newspaper
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαΐου 2026, 14:42

Μαραντζίδης: Η άθλια συκοφαντία κρύβει τη δικαιολογία ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, άρα δικαιούμαστε να τον παρακολουθούμε

«Αθλιο και παντελώς ανυπόστατο» χαρακτηρίζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento ο Νίκος Μαραντζίδης. Διερωτάται δε με νόημα και με τον Τσίπρα να έχει δεσμευθεί για πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών, αν πίσω από «τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τρόπο αιχμηρό, αλλά και μια διαφορετική και ενδιαφέρουσα ανάγνωση πίσω από το προφανές, σχολιάζει ο Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento με τον πηχιαίο τίτλο: «Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών» και υπότιτλους: «Τι είχαν αποκαλύψει οι Anonymous για τη συνεργασία του Νίκου Μαραντζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνταν από το Φόρεϊν Όφις», «Τι συνδέει τον πρώην πρωθυπουργό με τον εκφραστή του ιστορικού αναθεωρητισμού και σκληρό επικριτή της “πρώτης φοράς Αριστερά”».

Ο κ. Μαραντζίδης δεν παραλείπει να επισημάνει τη «στροφή» του εκδότη της εφημερίδας, την οποία αποδίδει στα έντονα συναισθήματα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας ως πολιτικός, χωρίς να λείπουν οι περιπτώσεις που «παρατηρούνται μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος», κάτι που, όπως τονίζει, «οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια».

Φωτίζει όμως και μια άλλη πλευρά που είναι πολύ σοβαρή, διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις και το προφανές.

«Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν» τονίζει ο κ. Μαραντζίδης και προσθέτει ότι «θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια».

Όλη η δήλωση του Νίκου Μαραντζίδη

«Η φύση των επιστημονικών μου μελετών, μου έχει διδάξει να έχω βαθιά κατανόηση της πολιτικής εχθρότητας και της σκοπιμότητας. Καθώς και γνώση του σε ποιες ακρότητες μπορεί αυτή να φτάσει.

Ο Τσίπρας άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ ένας άχρωμος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που γεννά συναισθήματα αγάπης αλλά και μίσους. Καμιά φορά και τις μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος. Αυτό οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια.

Ένα τέτοιο μονοπάτι φαίνεται ότι έχει πάρει αυτός που σήμερα, θέλοντας να χτυπήσει τον Τσίπρα, αναδεικνύει ένα άθλιο και παντελώς ανυπόστατο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Documento.

Που ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβουλεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων.

Εντάξει, για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ.

Για την υπόθεση της ΕΛ.Α.Σ όμως, και του Αλέξη Τσίπρα, που η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική στοχεύει να γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα του Μαξίμου, καθώς και τις παραφυάδες του που παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, δημιοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, δεν είναι ένα αστείο.

Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση και όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, επειδή αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα, θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια.

Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας»

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

Θεοδωρόπουλος: Η δεύτερη θητεία στον ΣΕΒ και το νέο στοίχημα της βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Βάρος: Η διατροφή που μπορεί να «φρενάρει» την αύξηση στην εμμηνόπαυση

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά

inWellness
Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Σύνταξη
Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά

Με την αυτοδυναμία να φαντάζει μακρινό όνειρο και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία, η κυβέρνηση παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και εκνευρισμό τις παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά. Την ίδια στιγμή ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί» για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή: το ΠΑΣΟΚ να νικήσει τη ΝΔ

«Πώς μπορεί να πιστέψει κανείς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δήθεν συμφωνεί με το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, αλλά όποτε προκύπτει δικογραφία που εμπλέκει υπουργούς του, το χρησιμοποιεί για να δέσει τα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης;», αναρωτιέται ο Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας το ζήτημα της πολιτικής αξιοπιστίας ως ζητούμενο της αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Σύνταξη
Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ

Με σκληρή ανάρτηση και καρφιά για Predator και διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απευθείας αναθέσεις, εξηγεί η ΕΛΑΣ στον Κυριάκο Πιερρακάκη που δεν κατάλαβε, τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν μίλησε για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας».

