Η καταστροφή του πυραύλου του Μπέζος απειλεί την επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη

Η θεαματική έκρηξη του πυραύλου New Glenn την περασμένη εβδομάδα δεν καθυστερεί μόνο την προσπάθεια της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, να αμφισβητήσει την κυριαρχία της SpaceX στο Διάστημα. Απειλεί να φέρει νέες καθυστερήσεις και στο πρόγραμμα Artemis για την επιστροφή της NASA στη Σελήνη.

H έκρηξη, η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια στατικής δοκιμής του πυραύλου στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 28 Μαΐου, ήρθε λίγες ημέρες αφότου η NASA επέλεξε την Blue Origin για την εκτόξευση δύο σεληνιακών οχημάτων, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι αστροναύτες της NASA μετά την πρώτη προσσελήνωσή τους το 2028.

Τα οχήματα σχεδιαζόταν να εκτοξευτούν φέτος με την σεληνάκατo Blue Moon του Τζεφ Μπέζος, η οποία θα αναχωρούσε τοποθετημένη στην κορυφή του πυραύλου New Glenn.

Το χρονοδιάγραμμα δείχνει πλέον αμφίβολο, καθώς η έκρηξη κατέστρεψε ολοσχερώς την εξέδρα εκτόξευσης στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ και η εταιρεία θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να την κατασκευάσει από την αρχή, δήλωσε στο Reuters πηγή που δεν κατονομάζεται.

Η Blue Origin ανταγωνίζεται την SpaceX και για τη μεταφορά των πρώτων αστροναυτών της NASA στη Σελήνη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Το σχέδιο για την αποστολή Artemis IV to 2028 προβλέπει ότι το τετραμελές πλήρωμα θα αναχωρήσει με την κάψουλα Orion της NASA. Όταν όμως τεθούν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες θα επιβιβαστούν είτε στο σκάφος Starship της SpaceX είτε στη σεληνάκατo Blue Moon της Blue Origin για την τελική κάθοδο μέχρι την επιφάνεια του φεγγαριού.

Η NASA είχε αρχικά αναθέσει την αποστολή στην SpaceX, η οποία όμως αντιμετωπίζει σοβαρές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του Starship. Ενοχλημένη από τις συνεχείς αναβολές, η NASA ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη σεληνάκατο της Blue Origin, αν είναι έτοιμη πρώτη.

Παραμένει ασαφές αν τουλάχιστον μία από τις δύο εταιρείες θα είναι έτοιμη για το Artemis III το 2027, μια δοκιμαστική αποστολή στην οποία το Orion της NASA θα συνδεθεί σε τροχιά με τουλάχιστον μία από τις δύο σεληνακάτους.

Παρά τον ανταγωνισμό των δύο εταιρειών, ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της SpaceX, εξέφρασε τη λύπη του για την καταστροφή του New Glenn.

«Λυπάμαι που το βλέπω, ελπίζω να ανακάμψετε σύντομα» έγραψε στο Χ o πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου.

Καθυστερήσεις και στο Amazon Leo

Εκτός από τον ρόλο του στο πρόγραμμα Artemis, ο πύραυλος New Glenn έχει κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη του Amazon Leo, μιας υπηρεσίας δορυφορικού Διαδικτύου με την οποία ο Μπέζος φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί το Starlink του Έλον Μασκ.

H έκρηξη της περασμένης εβδομάδας ανατρέπει το σχέδιο της Amazon να θέσει σε τροχιά τους μισούς από τους 3.200 δορυφόρους του Leo μέχρι τον Ιούλιο, όπως έχει δεσμευτεί στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Η Amazon έχει αναθέσει την εκτόξευση ενός μέρους των δορυφόρων της στην SpaceX, ωστόσο ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX μπορεί να μεταφέρει σε κάθε εκτόξευση περίπου τους μισούς δορυφόρους από ό,τι ο New Glenn.

Ο New Glenn, βαφτισμένος προς τιμήν του πρώτου Αμερικανού που πέταξε σε τροχιά γύρω από τη Γη, μπορεί να μεταφέρει φορτία έως 45 τόνων σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται κάπου ανάμεσα στον μικρό πύραυλο Falcon 9 και το μεγαλύτερο Starship της SpaceX, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει πάνω από 100 τόνους.

Μέχρι σήμερα, ο New Glenn έχει πραγματοποιήσει μόνο δύο εμπορικές πτήσεις. Στην πρώτη εκτόξευσε δύο δορυφόρους της NASA, ενώ στη δεύτερη απέτυχε να θέσει σε σωστή τροχιά δύο τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους.