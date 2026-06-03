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Εφορία: Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων έως και 75%
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Ιουνίου 2026, 08:15

Εφορία: Παρατείνεται η προθεσμία για διεκδίκηση μείωσης προστίμων έως και 75%

Οι φορολογούμενοι με πρόστιμα στην Εφορία θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του χρόνου

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Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 αντί της 24ης Ιουλίου 2026 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι που έχουν οφειλές προς την Εφορία και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%.

Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων από την Επιτροπή μετατίθεται έως την 31η Ιουλίου 2027

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου, προβλέπεται ακόμη ότι το αίτημα εξώδικης επίλυσης μπορεί να αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026 αντί της 23ης Ιουλίου 2026.

Παράλληλα η ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων από την Επιτροπή μετατίθεται έως την 31η Ιουλίου 2027 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης μπορούν να εκδίδονται έως την 31η Οκτωβρίου 2027.

Δυνατότητα προσφυγής στην πιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έχουν φορολογούμενοι οι οποίοι βαρύνονται με έξτρα φόρους και πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις και θέλουν επιτύχουν έναν διακανονισμό με την εφορία χωρίς να μεσολαβήσει η Δικαιοσύνη, μακριά δηλαδή από τις δικαστικές αίθουσες.

Η διαδικασία

Με βάση τη διαδικασία στην αίτηση των φορολογούμενων προς την Επιτροπή, γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους που θεμελιώνουν την προσφυγή και οι οποίοι μπορούν να αφορούν παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών, εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος, αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ και μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή από την Επιτροπή εξετάζονται οι ισχυρισμοί του φορολογούμενου με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης και η πρόταση της Επιτροπής κοινοποιείται στον αιτούντα που δύναται να την αποδεχθεί εντός δέκα εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής επιλύεται αμετάκλητα η εκκρεμής διαφορά και η απόφαση δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Εφορία: Μείωση προστίμων έως και 75%

Ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται ή το 25% στη περίπτωση αυτοτελών προστίμων και να αναρτήσει το αποδεικτικό της πληρωμής στον σχετικό ιστότοπο ενώ η καταβολή του υπόλοιπου ποσού γίνεται σε έως 24 δόσεις με εκπτώσεις που διαμορφώνονται ως εξής:

  • 75% για εφάπαξ αποπληρωμή
  • 65% για 2 έως 4 δόσεις
  • 55% για 5 έως 8 δόσεις
  • 50% για 9 έως 12 δόσεις
  • 45% για 13 έως 16 δόσεις
  • 40% για 17 έως 20 δόσεις
  • 35% για 21 έως 24 δόσεις.

Σημειωτέον ότι εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Πηγή: ΟΤ

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