Πλήγμα στην ΑΕΚ με Φίζελ: Χάνει τον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό
Χωρίς τις υπηρεσίες του ΚιΣόν Φίζελ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL την Πέμπτη.
Χωρίς τον ΚιΣόν Φίζελ θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για τη Stoiximan GBL στο ΣΕΦ (28/5, 20.15).
Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη Betsson και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, με τα αποτελέσματα να δείχνουν κάκωση στο δεξί γόνατο.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Πλήγμα για τη «Βασίλισσα» πριν από τους ημιτελικούς της Stoiximan GBL με Ολυμπιακό.
Ο ΚιΣόν Φίζελ (τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με Άρη Betsson) υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General όπου και διαπιστώθηκε, ότι υπέστη κάκωση δεξιού γόνατος. Ως εκ τούτου, τέθηκε εκτός προπονήσεων.
O Aμερικανός σέντερ υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή».
