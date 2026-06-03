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Λάκης Λαζόπουλος: «Αισθάνομαι μία ικανοποίηση ότι η ‘κατάδυση’ που έκανα πήγε καλά»
Go Fun 03 Ιουνίου 2026, 14:00

Λάκης Λαζόπουλος: «Αισθάνομαι μία ικανοποίηση ότι η ‘κατάδυση’ που έκανα πήγε καλά»

«Το τελευταίο Τσαντίρι είναι πιο προσωπικό. Έχω μαζέψει όλες μου τις σκέψεις, και πάντα περιμένουν όλοι τον επίλογο, που λέγαμε στην έκθεση», δήλωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

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Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του «Buongiorno» για το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι» της σεζόν, το οποίο προβλήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του «Τσαντιριού» και την ανανεωμένη του ενέργεια, την οποία αποδίδει στη συνεργασία με νέους ανθρώπους.

Λάκης Λαζόπουλος:«Δουλεύω με νέους ανθρώπους, και αυτοί μου δίνουν πάρα πολλή δύναμη και ενέργεια»

«Αισθάνομαι μία ικανοποίηση, ότι αυτή η κατάδυση που έκανα, πάνω από δύο χρόνια τώρα, πήγε καλά. Ξαναβγαίνω πάλι, αναπνέω.

Και μ’ αρέσει που, μεγαλώνοντας, έχω διάθεση και όρεξη να δουλεύω και να κάθομαι με τα παιδιά. Και μάλλον ο λόγος είναι γιατί δουλεύω με νέους ανθρώπους, και αυτοί μου δίνουν πάρα πολλή δύναμη και ενέργεια».

Στη συνέχεια μίλησε για την αγάπη του για τα πανηγύρια, ενώ αποκάλυψε πως θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη νεοελληνική ιστορία με χιούμορ μέσα από τις εκπομπές του.

«Η μάνα μου πάντα με πήγαινε στα παζάρια, στο παζάρι της Λάρισας, και γενικά στα πανηγύρια, κι έμαθα στα πανηγύρια.

Μ’ αρέσουν τα πανηγύρια, τώρα μπορεί να μην πηγαίνω πολύ… αλλά ο λόγος που δεν πηγαίνω είναι γιατί ντρέπομαι. Ντρέπομαι, έχω μία ντροπή».

«Θέλει πολλή προετοιμασία αυτό που κάνω, αλλά δεν το προετοιμάζω, γιατί μπορεί ένα γεγονός να ανατρέψει τα πάντα. 300 Τσαντίρια πλέον.

«Πολλά χρόνια, πολλές εκπομπές, εχω περάσει και δύσκολα, και ζόρικα, και καταστάσεις»

Νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν όλα αυτά, από τους «Δέκα Μικρούς Μήτσους» μέχρι και τα Τσαντίρια, να μπορέσω να κάνω τη νεοελληνική ιστορία με χιούμορ».

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα συνεχίσουν στο MEGA και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

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