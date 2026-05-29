Anthropic: Τις επόμενες εβδομάδες το λανσάρισμα του Mythos, του μοντέλου που τρόμαξε τις τράπεζες
AI 29 Μαΐου 2026, 15:29

Anthropic: Τις επόμενες εβδομάδες το λανσάρισμα του Mythos, του μοντέλου που τρόμαξε τις τράπεζες

Τον Απρίλιο η εταιρεία είχε παγώσει το δημόσιο ντεμπούτο του Mythos λόγω ανησυχίας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις.

Το Claude Mythos, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic που έχει ταλέντο στο χακάρισμα και ανακάλυψε «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα, θα είναι διαθέσιμο για το ευρύ κοινό τις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία.

Τον Απρίλιο η Anthropic πάγωσε το δημόσιο ντεμπούτο του Mythos λόγω ανησυχίας ότι, εάν πέσει σε λάθος χέρια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις.

Συναγερμός σήμανε σε μεγάλες τράπεζες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω του παλιού λογισμικού που χρησιμοποιούν στα συστήματά τους.

Μέχρι σήμερα, η Anthropic έχει διαθέσει το Mythos σε μερικές δεκάδες επιχειρήσεις, τράπεζες και κυβερνητικούς οργανισμούς για να ελέγξουν την ασφάλεια των υπολογιστικών υποδομών τους.

Σύμφωνα με την Anthropic, στη φάση των δοκιμών ασφάλειας το Mythos εντόπισε «χιλιάδες» κενά ασφάλειας σε «όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και όλους τους μεγάλους browser».

Μεταξύ άλλων, το νέο μοντέλο βρήκε μια ευπάθεια που κρυβόταν εδώ και 27 χρόνια στο OpenBSD, λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο UNIX και θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε ποια μέτρα ασφάλειας έχουν παρθεί για τη δημόσια διάθεση του Mythos.

Στο μεταξύ, πάντως, η εταιρεία θα προσφέρει το αναβαθμισμένο Claude Opus 4.8, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ίδια τιμή με τα προηγούμενα μοντέλα και πετυχαίνει βελτιωμένες επιδόσεις σε αρκετούς δείκτες, ειδικά στην «ειλικρίνεια».

Όπως ανέφερε η Anthropic, οι δοκιμές έδειξαν ότι το Opus 4.8 είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσει αβεβαιότητες  στις απαντήσεις του και λιγότερο πιθανό να προβεί σε αστήρικτους ισχυρισμούς.

«Ένα γενικό πρόβλημα με τα μοντέλα ΑΙ είναι ότι ενίοτε βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα, υποστηρίζοντας με αυτοπεποίθηση ότι έχουν σημειώσει πρόοδο στη δουλειά τους παρόλο που οι ενδείξεις είναι ισχνές» ανέφερε ο δημιουργός του Claude.

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις o πραγματικός αριθμός ασθενών με μακροχρόνιο Covid – Τι έδειξε μελέτη με AI
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έναν νέο αλγόριθμο Tεχνητής Nοημοσύνης για να αναλύσουν ιατρικά αρχεία σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν προηγουμένως βρεθεί θετικοί σε COVID-19 από 58 νοσοκομεία σε τέσσερις περιοχές των ΗΠΑ.

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