Σύνταξη
Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς
ΠΑΣΟΚ 29.05.26

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση
Πολιτική Γραμματεία 29.05.26

Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη - Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση

Στην πρώτη δημοσκόπηση που καταγράφει επίσημα την ΕΛΑΣ, το δυνατό «χαρτί» του Αλέξη Τσίπρα είναι η «εντιμότητα» και η «εμπιστοσύνη» που εμπνέει ο πρώην πρωθυπουργός στους πολίτες, ο οποίος έρχεται πρώτος στην ερώτηση «ποιος μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης
Από τα Άγραφα 29.05.26

Ανδρουλάκης: Το όραμα για την πολιτική αλλαγή ταυτίζεται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης

«Για εμάς χρέος είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, που θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια
Μπάλα / θρησκεία 30.05.26

Ο Μαμντάνι φοράει sur mesure κούρτα της Άρσεναλ και προκαλεί θαυμασμό και αντιπάθεια

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις όταν παρέστη στις προσευχές του Eid φορώντας ένα σύνολο που συνδύαζε το ποδόσφαιρο και την πίστη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Ληξιπρόθεσμα χρέη 30.05.26

Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών - Ο λόγος

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30.05.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 14:50 το Game 2 των ημιτελικών της Stoiximan GBL, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός - Τηλεοπτικά από το ERT 2 Sports

Σύνταξη
Λάρισα: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει μεταλλική γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης
Καρέ καρέ 30.05.26

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό στη Λάρισα παρασύρει γέφυρα και καταλήγει σε μάντρα επιχείρησης

Το τροχαίο έγινε στις 28 Μαΐου στη Λάρισα - Βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας δείχνει καρέ - καρέ την πορεία του οχήματος μέχρι να καταλήξει σε μάντρα επιχείρησης

Σύνταξη
Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros
Τένις 30.05.26

Σάκκαρη – Χβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» για τη Μαρία και αποκλεισμός από το Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα της με τη Μάγια Χβαλίνσκα στο Roland Garros, έκανε το 1-0, αλλά η Πολωνή το γύρισε και απέκλεισε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον τρίτο γύρο.

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά
Κρήτη 30.05.26

Στον ανακριτή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση της υπόθεσης προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των τραυμάτων του παιδιού, το οποίο παραμένει νοσηλευόμενο στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη

Σύνταξη
Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου
Στην Πορτογαλία 30.05.26

Βίντεο-σοκ: Ποδηλάτης άρπαξε από τον λαιμό γυναίκα οδηγό και την γρονθοκόπησε στη μέση του δρόμου

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες ήταν και μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μαζί με άλλους πολίτες επιχείρησε να απομακρύνει τον δράστη από το θύμα

Σύνταξη
Κρήτη: Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές – Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη
Στην Κρήτη 30.05.26

Τα «χαμένα» 4 λεπτά και οι φωνές - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Τα ευρήματα των ειδικών και το περιεχόμενο του ιατροδικαστικού πορίσματος δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς αποκαλύφθηκαν τα κυκλώματα – Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI
Οι modi operandi 30.05.26

Τα στοιχεία από την επιχείρηση «Θερισμός» του ελληνικού FBI που ξεσπέκασε όσους ρήμαζαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έντονη και σε βάθος χρόνου αποκαλύπτεται η εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - 1.151 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικές ομάδες

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά – Τι λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ
Κλιμάκωση στον Λίβανο 30.05.26

«Ο Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά», λέει ο σύμβουλος του Χαμενεΐ - «Αφωνία» από τις ΗΠΑ

Η «αφωνία» συνεχίζεται από την πλευρά των ΗΠΑ μετά τη σύσκεψη του Τραμπ με το επιτελείο του όπου υποτίθεται θα λάμβανε την οριστική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data
English edition 30.05.26

Chevron’s Block 10 Bet Rests on Promising Seismic Data

2D and 3D surveys obtained from HELLENiQ ENERGY have identified promising geological structures off the Kyparissia Gulf, with a subsurface that resembles the Ionian block where ExxonMobil is positioned.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση και κοινωνικό πρόσημο

«Το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκεται σε κανέναν πανικό, ούτε διακατέχεται από εκνευρισμό. Αν, όμως, επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια χειραγώγησης από συγκεκριμένα συμφέροντα, έχουμε υποχρέωση να την αναδείξουμε για να προστατεύσουμε την ίδια τη δημοκρατία», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Ο Μάριος Οικονόμου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Ανδρουλάκης: Χωρίς δημοκρατία και κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη – Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Σε άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπεραμύνεται των αγώνων για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι το αδιέξοδο του συστήματος Μητσοτάκη δεν πρέπει να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τον λαό και τη χώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί στο Λονδίνο για υπόθεση κατασκοπείας
Σύνδεση με Ιράν 30.05.26

Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Έλληνας που είχε συλληφθεί για υπόθεση κατασκοπείας στη Βρετανία

Ο 46χρονος συνελήφθη στο Λονδίνο από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία - Η υπόθεση συνδέεται με επίθεση κατά δημοσιογράφου που εργαζόταν σε αντιπολιτευόμενο ιρανικό ΜΜΕ, με έδρα τη Βρετανία

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Cookies