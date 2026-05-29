29.05.2026 | 14:21
Τραγωδία στον Βόλο - 47χρονος πέθανε την ώρα που η κόρη του έδινε πανελλαδικές
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η παγκόσμια ελίτ και μια συνάντηση από το μέλλον
Champions League 29 Μαΐου 2026, 14:46

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η παγκόσμια ελίτ και μια συνάντηση από το μέλλον

Το στρογγυλό τραπέζι της Βουδαπέστης και οι ισχυρότεροι άνθρωποι των σπορ σε ένα think tank με θέα στην επόμενη 10ετία. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν εκεί…

Διονύσης Δελλής
Συνέβη στη Βουδαπέστη, μετρώντας αντίστροφα για τον φετινό τελικό του Champions League. Και ήρθε να μας θυμίσει την ταχύτητα με την οποία ο κόσμος –και των σπορ- αλλάζει. Κορυφαίες προσωπικότητες γύρω από το ίδιο τραπέζι. Σε ένα ιδιαίτερο think tank… από το μέλλον. Μια σύνοδος κορυφής, για την επόμενη ημέρα του παγκόσμιου Sport Business. Και η ξεχωριστή τιμή να είναι εκεί ένας Έλληνας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ήταν ανάμεσα στους επιλεγμένους που προσκλήθηκαν στο «First Annual Exclusive UEFA Champions League Dinner». Το δείπνο οργανώθηκε προσωπικά από τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον πρόεδρο της EFC και της Παρί Σεν Ζερμέν Νάσερ Αλ Κελαϊφί και τον Μίκαελ Ρούμπιν, ιδρυτή και CEO της παγκόσμιας αθλητικής πλατφόρμας Fanatics.

Ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί της Παρί, ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο Μάικλ Ρούμπιν της CEO της πλατφόρμας Fanatics

Μια συνάντηση «strategic networking summit» χαρακτήρα, χαρτογραφώντας όσα έρχονται στην sport business, βιομηχανία.

Το οικοσύστημα των Σπορ γίνεται τόπος συνάντησης για: επενδύσεις, νέα μοντέλα ιδιοκτησίας, τηλεοπτικά δικαιώματα και συνολικά media rights, AI, διαχείριση της μεγάλης οπαδικής βάσης και επιρροής, ανάπτυξη premium εμπειριών κλπ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν ότι κάποια από τα πιο σημαντικά πρόσωπα των sports business, κάποια από τα σημαντικότερα μυαλά και τους πιο επιτυχημένους παγκοσμίως, αντιλαμβάνονται την πρόκληση. Και κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι για μια τέτοια μεγάλη συζήτηση.

Πλάι στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ήταν ο Ζοάν Λαπόρτα της Μπαρτσελόνα. Ο πανίσχυρος Σταν Κρόνκε, ιδιοκτήτης της Άρσεναλ αλλά και των Ντένβερ Νάγκετς. Ο μεγιστάνας Σαχίντ Καν (Φούλαμ). Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Group CEO της Mubadala Investment, Χαλίφα Αλ Μουμπάρακ. Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν, Τζέρι Καρντινάλε.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον διάσημο ράπερ Τράβις Σκοτ

Και την ίδια στιγμή εκεί προσωπικότητες-κλειδιά της παγκόσμιας οικονομίας. Ο Ραμόν Λαγκουάρτα (PepsiCo chairman and CEO), ο Τζον Έλκαν της Φεράρι. Ο Όλιβερ Μιντζλαφ (Red Bull), o Τζόσεζ Τσάι (Alibaba). O πρόεδρος και CEO της Nike, Έλιοτ Χιλ. Ο CEO της –ναυαρχίδας των αθλητικών media των ΗΠΑ- FOXSports Έρικ Σανκς και ο Ντέιβιντ Μπέρσον του CBS. Ο CEO της Adidas, Μπιόρν Γκούλντεν. Ένα αντάμωμα της παγκόσμιας οικονομίας και των σπορ, από εκείνα που δημιουργούν το μέλλον.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα και ο Τράβις Σκοτ

