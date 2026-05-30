«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ

Νέα δεδομένα προκύπτουν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από το πόρισμα της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που φαίνεται να περιορίζει σημαντικά το εύρος της εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι περισσότεροι από τους βουλευτές για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει άρση ασυλίας, ουσιαστικά απαλλάσσονται από σοβαρές ευθύνες.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ, κλήθηκε από την της Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου να αποτιμήσει τη ζημία που προκλήθηκε στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος της ζημιάς που υπέστη η ΕΕ από την εμπλοκή των κυβερνητικών στελεχών περιορίζεται στις 115.000 ευρώ από τα 1,2 εκατ. που ανέφερε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μαρινάκης: Θα ζητήσουν συγγνώμη;

Το γεγονός αυτό, προκάλεσε τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για προσπάθεια της αντιπολίτευσης «να στήσει ένα σκηνικό πολιτικοποίησης με το γνωστό μοτίβο μετατροπής της πολιτικής ζωής του τόπου σε δικαστήριο».

«Οπότε εκεί που ήταν μια υπόθεση που συνολικά είχε μια ζημία 1,2 εκατομμύρια ευρώ ήδη έχει πέσει αυτό στις 110 χιλιάδες ευρώ σωρευτικά για όλα τα πρόσωπα και στα μισά πρόσωπα μηδέν» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών διερωτήθηκε δε αν θα ζητήσουν συγγνώμη «όσοι ανέβηκαν στη Βουλή και έσπευσαν να κατηγορήσουν κάποιους ανθρώπους ως υποδίκους».

«Αν το ΠΑΣΟΚ ήξερε…»

Η καθυστέρηση στην σύνταξη της αποτίμησης από την κυρία Τυχεροπούλου προκάλεσε όπως φαίνεται προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς από τη Χαριλάου Τρικούπη είχαν σπεύσει να σηκώσουν τα ξίφη τους εναντίον της κυβέρνησης, μιλώντας για «πλειοψηφία υποδίκων».

Το συγκεκριμένο γεγονός αναγνώρισε εμμέσως και ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος δήλωσε ότι εάν το πόρισμα είχε τεθεί εγκαίρως υπόψη της Βουλής, δεν θα είχε κατατεθεί αίτημα για προανακριτική επιτροπή από την αξιωματική αντιπολίτευση.

«Αν λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική, αυτονόητο δεν είναι;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης μιλώντας στο Action24.