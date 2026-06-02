Αυτοκτονίες και ένοπλες επιθέσεις – Η Φλόριντα διεκδικεί αποζημιώσεις για επικίνδυνες συμβουλές του ChatGPT
AI 02 Ιουνίου 2026, 14:30

Μεταξύ άλλων το ChatGPT φέρεται να προσέφερε να προσέφερε οδηγίες στον δράστη ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα to 2025.

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Αγωγή κατά της OpenAΙ και του επικεφαλής της Σαμ Άλτμαν κατέθεσε η πολιτεία της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT προκαλεί εθισμό στους νέους, δίνει συμβουλές για αυτοκτονία και προσφέρει συμβουλές για ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία.

Με την αγωγή που κατέθεσε σε πολιτειακό δικαστήριο, ο ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας Τζέιμς Ούτμαγιερ διεκδικεί αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και ζητά από τους δικαστές να αναγκάσουν την εταιρεία να λάβει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Ούτμαγιερ δήλωσε πως η αγωγή στρέφεται προσωπικά κατά του Άλτμαν για τον «κεντρικό ρόλο του» στην προώθηση ορισμένων επιβλαβών λειτουργιών του chatbot.

Εκπρόσωπος της OpenAI δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο. Η εταιρεία έχει πάντως δηλώσει ότι τα μοντέλα της είναι εκπαιδευμένα να μην απαντούν σε ερωτήματα που «διευκολύνουν τη βία» και ότι ενημερώνει τις Αρχές για συνομιλίες που υποδηλώνουν «άμεσο και αξιόπιστο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε άλλους». Ειδικοί ψυχικοί υγείας αξιολογούν τις οριακές ή αμφίβολες περιπτώσεις, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η αγωγή στρέφεται όχι μόνο κατά της OpenAI αλλά και κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Σαμ Άλτμαν (Reuters)

Τον Απρίλιο, ο Ούτμαγιερ παρήγγειλε έρευνα για τον ρόλο του ChatGPΤ σε πολύνεκρη επίθεση στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα το 2025, μετά την εξέταση των συνομιλιών ανάμεσα στον δράστη και το ChatGPT.

Αγωγή κατά της OpenAI είχε ήδη υποβάλει η οικογένεια ενός άνδρα που σκοτώθηκε την επίθεση.

Κατά της εταιρείας και του Άλτμαν έχουν επίσης προσφύγει οι οικογένειες θυμάτων για την επίθεση ενόπλου σε σχολείο του Καναδά τον Φεβρουάριο, μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις στην ιστορία της χώρας.

Οι ενάγοντες κατηγορούν την OpenAI ότι δεν ενημέρωσε την αστυνομία για τον δράση παρόλο που είχε ενδείξεις ότι σχεδίαζε την επίθεση με το ChatGPT επί οκτώ μήνες.

Η OpenAI έχει επίσης δεχθεί αγωγή από τους γονείς ενός εφήβου που φέρεται να έλαβε συμβουλές από το ChatGPT προκειμένου να αυτοκτονήσει.

