Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο

Αποκαλυπτική είναι νέα έρευνα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Η μετακίνηση μάζας μακριά από τον άξονα της Γης έχει ως αποτέλεσμα η περιστροφή του πλανήτη να επιβραδύνεται ελαφρώς, επιμηκύνοντας τη διάρκεια της ημέρας

Για γενιές ολόκληρες, η ημέρα στη Γη θεωρούνταν μία από τις λίγες σταθερές της ανθρώπινης ζωής: 24 ώρες, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο, σημειώνει το MSN.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν πλέον ότι αυτή η αντίληψη αλλάζει σταδιακά — και η κλιματική αλλαγή ευθύνεται εν μέρει για αυτό.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το ETH Ζυρίχης, η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται σταδιακά, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη λιώνει τους παγετώνες και τους πολικούς πάγους.

Η επίδραση είναι ελάχιστη, της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου, αλλά οι ερευνητές αναφέρουν ότι η τάση αυτή παρατηρείται πλέον με ρυθμό που δεν έχει υπάρξει ξανά τα τελευταία 3,6 εκατομμύρια χρόνια.

Ο λόγος έγκειται σε έναν βασικό νόμο της φυσικής.

Καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει τεράστιες ποσότητες πάγου στη Γροιλανδία, την Ανταρκτική και τους πάγους των βουνών, το νερό που κάποτε συγκεντρωνόταν κοντά στους πόλους της Γης ρέει στους ωκεανούς και κατευθύνεται προς τον ισημερινό.

Αυτή η ανακατανομή της μάζας αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο περιστρέφεται ο πλανήτης.

Οι επιστήμονες συχνά συγκρίνουν αυτό το φαινόμενο με έναν πατινέρ καλλιτεχνικού πατινάζ.

Όταν ένας πατινέρ τεντώνει τα χέρια του, η περιστροφή του επιβραδύνεται.

Η Γη συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο: η μετακίνηση μάζας μακριά από τον άξονά της έχει ως αποτέλεσμα η περιστροφή του πλανήτη να επιβραδύνεται ελαφρώς, επιμηκύνοντας τη διάρκεια της ημέρας.

Πόσο αυξάνεται η διάρκεια της ημέρας

Η αύξηση είναι πολύ μικρή για να την αντιληφθούν οι άνθρωποι.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται σήμερα κατά περίπου 1,33 χιλιοστά του δευτερολέπτου ανά αιώνα, λόγω των κλιματικών αλλαγών.

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η μάζα που εμπλέκεται είναι τεράστια.

Ο καθηγητής Μπένεντικτ Σόγια, ένας από τους συντάκτες της μελέτης, επισήμανε ότι μια τέτοια αλλαγή απαιτεί τη μετακίνηση περίπου 1.000 γιγατόνων πάγου και νερού από τις πολικές περιοχές προς τους ωκεανούς.

Για να το θέσουν σε μια πιο κατανοητή κλίμακα, οι ερευνητές συνέκριναν την ενέργεια που απαιτείται για αυτή τη μετατόπιση με την ένταση ενός σεισμού μεγέθους 9 Ρίχτερ — όχι από άποψη καταστροφής, αλλά σχετικά με τις πλανητικές δυνάμεις που απαιτούνται για να μεταβληθεί η περιστροφή της Γης.

Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης

Για να καταλάβουν αν είχαν συμβεί στο παρελθόν τέτοιες ραγδαίες αλλαγές, οι επιστήμονες εξέτασαν σε βάθος τη γεωλογική ιστορία της Γης.

Η ομάδα ανέλυσε απολιθωμένα υπολείμματα μικροσκοπικών θαλάσσιων οργανισμών, γνωστών ως βενθονικά τρηματοφόρα.

Η χημική σύνθεση που έχει διατηρηθεί στα κελύφη τους παρέχει ενδείξεις σχετικά με τα αρχαία επίπεδα της θάλασσας και τη συμπεριφορά των παγετώνων.

Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία με σύγχρονα κλιματικά δεδομένα και μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ερευνητές ανακατασκεύασαν τις μεταβολές στην περιστροφή της Γης που χρονολογούνται περίπου 3,6 εκατομμύρια χρόνια πίσω.

Το συμπέρασμά τους: η σημερινή επιβράδυνση που οφείλεται στο κλίμα ξεχωρίζει στα γεωλογικά αρχεία.

Οι ερευνητές εντόπισαν μόνο μία συγκρίσιμη περίοδο, περίπου δύο εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν η σημαντική τήξη των παγετώνων είχε επίσης επηρεάσει την περιστροφή της Γης.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η τρέχουσα τάση είναι ασυνήθιστη, καθώς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη.

Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορεί να φαίνονται ασήμαντα στην καθημερινή ζωή, αλλά ο ακριβής χρονισμός είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη τεχνολογία.

Τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, τα δίκτυα GPS, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές και οι διαστημικές αποστολές βασίζονται όλα σε εξαιρετικά ακριβείς μετρήσεις του χρόνου και της περιστροφής της Γης.

Ακόμη και οι παραμικρές αλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε συστήματα που εξαρτώνται από ακρίβεια της τάξης των νανοδευτερολέπτων.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε τελικά να ασκήσει μεγαλύτερη επίδραση στη διάρκεια της ημέρας από ορισμένους φυσικούς παράγοντες που έχουν διαμορφώσει ιστορικά την περιστροφή της Γης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σεληνιακών επιδράσεων.