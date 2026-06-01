Champions League: Παίκτης της σεζόν ο Κβαρατσχέλια (pic)
Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.
Η Παρί Σεν Ζερμέν παρέμεινε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League, αφού νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι, στην «Πούσκας Αρένα» και διατήρησε έτσι τα σκήπτρα της.
Τα βραβεία για τους Παριζιάνους δεν σταματούν εδώ, αφού ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης για τη σεζόν 2025/26, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του Λουίς Ενρίκε σε ακόμα ένα μεγάλο τρόπαιο.
Ο Γεωργιανός εξτρέμ πραγματοποίησε μια εκπληκτική χρονιά στα «αστέρια», αφού κατέγραψε 10 γκολ και 7 ασίστ σε 16 αγώνες του Champions League, με την UEFA να επισφραγίζει την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο με το εν λόγω βραβείο.
✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026
