01.06.2026 | 17:51
Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου
Πυρά αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Προκλητική η Βούλτεψη «κουνάει το δάχτυλο» στην Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 01 Ιουνίου 2026, 12:30

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης να σημειώνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της ΝΔ να.... κουνάει το δάχτυλο στην Ευρωπαία εισαγγελέα αντί να δώσει πειστικές απαντήσεις

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Για άλλη μια φορά εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος – εν προκειμένω η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, επέλεξε να… κουνήσει το δάχτυλο στην ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια ακόμη προσπάθεια να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα ευρήματα στον ελεγκτή και αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις για τα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο και τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Προσπερνώντας την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στο σκάνδαλο καθώς και το γεγονός ότι η κυβέρνηση γενικότερα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές επικρίσεις για ζητήματα λογοδοσίας, διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας, η κ. Βούλτεψη, μιλώντας σε πάνελ στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», επικαλέστηκε με τη σειρά της την «έκθεση Τυχεροπούλου» προκειμένου να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει γαλάζιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι η «ζημιά» ήταν μικρότερη από ότι παρουσιαζόταν αρχικά. Χαρακτήρισε δε ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως «ευθεία παρέμβαση στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα», προσθέτοντας ότι η κ. Κοβέσι λειτουργεί με το ποιον θα βάλει φυλακή.

«Η κ. Κοβέσι λειτουργεί με το ποιον θα βάλει φυλακή. Ενώ η δουλειά της εισαγγελέως δεν είναι ποιον θα βάλει φυλακή. Είναι να βρει την αλήθεια και να πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Και η δουλειά της εισαγγελέως σίγουρα δεν είναι να δίνει συνεντεύξεις Τύπου και να βγάζει αποφάσεις πριν από το δικαστήριο. Αυτά ήταν που μου χτύπησαν εμένα το καμπανάκι και λέω “εδώ κάτι δεν πάει καλά”. Άρα, από τις 4 έως τις 24 Απριλίου, 20 ολόκληρες μέρες, λεγόταν – το είχε πει και ο κύριος Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ: “Έχουμε κυβέρνηση υποδίκων, έχει χαθεί η δεδηλωμένη”. Στις 24 Απριλίου παραγγέλνει την πραγματογνωμοσύνη. Έπρεπε να το ‘χε κάνει νωρίτερα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Το θέμα ποιο είναι; Η προσπάθεια να συνδεθεί κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλες τις χώρες – και δυστυχώς συνέβη και στη χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια, διότι, απ’ ό,τι προκύπτει τώρα, απ’ το 2010 υπάρχει αυτή η ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και γι’ αυτό και καταδικάστηκαν τώρα άνθρωποι που ήταν επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτες καταδίκες αφορούν την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Να συνδεθεί προσωπικά με πολιτικά πρόσωπα, αυτό απετέλεσε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ευθεία παρέμβαση στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, που δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, γι’ αυτό η Ιρλανδία δεν έχει δεχθεί, η Δανία δεν έχει δεχθεί. Και ουσιαστικά έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης απ’ την αντιπολίτευση, να λέμε ότι χάθηκε η δεδηλωμένη. Εγώ αυτό δεν το λέω επειδή αφορά εμάς. Το έλεγα πάντα: «Σταματήστε τις δικομανίες, σταματήστε τις εξεταστικές». Έχουμε κάνει εξεταστικές περιπτώσεις δύο και τρεις φορές για κάθε θέμα», είπε η κ. Βούλτεψη.

Κακουδάκη (ΠΑΣΟΚ) για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δηλαδή αν το αδίκημα δεν είναι κακούργημα αλλά πλημμέλημα δεν διερευνάται;»

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Μάρα Κουκουδάκη τόνισε:

