσέλε και έχουν και οι δύο σπουδαίες προτάσεις από τη Βιλερμπάν και όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα μπορέσουν να τις αρνηθούν.

Ο Φρανσίσκο φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση κοντά στα 3.500.000 ευρώ ετησίως για 2+1 χρόνια, ενώ πάνω από 2.000.000 ευρώ έχει και ο Καμπαρό, που αναμένεται να είναι και ο πρώτος που θα πει επίσημα το «ναι» στο νέο πρότζεκτ των Γάλλων.

Πάντως, ακόμη και να ολοκληρωθούν οι τρεις αυτές σπουδαίες κινήσεις για τη Βιλερμπάν δεν θα σταματήσει εκεί και θα κυνηγήσει τουλάχιστον άλλες 3-4 μεγάλες μεταγραφές.

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