Δεν πρόκειται για έκπληξη το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ήταν εκεί. Μια ακόμη πράξη επιβεβαίωσης είναι για τον άνθρωπο που όχι μόνο άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού μετατρέποντας τον στον κορυφαίο πολύ-αθλητικό σύλλογο της Ευρώπης αλλά που εδώ και 16 χρόνια λειτουργώντας καινοτόμα σχηματίζει μια τάση. Και μόνο να σκεφτείς ότι σήμερα ο Ολυμπιακός γιορτάζει δύο χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου που κέρδισε ελληνική ομάδα, εναρμονίζεσαι. Πολλώ δε μάλλον αν προσθέσεις την ιστορική επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ και ένα από τα πλέον πετυχημένα ποδοσφαιρικά project των τελευταίων χρόνων στο Νησί.

Στο κέντρο ο Στέφανο Ντομενικάλι, CEO της Φόρμουλα 1 και ο Ρόμπερτ Κραφτ, ιδιοκτήτης των Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς

Συγκαταλέγεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλέον σε εκείνη τη ολιγομελή κατηγορία προσωπικοτήτων που διαθέτουν πραγματική πολυεπίπεδη επιρροή: στο ποδόσφαιρο, στα media, στις διεθνείς επενδύσεις και στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του παγκόσμιου αθλητικού οικοσυστήματος. Κάποιος που συμμετέχει και ορίζει τις εξελίξεις. Στην παγκόσμια κοινότητα των Σπορ.

Ο Έλιοτ Χιλ της Nike, ο θρυλικός Λουίς Φίγκο, ο Ζόραν Λάκοβιτς της UEFA, και ο Μάικλ Ρούμπιν

Για την ιστορία; Παρόντες στο δείπνο της Βουδαπέστης ήταν ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο διάσημος ράπερ Τράβις Σκοτ, ο Λουίς Φίγκο και ο άσος του ΝΒΑ Κέβιν Ντουράντ. O quarterback τoυ Σιάτλ και ένας από τους σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Ράσελ Γουίλσον. Ένας ουρανός με αστέρια…

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Kale: Aξίζει τελικά τη φήμη του; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

The Expla-in Project | Πώς απαντούν στο κόμμα Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ;
Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, μετά και την επίσημη πρεμιέρα της ΕΛΑΣ. Η Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζεται για μία σκληρή πολιτική αναμέτρηση στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Ποιος πληρώνει τους ΕΚΑΜΙΤΕΣ που φυλάνε τον Γρηγόρη Δημητριάδη; – Στον Χρυσοχοΐδη το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουν κρίσιμα ερωτήματα για το αν και γιατί έχει αστυνομική συνοδεία με 10 ΕΚΑΜΙΤΕΣ ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στο zougla.gr έπειτα από το επεισόδιο στο Τ Center.

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»
Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης: «Εκκλησία και Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε κοινό πεδίο ευθύνης: τον άνθρωπο. Σε αυτό το πεδίο η γυναίκα είναι δύναμη φροντίδας και προσφοράς».

Βουλγαρία: Δίνει διορία για την παραμονή αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Περιθώριο ενός μήνα δίνει η Βουλγαρία στις ΗΠΑ για την παραμονή των στρατιωτικών της αεροσκαφών στη χώρα, εφόσον δεν ικανοποιήσει το αίτημά της

Ρουμανία: «Δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε στην επίθεση» – Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους, λέει ο Ρούτε
Οι ένοπλες δυνάμεις στη Ρουμανία δεν πρόλαβαν να καταρρίψουν το drone που φέρεται να προέρχεται από τη Ρωσία και χτύπησε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες

The Expla-in Project | Μια νύχτα σαν και αυτή…
Η ανάμνηση του τελικού της Νέας Φιλαδέλφειας, δύο χρόνια πριν. Και όμως, είναι σαν χθες…

Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

To μουσείο ως χώρος παιδείας
Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