«Νομίζω είναι και σαφές ότι εάν, και εφόσον, υπήρχε πόρισμα το οποίο έλεγε ότι δεν έχει κανένας καμία ευθύνη, δεν θα το συζητούσαμε. Εδώ προφανώς και θα έπρεπε να γίνει έτσι κι αλλιώς προανακριτική. Εδώ εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι εννοεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν το αδίκημα δεν είναι κακούργημα αλλά είναι πλημμέλημα, δεν διερευνάται; Γιατί εδώ η συζήτηση που κάνουμε είναι αυτή. Όλη η συζήτηση, λοιπόν – που έχει γίνει από την πρώτη στιγμή – είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε μία δικογραφία, που ήρθε, και υπήρχαν τα ονόματά τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να γίνει έρευνα. Η έκθεση, λοιπόν, αυτή, της κυρίας Τυχεροπούλου αποδεικνύει, ακριβώς, την αμεροληψία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία δεν ήταν υποχρεωμένη να το πάει και περαιτέρω. Αλλά, ακριβώς, επειδή κάνει σωστά τη δουλειά της – ως οφείλει – είπε “πρέπει κι εμείς να το ψάξουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι τα ποσά και ποια είναι η ουσία”», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: Επτά χρόνια τώρα και ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι δικομανής. Και νομίζω ότι ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε καμία διάθεση η εικόνα της χώρας μας να είναι αυτή. Ούτε η εικόνα του Κοινοβουλίου να είναι αυτή. Έχουμε ζήσει, λοιπόν, τα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα, τα οποία, βγαίνουν στην επιφάνεια ακριβώς επειδή έρχονται δικογραφίες στη Βουλή. Υποκλοπές, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεν σταματάει». Αν βάζαμε ένα τίτλο θα ήταν “ΟΠΕΚΕΠΛΕ”»

Αθανασιάδης (ΕΛΑΣ) για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σημαντικό να εφαρμόζονται κανόνες του δικαίου

Ο Χάρης Αθανασιάδης από την νεοσύστατη ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) τόνισε: «Πέρα από τις διακυμάνσεις και τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, δεν αλλάζει η γενική εικόνα. Η γενική εικόνα είναι ότι με τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έβαλε ξανά τη χώρα στον φακό της Ευρώπης ως εκείνο το κράτος το οποίο δεν τηρεί τους βασικούς κανόνες. Και υπάρχει και μια ουσία εδώ, ότι πράγματι κατανεμήθηκαν αυτά τα ποσά με εντελώς άδικο τρόπο και εντελώς άνισα. Δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τις κυρίες Σεμερτζίδου. Όταν, λοιπόν, τα παίρνει κάποιος αυτά τα χρήματα, τότε κάποιος άλλος τα χάνει. Και όταν τα χάνει κάποιος και δεν μοιράζονται ισότιμα, δεν γυρνάνε στην αγορά, πάνε σε προϊόντα πολυτελείας. Συνεπώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία να εφαρμόζονται κανόνες του δικαίου σε τέτοιες υποθέσεις».

Η συζήτηση για τα νέα κόμματα και πολιτικό σκηνικό

Ο κ. Αθανασιάδης ερωτηθείς σχετικά είπε: «Με την κυρία Καρυστιανού, αλλά ελπίζω και με πολλούς συμπολίτες μας, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μερικά στοιχειώδη. Παραδείγματος χάρη, Δικαιοσύνη. Κανόνες δικαίου να εφαρμόζονται απρόσωπα σε όλους και σε όλες. Το να ταυτίζεσαι, λοιπόν, σε ένα σώμα κανόνων ή πρακτικών ή αιτημάτων, δεν σημαίνει ταυτότητα. Η κυρία Καρυστιανού, με όσα γνωρίζουμε από όσα έχει πει κατά καιρούς και με όσους γνωρίζουμε από τους συνεργάτες της, κινείται δεξιότερα της Δεξιάς. Εμείς προσπαθούμε να εκφράσουμε έναν κόσμο αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς, έτσι κι αλλιώς, οι βασικές κατευθύνσεις μας είναι πολύ διαφορετικές. Αυτό, ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι σε μερικά κρίσιμα ζητήματα, όπως το αίτημα της Δικαιοσύνης, που συμφωνούμε όλοι καταρχήν, δεν πρέπει να κινούμεθα συντονισμένα. Διότι, σε τέτοια ζητήματα, το ζήτημα δεν είναι τι λες, είναι τι πράττεις. Άρα, εκεί αποδεικνύεται ή δεν αποδεικνύεται εάν πράττεις εν δικαίω ή εν αδίκω».

