Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 12:10
Στις φλόγες τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού
Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ
Champions League 30 Μαΐου 2026, 11:19

Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Οι περισσότεροι ειδικοί βλέπουν τους Γάλλους ένα βήμα μπροστά, όμως οι Λονδρέζοι πιστεύουν πως ήρθε η ώρα να γράψουν ιστορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Champions League έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου βρίσκεται στραμμένο στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Δύο ομάδες που ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές μέχρι το τελευταίο σκαλοπάτι της διοργάνωσης, αλλά πλέον απέχουν μόλις 90 λεπτά από την κορυφή της Ευρώπης.

Οι περισσότερες προβλέψεις συγκλίνουν προς την πλευρά της Παρί Σεν Ζερμέν. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε παρουσιάζεται πιο ώριμη από ποτέ, διαθέτοντας πληθώρα λύσεων σε όλες τις γραμμές και ένα αγωνιστικό προφίλ που συνδυάζει ποιότητα, ταχύτητα και τακτική πειθαρχία. Οι εμφανίσεις απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους κατά τη διάρκεια της σεζόν έπεισαν πολλούς ότι οι Παριζιάνοι βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο για να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας. Ο Γεωργιανός άσος συνδυάζει δημιουργία και εκτέλεση, ενώ η αφοσίωσή του στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού τον καθιστά απαραίτητο για το πλάνο του Λουίς Ενρίκε. Δίπλα του, ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποτελεί διαρκή απειλή για κάθε άμυνα, με την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός να μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες ανά πάσα στιγμή.

Στο κέντρο του γηπέδου, η Παρί διαθέτει ένα από τα πιο δυναμικά και δημιουργικά σύνολα της Ευρώπης. Η ένταση στο πρέσινγκ, η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας και η άμεση μετάβαση στην επίθεση αποτελούν στοιχεία που έχουν χαρακτηρίσει την πορεία της μέχρι τον τελικό. Παράλληλα, η γαλλική ομάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε αντιπάλου, είτε επιλέγοντας κατοχή μπάλας είτε χτυπώντας στην κόντρα.

Ωστόσο, η Άρσεναλ δεν έφτασε τυχαία μέχρι εδώ. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν στην Αγγλία και εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Η κατάκτηση της Premier League λειτούργησε ως σημαντική ψυχολογική ώθηση, επιτρέποντας στους «Κανονιέρηδες» να προσεγγίσουν τον τελικό με αυτοπεποίθηση και λιγότερη πίεση.

Ο Μπουκάγιο Σάκα παραμένει ο ποδοσφαιριστής-κλειδί για τους Λονδρέζους. Η ταχύτητα, η τεχνική του κατάρτιση και η ικανότητά του να δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα στις πλευρές μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ακόμη και στις πιο οργανωμένες άμυνες. Παράλληλα, η συνοχή της ομάδας και η πειθαρχία στο πλάνο του Αρτέτα αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα σε έναν αγώνα που πιθανότατα θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Άρσεναλ είναι οι στατικές φάσεις. Η αγγλική ομάδα έχει εξελίξει σε επιστήμη τα κόρνερ και τα φάουλ γύρω από την περιοχή, δημιουργώντας διαρκώς επικίνδυνες καταστάσεις. Η δύναμη, το ύψος και η σωστή τοποθέτηση των παικτών της συχνά μετατρέπουν κάθε στημένη μπάλα σε ευκαιρία για γκολ.

Από την άλλη πλευρά, στην Παρί υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό σχετικά με την εστία. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Ματβέι Σαφόνοφ θα κληθεί να αποδείξει πως μπορεί να διαχειριστεί την πίεση ενός τόσο μεγάλου αγώνα. Οι τερματοφύλακες συχνά καθορίζουν την έκβαση των τελικών και οι Γάλλοι γνωρίζουν πως μια μεγάλη επέμβαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Μέσα σε αυτό το κλίμα προβλέψεων υπέρ της Παρί, ξεχώρισε η τοποθέτηση του Χρήστου Τζόλη στο γκάλοπ της DH του Βελγίου. Ο Έλληνας διεθνής αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες φωνές που εξέφρασαν προτίμηση προς την Άρσεναλ. Με χιουμοριστική διάθεση δήλωσε ότι ελπίζει οι «Κανονιέρηδες» να τον καλέσουν κάποια στιγμή στο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ήθελε να αγωνιστεί στο λονδρέζικο κλαμπ. Η ατάκα του προκάλεσε συζητήσεις και χαμόγελα, προσθέτοντας μια διαφορετική νότα στην παραμονή του τελικού.

Παρά τις προβλέψεις, η ιστορία του Champions League έχει αποδείξει αμέτρητες φορές ότι οι τελικοί δεν κερδίζονται στα χαρτιά. Η Παρί Σεν Ζερμέν διαθέτει περισσότερες μονάδες παγκόσμιας κλάσης και μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ της. Η Άρσεναλ, όμως, παρουσιάζει συνοχή, χαρακτήρα και την πίστη μιας ομάδας που θεωρεί ότι η στιγμή της έχει φτάσει.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να παρακολουθήσει μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου, όπου τα μεγάλα αστέρια, οι τακτικές λεπτομέρειες και η ψυχολογία θα καθορίσουν ποια ομάδα θα ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Το superfood «ασπίδα» ενάντια στην UV ακτινοβολία

Κόσμος
Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσόλο Σιμεόνε περιέγραψε τον τελικό του Champions League ως μια μάχη υψηλής έντασης, αποθεώνοντας την πίεση που ασκούν οι δύο φιναλίστ.

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των υπόλοιπων δέκα συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γιωτόπουλο: Η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή
Σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει την βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Μάριος Παπαγεωργίου: «Το πρόσωπο που δικάζεται ξέρει πολλά» – Κρίσιμες λεπτομέρειες για τη στυγερή δολοφονία
Μετά τις διαρκείς αναβολές για την υπόθεση απαγωγής και δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου τον Αύγουστο του 2012, το δικαστήριο απέρριψε νέο αίτημα και όρισε δικάσιμο στις 29 Ιουνίου

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ – Οι πρώτες εκτιμήσεις
Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Χέγκσεθ: Ανακοίνωσε πακέτο μαμούθ για παραγωγή πυρομαχικών – Αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν
Στο φόρουμ «Διάλογος του Σάνγκρι - Λα» στη Σιγκαπούρη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απαίτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς ενώ έστειλε αμφίσημα μηνύματα για το Ιράν

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

