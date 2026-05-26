«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Οι Νικς είχαν δείξει από το περσινό πρωτάθλημα ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επιστροφή σε τελικούς του NBA και αποδείχθηκε πως οι οπαδοί της ομάδας είχαν δίκιο που έκαναν μεγάλα όνειρα για την φετινή σεζόν.

Η Νέα Υόρκη κάνει φανταστικά πλέι οφ και έκλεισε θέση στους τελικούς του NBA για πρώτη φορά από το 1999 και το κλίμα στο «μεγάλο μήλο» είναι φανταστικό.

Οι οπαδοί των Νικς περιμένουν πως και πως την σειρά των τελικών για να ξαναδούν την ομάδα τους να διεκδικεί το πρωτάθλημα για πρώτη φορά τα τελευταία 27 χρόνια. Όλη η πόλη είναι στο… πόδι και περιμένει με μεγάλη αγωνία την έναρξη των τελικών του πρωταθλήματος, ελπίζοντας ότι η φετινή χρονιά θ’ ανήκει στην Νέα Υόρκη.

Κι όσο για την τελευταία φορά που η Νέα Υόρκη κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο ήταν το 1973, οπότε καταλαβαίνει εύκολα κάποιος τον παροξυσμό που επικρατεί στην αμερικάνικη μεγαλούπολη, καθώς οι Νικς έχουν μπροστά τους μια τεράστια ευκαιρία.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της εντυπωσιακής πορείας της Νέας Υόρκης στα φετινά πλέι οφ είναι ο Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος μάλιστα πήρε και το βραβείο Λάρι Μπερντ, ως ο MVP των τελικών της Ανατολής.

Ο Μπράνσον είχε μέσο όρο στην σειρά 25,5 πόντους και 7,8 ασίστ και ηγήθηκε της εντυπωσιακής πρόκρισης των Νικς με 4-0 επί των Καβαλίερς.

Αυτό μάλιστα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο πατέρας του Νάιτζελ, Ρικ Μπράνσον αγωνίζονταν στους Νικς το 1999, την τελευταία φορά που η Νέα Υόρκη έπαιξε σε τελικούς πρωταθλήματος, πριν από 27 χρόνια.

Ο Νάιτζελ βαδίζει λοιπόν στα χνάρια του πατέρα του αλλά στόχος του είναι να οδηγήσει τους Νικς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν θα είναι φυσικά εύκολο αλλά οι εμφανίσεις της ομάδας είναι εντυπωσιακές, σε σημείο που πολλοί να… τρίβουν τα μάτια τους, βλέποντας το μπάσκετ που παίζει η Νέα Υόρκη.

Your Eastern Conference Finals MVP, Jalen Brunson 🏆 pic.twitter.com/DUsDWJJKbz — Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) May 26, 2026

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την πορεία της ομάδας μας και θέλω να πω ότι αυτή η πορεία είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, τα μέλη του προπονητικού επιτελείου αλλά και τους οπαδούς μας, για την σεζόν που έχουμε ζήσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπράνσον.

Η Νέα Υόρκη είναι τώρα σε διαδικασία… αναμονής για να μάθει την ομάδα που θ’ αντιμετωπίσει στους τελικούς του πρωταθλήματος καθώς η «μάχη» στην Δυτική περιφέρεια ανάμεσα στους πρωταθλητές, Θάντερ και τους Σπερς καλά κρατεί.

Αυτή την στιγμή η σειρά είναι στο 2-2 και κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει τελικά το «εισιτήριο» για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η συγκεκριμένη σειρά είναι κάτι παραπάνω από… σκληρή, καθώς και οι δύο ομάδες δίνουν το 100% για να πετύχουν τον στόχο της πρόκρισης στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Έχει ενδιαφέρον πάντως να τονίσουμε ότι στην αρχή της σεζόν τα γραφεία στοιχημάτων έδιναν πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου την Οκλαχόμα Θάντερ, δεύτερο τους Σπερς και στην τρίτη θέση βρίσκονταν η Νέα Υόρκη.

Με βάση όμως την φόρμα που έχει στα πλέι οφ η ομάδα της Νέας Υόρκης, κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο αλλαγών στις σχετικές αποδόσεις, καθώς οι Νικς φαίνονται αποφασισμένοι αλλά το κυριότερο ικανοί, να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι το ενδεχόμενο να κριθεί σε έβδομο παιχνίδι η σειρά Θάντερ – Σπερς, μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και στους τελικούς, καθώς όποια από τις δύο ομάδες κι αν περάσει, η κούραση θα είναι μεγάλη.