Η κ. Βούλτεψη αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως «θα κριθεί ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός. Δεν θα κριθεί για κάτι καινούριο, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν εισφέρει. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει λοβοτομή ξαφνικά».

Η κ. Κουκουδάκη αναφερόμενη στην προτροπή Δούκα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, ανέφερε: «Ο κύριος Δούκας έτσι κι αλλιώς, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, δεσμεύεται από τη συνεδριακή απόφαση. Τα συζητήσαμε πολύ πρόσφατα στο συνέδριό μας, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός, ο οποίος μετά την εθνική κάλπη θα διαμορφώσει τον χάρτη των κομμάτων. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, είναι δυο καινούρια κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν, έρχεται το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Για να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση, πρέπει να υπάρξει ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».

Ακίνητα
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

Goodbye crunches, hello deep core: Η αληθινή δύναμη του Pilates

Κόσμος
Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αυστηρή απάντηση Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν
Επικαιρότητα 01.06.26

Νέους τριγμούς προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η πρόταση Δούκα για διάλογο και συνεργασία με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Απάντηση με αιχμές από την Άννα Διαμαντοπούλου.

Νέα Αριστερά: Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ μετά το ρεπορτάζ του in – «Όλα λάθος»
ΕΟΔΑΣΑΑΜ 01.06.26

Η Νέα Αριστερά, με αφορμή το ρεπορτάζ του in για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, αλλά και την υποστελέχωση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, καλεί τον αρμόδιο υπουργό να δώσει εξηγήσεις και να προχωρήσει στην άμεση ενίσχυσή του.

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01.06.26

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

«Η πρόταση Γιούνκερ για φορολόγηση των εφοπλιστών το 2015 συνοδευόταν με επιβάρυνση δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου

Νέα παρέμβαση Δούκα: Επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ αλλά αφήνει ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με Τσίπρα
Πολιτική 01.06.26

Σε διευκρινιστική δήλωση προχώρησε ο Χάρης Δούκας μετά τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας  του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Νίκος Κλόκας
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»
Πολιτική 31.05.26

Το in παρουσιάζει κομμάτια της έκθεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το παρασκήνιο και τα ελλιπή στοιχεία που διατέθηκαν από το σύστημα που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πως εργαλειοποιεί την έκθεση η κυβέρνηση θέλοντας να πετάξει τις ευθύνες από πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
Αντιπολίτευση 31.05.26

Την ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτοξεύοντας πυρά για την «απαξίωση των δημόσιων πανεπιστημίων» και για την ακρίβεια που μαστίζει τα νοικοκυριά

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

inStream - Ροή Ειδήσεων
Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Συγκλονίζει ο Κέβιν Κίγκαν: «Έχω καρκίνο στο τέταρτο στάδιο, αυτή τη στιγμή είμαι ακόμα εδώ!»
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν αποκάλυψε ότι παλεύει με τον καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και αναφέρθηκε στις πιθανότητες επιβίωσης που του έχει δώσει ο γιατρός του.

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Θέσεις στάθμευσης: Οι πόλεις με τις περισσότερες παραβάσεις στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει στην Αθήνα
Αυτοκίνητο 01.06.26

Οι πιο συχνές παραβάσεις που καταγράφονται στην Ευρώπη αφορούν στάθμευση εκτός καθορισμένων θέσεων, διπλοπαρκαρίσματα και κατάληψη θέσεων για άτομα με αναπηρία.

Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Αυτός ήταν ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών σε τροχαίο δυστύχημα, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό του.

Καλοκαιρινές θερμοκρασίες και 35άρια έφερε ο Ιούνιος – Μαζικές εξορμήσεις στις παραλίες
Ελλάδα 01.06.26

Ο καλοκαιρινός καιρός και η αργία του Αγίου Πνεύματος οδήγησαν πολλούς στις παραλίες της Αττικής και όχι μόνο - Πώς θα εξελιχθεί η καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Ραγδαίες εξελίξεις 01.06.26

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

