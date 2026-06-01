Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.

Επικοινωνία του προέδρου του Ιράν με τη Γιαπωνέζα πρωθυπουργό

Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη θα διευκολύνει τη διέλευση των ιαπωνικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, που είναι σχεδόν καθολικά αποκλεισμένα από το Ιράν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι απολύτως διατεθειμένη να διευκολύνει την ναυσιπλοΐα» στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε άνετη και ανεμπόδιστη διέλευση στα ιαπωνικά πλοία», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Iranian President Masoud Pezeshkian held a talk with Japanese PM Sanae Takaichi to discuss regional developments.#Iran #Japan pic.twitter.com/oUu38Mjg6r — IranPress (@IranPress_eng) June 1, 2026

Βλήμα άγνωστης προέλευσης έπληξε πλοίο στον Κόλπο

Φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον Κόλπο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστης προέλευσης βλήμα στη δεξιά του πλευρά καθώς έπλεε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλιών νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ του Ιράκ.

Το βλήμα προκάλεσε μεγάλη έκρηξη, σύμφωνα με τον United Kingdom Maritime Trade Operations ( Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου -UKMTO).

Σύμφωνα με το UKMTO, δεν είναι γνωστό αν υπάρχει άμεση περιβαλλοντική επίπτωση από το συμβάν.