Δουδωνής: «Η RealPolls μού έστειλε εξώδικο, δεν τα έχουν υπολογίσει καλά»
Επικαιρότητα 29 Μαΐου 2026, 18:40

Τη δική του απάντηση στο εξώδικο που έλαβε από την Real Polls δίνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Θέση στην κόντρα της Χαριλάου Τρικούπη με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων πήρε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

«Η RealPolls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετανοίας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά» τονίζει στο μήνυμά του ο κ. Δουδωνής.

«Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας» σημειώνει, προσθέτοντας ότι μπήκε στην πολιτική για να λέει «την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια».

«Γιατί την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν» καταλήγει ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία RealPolls είχε απαντήσει στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενοχλήθηκε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που «ανεβάζουν» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και έκανε λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Η RealPolls ξεκαθαρίζει στην ανακοίνωσή της πως «δεν την αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά ‘παιχνίδια’» και σημεώνει πως «η δημόσια κριτική και ο θεσμικός διάλογος είναι θεμιτά και επιθυμητά. Δηλώσεις και αναφορές, που συνιστούν προσπάθεια απαξίωσης της εταιρείας και, ευρύτερα, του ίδιου του θεσμού της έρευνας κοινής γνώμης», όπως τονίζει, «δεν συνιστούν κριτική», ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων, δηλώνοντας πως επιφυλάσσεται «παντός νομίμου δικαιώματός της, αστικού και ποινικού» για οποιεσδήποτε αναφορές θεωρεί ψευδείς, προσβλητικές ή επιζήμιες.

Wall Street
Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Κόσμος
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Πολιτική 28.05.26

Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σειφ Σπεις 29.05.26

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Τι συμβαίνει; 29.05.26

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

