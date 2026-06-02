Αλλαγή στους ξένους και ο Ολυμπιακός ενόψει των τελικών με Παναθηναϊκό

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Στην τελευταία αλλαγή που είχε δικαίωμα να κάνει στην οκτάδα των ξένων ενόψει των τελικών της Stoiximan GBL Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, προχώρησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο τεχνικός της ομάδας του μεγάλου λιμανιού άλλαξε τον Μόντε Μόρις με τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο πρόσφατο Final Four της Euroleague και βοήθησε τα μέγιστα τους Ερυθρόλευκους να πάρουν το βαρύτιμό τρόπαιο.

Εκτός από τον Μόντε Μόρις, δεν υπολογίζονται για τους τελικούς επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ, που βρίσκονται και αυτοί εκτός της οκτάδας των ξένων.

Η οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αποτελείται πλέον από τους: Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουορντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς. Υπενθυμίζουμε ότι από αυτούς σε κάθε παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να επιλέγει τους έξι.

Το τελικό Depth Chart του Ολυμπιακού

PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα.

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου.

SF: Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς.

C: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Το Game 1 των τελικών είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00, ΣΕΦ), το Game 2 για την Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00, ΟΑΚΑ) και το Game 3 για την ερχόμενη Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00, ΟΑΚΑ). Εάν χρειαστεί Game 4 (ΟΑΚΑ) θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00) και εάν χρειαστεί Game 5 το Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00, ΣΕΦ).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)

Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)

Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)

Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)

Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)