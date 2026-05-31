science
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
science

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Περιβάλλον 31 Μαΐου 2026, 19:17

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Αποκαλυπτική είναι νέα έρευνα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Η μετακίνηση μάζας μακριά από τον άξονα της Γης έχει ως αποτέλεσμα η περιστροφή του πλανήτη να επιβραδύνεται ελαφρώς, επιμηκύνοντας τη διάρκεια της ημέρας

Για γενιές ολόκληρες, η ημέρα στη Γη θεωρούνταν μία από τις λίγες σταθερές της ανθρώπινης ζωής: 24 ώρες, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο, σημειώνει το MSN.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν πλέον ότι αυτή η αντίληψη αλλάζει σταδιακά — και η κλιματική αλλαγή ευθύνεται εν μέρει για αυτό.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το ETH Ζυρίχης, η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται σταδιακά, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη λιώνει τους παγετώνες και τους πολικούς πάγους.

Η επίδραση είναι ελάχιστη, της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου, αλλά οι ερευνητές αναφέρουν ότι η τάση αυτή παρατηρείται πλέον με ρυθμό που δεν έχει υπάρξει ξανά τα τελευταία 3,6 εκατομμύρια χρόνια.

Ο λόγος έγκειται σε έναν βασικό νόμο της φυσικής.

Καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει τεράστιες ποσότητες πάγου στη Γροιλανδία, την Ανταρκτική και τους πάγους των βουνών, το νερό που κάποτε συγκεντρωνόταν κοντά στους πόλους της Γης ρέει στους ωκεανούς και κατευθύνεται προς τον ισημερινό.

Αυτή η ανακατανομή της μάζας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο περιστρέφεται ο πλανήτης.

Οι επιστήμονες συχνά συγκρίνουν αυτό το φαινόμενο με έναν πατινέρ καλλιτεχνικού πατινάζ.

Όταν ένας πατινέρ τεντώνει τα χέρια του, η περιστροφή του επιβραδύνεται.

Η Γη συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο: η μετακίνηση μάζας μακριά από τον άξονά της έχει ως αποτέλεσμα η περιστροφή του πλανήτη να επιβραδύνεται ελαφρώς, επιμηκύνοντας τη διάρκεια της ημέρας.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει περισσότερους τομείς της ζωής μας από ό,τι νομίζουμε.

Πόσο αυξάνεται η διάρκεια της ημέρας

Η αύξηση είναι πολύ μικρή για να την αντιληφθούν οι άνθρωποι.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται σήμερα κατά περίπου 1,33 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά αιώνα, λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η μάζα που εμπλέκεται είναι τεράστια.

Ο καθηγητής Μπένεντικτ Σόγια, ένας από τους συντάκτες της μελέτης, επισήμανε ότι μια τέτοια αλλαγή απαιτεί τη μετακίνηση περίπου 1.000 γιγατόνων πάγου και νερού από τις πολικές περιοχές προς τους ωκεανούς.

Για να το θέσουν σε μια πιο κατανοητή κλίμακα, οι ερευνητές συνέκριναν την ενέργεια που απαιτείται για αυτή τη μετατόπιση με την ένταση ενός σεισμού μεγέθους 9 Ρίχτερ — όχι από άποψη καταστροφής, αλλά σχετικά με τις πλανητικές δυνάμεις που απαιτούνται για να μεταβληθεί η περιστροφή της Γης.

Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης

Για να καταλάβουν αν είχαν συμβεί στο παρελθόν τέτοιες ραγδαίες αλλαγές, οι επιστήμονες εξέτασαν σε βάθος τη γεωλογική ιστορία της Γης.

Η ομάδα ανέλυσε απολιθωμένα υπολείμματα μικροσκοπικών θαλάσσιων οργανισμών, γνωστών ως βενθονικά τρηματοφόρα.

Η χημική σύνθεση που έχει διατηρηθεί στα κελύφη τους παρέχει ενδείξεις σχετικά με τα αρχαία επίπεδα της θάλασσας και τη συμπεριφορά των παγετώνων.

Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία με σύγχρονα κλιματικά δεδομένα και μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ερευνητές ανακατασκεύασαν τις μεταβολές στην περιστροφή της Γης που χρονολογούνται περίπου 3,6 εκατομμύρια χρόνια πίσω.

Το συμπέρασμά τους: η σημερινή επιβράδυνση που οφείλεται στο κλίμα ξεχωρίζει στα γεωλογικά αρχεία.

Οι ερευνητές εντόπισαν μόνο μία συγκρίσιμη περίοδο, περίπου δύο εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η σημαντική τήξη των παγετώνων είχε επίσης επηρεάσει την περιστροφή της Γης.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η τρέχουσα τάση είναι ασυνήθιστη, καθώς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη.

Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορεί να φαίνονται ασήμαντα στην καθημερινή ζωή, αλλά ο ακριβής χρονισμός είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη τεχνολογία.

Τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, τα δίκτυα GPS, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές και οι διαστημικές αποστολές βασίζονται όλα σε εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις του χρόνου και της περιστροφής της Γης.

Ακόμη και οι παραμικρές αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε συστήματα που εξαρτώνται από ακρίβεια της τάξης των νανοδευτερολέπτων.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε τελικά να ασκήσει μεγαλύτερη επίδραση στη διάρκεια της ημέρας από ορισμένους φυσικούς παράγοντες που έχουν διαμορφώσει ιστορικά την περιστροφή της Γης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σεληνιακών επιδράσεων.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

inWellness
inTown
Stream science
Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31.05.26

Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία

Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 30.05.26

Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι» - Πλησιάζει το εντυπωσιακό φαινόμενο

Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Δύο Ελληνες στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει σημάδια Αλτσχάιμερ δεκαετίες νωρίτερα - Τι έδειξε έρευνα

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Σύνταξη
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Κόσμος 31.05.26

Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση της Γερμανίας για το φοιτητικό επίδομα - «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες

Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Σύνταξη
Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Ελλάδα 31.05.26

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος

Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Σύνταξη
Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Συνεχίζεται η έρευνα 31.05.26

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί

Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Σύνταξη
Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 31.05.26

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά

Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Έρευνα ΕΚΤ 31.05.26

Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 31.05.26

Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Άρσεναλ - Συγκινητική στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)

Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Έρευνα Εισαγγελίας 31.05.26

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σύνταξη
Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Με 52% 31.05.26

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές

Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
Πόλεμος στην Ουκρανία 31.05.26

Η ΕΕ θα αποτρέψει τη Μόσχα να ωφεληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν – Παγώνει το πλαφόν τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν να παγώσουν προσωρινά το ανώτατο όριο τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο. Και πιθανώς θα το υιοθετήσει το μέτρο, ενώ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας.

Σύνταξη
Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις
Αντιπαράθεση 31.05.26

Ιερέας φέρεται να κατηγόρησε ακτιβίστρια για τη διπλή αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αντιδράσεις

Εξώδικο από την ακτιβίστρια Χρύσα Δουζένη κατά του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ μετά τις δημόσιες αναφορές του - Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες

Σύνταξη
Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31.05.26

Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Υποστηρικτικός 31.05.26

Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Σύνταξη
«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων
Κόσμος 31.05.26

«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων

Ανάμεσα στους γνωστούς ιδιοκτήτες γατών στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Cookies