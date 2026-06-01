Από το 2019, όταν οι original Avengers έριχναν τους τίτλους τέλους στην πορεία τους με το Endgame, η Marvel έχασε σταδιακά την λάμψη της – και τις σίγουρες επιτυχίες στο box office. Ο μοναδικός που κρατούσε ψηλά τη… σημαία ήταν ο Spider-Man, που συνέχιζε να φέρνει λεφτά με τη σέσουλα στο στούντιο.

Και πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Brand New Day, που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου και ίσως καταφέρει να σπάσει το φράγμα των 2 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί τον Τομ Χόλαντ.

Ο 30χρονος σταρ του Χόλιγουντ, φαίνεται ότι σκέφτεται ήδη την επόμενη ημέρα του «Ανθρώπου Αρχάχνη» και το ποιος θα τον διαδεχθεί.

Μιλώντας στο Empire, ο Τομ Χόλαντ είπε ότι θα ήθελε να βοηθήσει τον διάδοχό του να εγκλιματιστεί στον κόσμο του MCU και να παίξει τον ρόλο του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

«Όποιος κι αν είναι ο επόμενος, είτε ο Μάιλς Μοράλες είτε η Spider-Gwen, θα ήθελα να συμμετέχω» είπε ο γνωστός ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Αν μπορούσα να κάνω αυτό που έκανε ο Ντάουνι για μένα, θα ήμουν πολύ χαρούμενος».

Ο Τομ Χόλαντ αναφέρεται στην ταινία Captain America: Civil War, όταν ο Τόνι Σταρκ (βλέπει Iron Man) στρατολόγησε τον πιτσιρικά Πίτερ Πάρκερ (βλέπε Spider-Man) στους Avengers και έγινε ο μέντοράς του. Μια σχέση «πατέρα – γιου» που κράτησε μέχρι το Endgame.

Βέβαια, για την ώρα η Marvel δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται να αλλάξει στρατηγική στο πως έχει διαμορφώσει το franchise του Spider-Man την τελευταία δεκαετία, ούτε να αντικαταστήσει τον Χόλαντ.

Ωστόσο, ο 30χρονος ηθοποιός ξέρει ότι οι ρόλοι των superheroes δεν κρατάνε για πάντα.