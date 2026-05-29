ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Στέψη στο ΟΑΚΑ για τους «ερυθρόλευκους» ή… παράταση
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό (29/5, 18:00) στον τέταρτο τελικό της Handball Premier, με την Ένωση να θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά και τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο 3-1 και την κατάκτηση του τίτλου.
Mε τη σειρά στο 2-1 πλέον, η ΑΕΚ υποδέχεται το απόγευμα της Παρασκευής (29/5, 18:00, ΕΡΤSPORTS1) στο «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή στον 4ο τελικό της Handball Premier.
Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν κάνει την ανατροπή και προηγούνται, έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν με νίκη και το φετινό πρωτάθλημα, που ταυτόχρονα θα είναι τρεμπλ, αφού μέσα στη σεζόν έχουν κατακτήσει ήδη Σούπερ Καπ και Κύπελλο.
Απο την πλευρά της, η Ένωση -που θα παίξει για πρώτη φορά στη φυσική της έδρα σε αυτούς τους τελικούς- θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει σε 2-2 και να στείλει τη σειρά σε 5ο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τρίτη στο ΚΓ Ηλιούπολης.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤSPORTS1 με διαιτητές τους Nάσκο- Χαρίτσο και παρατηρητές τους Αντωνόπουλο- Βέργο.
Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών:
Πεϊσότο (πίβοτ αεκ): «O Ολυμπιακός έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο και έχει αρκετό βάθος στο ρόστερ. Δώσαμε πολύ δύσκολα παιχνίδια και καταφέραμε να πάρουμε μια σημαντική νίκη μέσα στην έδρα τους, όμως τώρα βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο και έχουμε μόνο μία επιλογή και έναν στόχο: να νικήσουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει.
Δουλεύουμε πολύ σκληρά κάθε μέρα και είμαι σίγουρος ότι αύριο θα μπούμε στο γήπεδο για να αφήσουμε την ψυχή μας στο παρκέ και να οδηγήσουμε τη σειρά σε 5ο παιχνίδι. Μετά από πολύ καιρό θα συναντήσουμε ξανά τους φιλάθλους μας στις εξέδρες και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό παράγοντα ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας».
Ιβάν Σλίσκοβιτς (περιφερειακός Ολυμπιακού): «Αφού ξεκινήσαμε με κακό αποτέλεσμα στο πρώτο ματς των playoffs, ανακάμψαμε με δύο νίκες. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά στο πρώτο ημίχρονο και κάναμε πολλά λάθη. Το δεύτερο ημίχρονο, όμως, ήταν καλύτερο. Δείξαμε την ποιότητά μας και το βάθος που έχουμε στο ρόστερ μας, διατηρώντας υψηλή ένταση σε όλο το δεύτερο μέρος.
Παρά τις δύο νίκες, γνωρίζουμε, ότι κάθε ματς είναι διαφορετικό και δεν είναι εύκολο να νικήσεις, ειδικά εκτός έδρας. Ωστόσο, το κάναμε ήδη, οπότε πιστεύουμε ότι μπορούμε να το ξανακάνουμε και να τελειώσουμε τα playoffs και το πρωτάθλημα, αύριο. Σίγουρα, θα είναι πολύ δύσκολο ματς, επειδή είναι η τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πρέπει να έχουμε καλύτερη απόδοση από το προηγούμενο παιχνίδι, με υψηλή συγκέντρωση και να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 60 λεπτά».
