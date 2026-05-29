Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ισπανία για Μοντέρο-Μακ Ιντάιρ και… αποχωρήσεις
Euroleague 29 Μαΐου 2026, 12:22

Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ισπανία για Μοντέρο-Μακ Ιντάιρ και… αποχωρήσεις

Δημοσίευμα του «Solobasket» αναλύει τις αλλαγές που θα κάνει στο ρόστερ του ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν – Τα συμβόλαια των παικτών και τα δεδομένα με τους δανεισμούς.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του στο Final Four το ΟΑΚΑ και τώρα έχει μπροστά του τους τελικούς της Stoiximan GBL. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, παράλληλα «τρέχει» και ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να πραγματοποιήσουν τις κινήσεις που θα τους διατηρήσουν στην κορυφή της Ευρώπης.

Με αυτές ασχολείται και ρεπορτάζ στην Ισπανία, το οποίο αναλύει τις προσθαφαιρέσεις που θα γίνουν στο ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με σκοπό να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, το Solobasket τονίζει πως μπορεί οι Ζαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να… έρχονται, αλλά κάποιοι από το «ερυθρόλευκο» ρόστερ αναμένεται να αποχωρήσουν. «Ο Ολυμπιακός αξιολογεί σημαντικές αποχωρήσεις όπως αυτή του Σακίλ ΜακΚίσικ», που πιθανότατα να μη χωράει στο ρόστερ της επόμενης σεζόν σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Υπενθυμίζεται πως, το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι με τον ίδιο να αναφέρει μετά την κατάκτηση της Euroleague πως δεν έχει αποφασίσει ενδεχόμενη ανανέωσή του.

Τι ισχύει με τα συμβόλαια των παικτών του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί σημαντικά ζητήματα σε μερικές εβδομάδες. Σημαντικοί παίκτες όπως οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μόντε Μόρις δεν έχουν συμβόλαιο ενόψει της σεζόν, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ έχει οψιόν ανανέωσης.

Είναι ειλημμένη η απόφαση των ανθρώπων της ομάδας να κρατήσουν τους Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς, αν και ο Αμερικανός φέρεται να είναι κοντά στην Αρμάνι, όπως δεδομένο είναι ότι οι υποθέσεις των Μόρις και Τζόσεφ θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος της χρονιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι άγνωστο τι θα γίνει με την περίπτωση του Κίναν Έβανς, που έχει οψιόν για +1, αλλά και με τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Αντώνη Καραγιαννίδη, που θα επιστρέψουν από τους δανεισμούς τους.

Αναλυτικά τα συμβόλαια που έχει Ολυμπιακός:

Βεζένκοφ – 2029
Φουρνιέ – 2029
Μιλουτίνοφ – 2028
Φαλ – 2027
Ντόρσεϊ – 2026
Παπανικολάου – 2026
Πίτερς – 2026
Χολ – 2028
Γουόρντ – 2027
Γουόκαπ – 2027
Νιλικίνα – 2027
Έβανς – 2027
Μόρις – 2026
Τζόουνς 2028
ΜακΚίσικ – 2026
Τζόσεφ – 2026
Λαρεντζάκης – 2028
Νετζήπογλου – 2029

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four
Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Euroleague, ενώ χρηματική ποινή 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια.

«Τρέλα» με Λάιλς στη Euroleague – Ποια ομάδα «σκάει» πολλά λεφτά για να τον πάρει (pics, vids)
Ο Τρέι Λάιλς, μετά και το τρομερό Final Four που έκανε έχει γίνει για τα καλά ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού. Ποια ομάδα του... στρώνει χαλί εκατομμυρίων για να τον πείσει

Ντατόμε για Ομπράντοβιτς: «Για να επιστρέψει θέλει κίνητρο και όραμα»
Ο Λουίτζι Ντατόμε υποστήριξε ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο για τα χρήματα, αλλά επειδή η ομάδα του θα του προσφέρει κίνητρο, όραμα και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βλέπει ο Βανς - «Παραμένουν διαφωνίες στις διατυπώσεις» - Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

To μουσείο ως χώρος παιδείας
Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

