«Συζητήσεις με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκινάει η Μπεσίκτας τις επόμενες ημέρες»

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη χρονιά των 100 χρόνων του χωρίς κάποιον τίτλο και με την 3η θέση στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να έχει πέσει το βάρος στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός που είχε μια ιδιαίτερη και δύσκολη σεζόν, καθώς ήρθε και η απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα, μπορεί να έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του βορρά, αλλά το όνομα του συνδέεται όλο και περισσότερο με την Μπεσίκτας και άλλες ομάδες του εξωτερικού.

Ο Λουτσέσκου είναι μαζί με τον Φιλίπε Λουίς στην κορυφή της λίστας, όμως φαίνεται ο νυν τεχνικός του ΠΑΟΚ να κερδίζει πόντους.

Μετά την αποχώρηση του, ο Φιλίπε Λουίς, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα υποψηφίων της Μπεσίκτας για τη θέση του προπονητή, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Λεβερκούζεν, σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», τονίζοντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες του «beinsports.com.tr» , μετά το ενδιαφέρον της Λεβερκούζεν για τον Φελίπε Λουίς, η Μπεσίκτας έχει αρχίσει να επικεντρώνεται στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Οπως τονίζεται χαρακτηριστικά, η διοίκηση της τουρκικής ομάδας, αναμένεται να επιταχύνει τις επαφές της με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ, με τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών να πάρουν σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες.

