Ντάνιελ Ζίμπερτ: Ο διαιτητής που θα σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Champions League

Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 18:59

Η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του Ντάνιελ Ζίμπερτ μέχρι σήμερα, καθώς πρόκειται για τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA που αναλαμβάνει.

Γιώργος Μαζιάς
Ο Γερμανός διαιτητής Ντάνιελ Ζίμπερτ θα είναι ο άνθρωπος που θα διευθύνει τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαΐου στην «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης. Για τον 42χρονο διαιτητή, αυτή είναι η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του μέχρι σήμερα, καθώς πρόκειται για τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης της UEFA που αναλαμβάνει.

Ο Ζίμπερτ γεννήθηκε στη Γερμανία και ξεκίνησε να ασχολείται με τη διαιτησία σε ηλικία μόλις 14 ετών. Με σταθερά βήματα ανέβηκε όλες τις βαθμίδες του γερμανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, μέχρι που το 2015 εντάχθηκε στη λίστα των διεθνών διαιτητών της FIFA και της UEFA. Από τότε έχει διευθύνει σημαντικούς αγώνες σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Τη φετινή σεζόν ο Ζίμπερτ έχει ήδη διευθύνει εννέα αγώνες του Champions League, περισσότερους από κάθε άλλον διαιτητή στη διοργάνωση. Παράλληλα, έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από διεθνείς διοργανώσεις, καθώς ήταν παρών σε δύο αγώνες του UEFA EURO 2024 και σε τρεις αγώνες του UEFA EURO 2020.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην UEFA, ο Γερμανός διαιτητής μίλησε για τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι επιλέχθηκε για τον τελικό. Όπως αποκάλυψε, δεχόταν το τηλεφώνημα από τον επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροζέτι, ενώ βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του. Το τηλεφώνημα ήταν σε ανοιχτή ακρόαση και, όπως είπε ο ίδιος, η στιγμή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και συναισθηματική.

Ο Ροζέτι συνεχάρη τον Ζίμπερτ και την ομάδα του, λέγοντας ότι άξιζαν αυτή τη μεγάλη διάκριση. Ο ίδιος ο διαιτητής τόνισε ότι αισθάνεται πολύ χαρούμενος όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους συνεργάτες του: τους βοηθούς διαιτητές Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Φόλτιν, καθώς και για τον VAR Μπάστιαν Ντάνκερτ, ο οποίος, όπως είπε, θα έχει πλέον συμμετάσχει σε όλους τους μεγάλους τελικούς ως διαιτητής VAR.

Η φετινή χρονιά, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη για τον Ζίμπερτ. Στη διάρκεια της σεζόν αντιμετώπισε τραυματισμό στη γάμπα, γεγονός που τον ανησύχησε ιδιαίτερα, καθώς δεν ήξερε αν θα προλάβαινε να επιστρέψει έγκαιρα στη δράση. Χάρη όμως στη σωστή δουλειά των γιατρών και της ομάδας αποκατάστασης, κατάφερε να επανέλθει γρήγορα και να συνεχίσει τη σεζόν σε υψηλό επίπεδο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι το σημαντικότερο στοιχείο για έναν διαιτητή δεν είναι μόνο να παίρνει σωστές αποφάσεις, αλλά και να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τους ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θέλει οι παίκτες να κατανοούν και να αποδέχονται τις αποφάσεις του.

Εκτός από τη διαιτησία, ο Ζίμπερτ είναι και εκπαιδευτικός. Αν και αυτή τη στιγμή ασχολείται αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο και την οικογένειά του, εξήγησε ότι η εμπειρία του ως καθηγητής τον βοήθησε σημαντικά στην επικοινωνία και στη διαχείριση ανθρώπων. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι φέτος διαιτήτευσε δύο πρώην μαθητές του, οι οποίοι πλέον αγωνίζονται στη Bundesliga: τον Λίντον Μάινα της Κολωνίας και τον Φίσνικ Ασλάνι της Χόφενχαϊμ.

Ο Γερμανός διαιτητής αναφέρθηκε επίσης και στον νέο κανονισμό της UEFA που επιτρέπει μόνο στους αρχηγούς να διαμαρτύρονται στους διαιτητές. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το μέτρο έχει βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της πίεσης και των έντονων αντιδράσεων μέσα στο γήπεδο, ενώ πιστεύει ότι μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη συμπεριφορά και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

Η διαιτητική ομάδα του τελικού αποτελείται από:

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Βοηθοί διαιτητές: Γιαν Ζάιντελ και Ράφαελ Φόλτιν

Τέταρτος διαιτητής: Σάντρο Σέρερ (Ελβετία)

Reserve assistant referee: Γουαδελούπε Πόρας Αγιούσο (Ισπανία)

VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ (Γερμανία)

Assistant VAR: Ρόμπερτ Σρέντερ (Γερμανία)

VAR Support: Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Όσον αφορά την προετοιμασία του για τον μεγάλο τελικό, ο Ζίμπερτ δήλωσε ότι μετά το τέλος της Bundesliga προσπάθησε να ξεκουραστεί και να παραμείνει σε άριστη φυσική και ψυχολογική κατάσταση. Τόνισε ότι δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερο στην προετοιμασία του μόνο και μόνο επειδή πρόκειται για τελικό, καθώς θεωρεί σημαντικό να διατηρήσει τη συγκέντρωση και τη σταθερότητά του.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Γερμανός διαιτητής παραδέχθηκε ότι θα νιώσει έντονη συγκίνηση όταν βγει στον αγωνιστικό χώρο της «Πούσκας Αρένα», όμως πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του και να παραμείνει συγκεντρωμένος στο έργο του. Στόχος του είναι να απολαύσει τον αγώνα και μετά τη λήξη να μπορέσει να μιλήσει για έναν επιτυχημένο τελικό.

