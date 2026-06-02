Ο Τραμπ ζητά από εταιρείες ΑΙ να υποβάλουν τα μοντέλα τους για έλεγχο και χρήση από την κυβέρνηση

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Η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητά από τις κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να υποβάλουν εθελοντικά τα πιο ισχυρά μοντέλα τους σε κρατικές δοκιμές κυβερνοασφάλειας, πριν τα δώσουν προς χρήση στο κοινό, σύμφωνα με μια εκτελεστική εντολή που υπέγραψε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς εντείνονται οι φόβοι στην Ουάσινγκτον για τα νέα, πανίσχυρα συστήματα ΤΝ, όπως το Mythos της Anthropic.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την εντολή με την οποία δίνει οδηγίες στα υπουργεία Οικονομικών, Άμυνας, Εμπορίου και Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και αξιωματούχους, να εξασφαλίσουν συμφωνίες με τις εταιρείες ανάπτυξης ΤΝ για τις δοκιμές των μοντέλων τους.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα έχουν στη διάθεσή τους έως και 30 ημέρες για να κάνουν αυτές τις δοκιμές, προτού τα μοντέλα δοθούν σε άλλους οργανισμούς, πέραν της κυβέρνησης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Με την ίδια εντολή, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλεια σε όλους τους κυβερνητικούς τομείς. Το εκτελεστικό διάταγμα σηματοδοτεί μια στροφή στη στρατηγική του Τραμπ στην ΤΝ, καθώς η κυβέρνηση θα αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στην επίβλεψη των δυνατοτήτων της τεχνολογίας αυτής.

Οι κυβερνητικές δοκιμές μπορεί να πλήξουν τις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπρεπε να τηρεί μια στρατηγική «μη παρέμβασης» στον τεχνολογικό τομέα και προσπάθησε να αποθαρρύνει τις Πολιτείες να υιοθετήσουν κανόνες στους οποίους ο ίδιος αντιτίθεται.

Η απόφασή του να εφαρμόσει δοκιμές, σε εθελοντική βάση, μπορεί να πλήξει τα έσοδα της βιομηχανίας, εάν οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των νέων μοντέλων ή υποχρεώσει τις εταιρείες να αλλάξουν τις επιδόσεις τους για να αντιμετωπίσουν θέματα ασφαλείας.

Στελέχη των εταιρειών Anthropic, OpenAI και Google συναντήθηκαν με κυβερνητικούς αξιωματούχους και συζήτησαν το θέμα της κυβερνοασφάλειας, ανέφερε τον Μάιο ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους για την εκτελεστική εντολή που ήταν τότε υπό σύνταξη.

Ο Τραμπ επρόκειτο να την υπογράψει στις 21 Μαΐου, αλλά ανέβαλε την υπογραφή επειδή, όπως είπε, δεν του άρεσαν ορισμένα σημεία της και δεν ήθελε να κάνει κάτι που θα υπονόμευε τη θέση των ΗΠΑ στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: The AI GRID