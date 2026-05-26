Σημαντική είδηση:
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Ο Τσίπρας επιστρέφει και το πολιτικό σκηνικό αγριεύει

Eμπιστευτικά
 26 Μαΐου 2026, 08:00

Μάλλον προκαλεί φόβο στους αντιπάλους και δη της κυβέρνησης η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Η Ιστορία ωστόσο αποτελεί σύνολο και όχι απόσπασμα. Ο λαός ξέρει ποιος χρεοκόπησε τη χώρα και ποιος την έβγαλε από τα Μνημόνια.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, αναρωτιέμαι πραγματικά, πόθεν τόσο μένος κατά του Αλέξη Τσίπρα από σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου; Από τη μια έχεις τους κυβερνώντες των οποίων η βελόνα έχει κολλήσει στο 2015. Οι οποίοι βέβαια δεν απαντάνε στο κρίσιμο ερώτημα. Ποιός χρεοκόπησε τη χώρα; Ποιανού οι πολιτικές έφεραν τα μνημόνια, τις Τρόικες, τους Τόμσεν και τους Βίζερ; Ποιοι δεν διδάχθηκαν από την πρόσφατη Ιστορία και κάνουν τα ίδια βάζοντας το χέρι στο μέλι του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ταμείου Ανάκαμψης, των απευθείας αναθέσεων κλπ; Αναρωτιέμαι αν έχουν καθρέφτη στο σπίτι τους.

Πρεμιέρα

Σήμερα λοιπόν η ημέρα δικαιωματικά ανήκει στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Το βράδυ στο Θησείο δίνει το έναυσμα για «Πάλης ξεκίνημα, νέοι αγώνες…» – όπως έλεγαν οι στίχοι του Αλέκου Παναγούλη που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Με νέο πρόγραμμα, πιο συνθετικό – για να εκφράζει διάφορους χώρους – στα χρώματα της «Μπάρτσα», που συγκινούν πολλούς δημοκρατικούς πολίτες, την μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη για να «μιλήσει» στους νέους. Και μετά «δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει» θα αρχίσει τις περιοδείες σε γειτονιές της Αττικής και διάφορες πόλεις της επαρχίας.. Οι πρώτες εντυπώσεις θα φανούν στο επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων….

Φασαρία

Έρχονται λοιπόν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και χτυπάνε εδώ και μέρες, με τι; Με ένα αστείο επιχείρημα τύπου «ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο να εκδιωχθεί ένας δημοσιογράφος από το Kontra επειδή έκανε “δύσκολες ερωτήσεις” στην εκπρόσωπο Τύπου του, Θεώνη Κουφονικολάκου». Ωραία; Ωραία. Ποια ήταν η δύσκολη ερώτηση που αναμασάνε όλοι ωσάν μηρυκαστικά; Οι καταγγελίες περί «μαύρων ταμείων» του Stefanos. Τον θυμάστε τον Stefanos; Πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, νυν πρόεδρος των Δημοκρατών που ψάχνει να βρει ποσοστό πάνω από το ένα τοις εκατό στις δημοσκοπήσεις – από κοντά κι άλλοι πολέμιοι του Τσίπρα για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που δεν λένε είναι πως η ερώτηση απαντήθηκε από την εκπρόσωπο και μάλιστα σχετικά άνετα. Κάλεσε τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Έλα όμως αυτός που κοπανιέται περί μαύρων ταμείων εδώ και δύο χρόνια -τόσο πάει αυτή η ιστορία- δεν έχει κάνει ούτε βήμα προς τη Δικαιοσύνη… Μωρέ, μήπως δεν ξέρει το δρόμο ή απλώς κάνει φασαρία μπας και αποκτήσει λίγη δημοσιότητα;

Ηρθε απ΄ έξω

Σήμερα πρόκειται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο. Είναι διάφορα θέματα με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί. Αυτό όμως το θέμα που θα βγει να το πανηγυρίσει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι το νομοσχέδιο της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά στην ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Μάλιστα. Αν δεν με απατά η μνήμη μου πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία κι όχι για πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης – άλλο τώρα τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Κι έπρεπε στον έβδομο χρόνο της κυβέρνησης του να το νομοθετήσει; Θα μου πείτε κάλλιο αργά. Ναι, αλλά να υπάρχει και μία σεμνότητα – θα μου πείτε ότι τώρα ζητάω πολλά. Εντάξει, έχετε δίκιο! Να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι από καταβολής συνδικαλιστικού κινήματος επρόκειτο για ένα πάγιο αίτημα….

Το ΠΑΣΟΚ κι ο κ. Στουρνάρας

Ένα άλλο θέμα είναι η εισήγηση που θα κάνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης για την ψήφιση του κ. Γιάννης Στουρνάρα στην τρίτη του θητεία, ως διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα εισηγηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Χθες όμως έγινε ένα μικρό show στη Βουλή, που έχει την σημασία του. Για την εκλογή του κ. Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρών! Και ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε πως πρόκειται για έκδηλη αμηχανία. Δε νομίζω ότι ήταν αμήχανη η στάση του ΠΑΣΟΚ. Πίσω της υπάρχει μία μικρή ιστορία.

Η προέλευση και τα σενάρια

Όπως είναι γνωστό ο κ. Στουρνάρας έλκει την πολιτική προέλευση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – παλιότερα και λόγω οικογενειακών καταβολών η πολιτική του «μήτρα» ήταν το ΚΚΕ…. Όταν τοποθετήθηκε πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με υπουργό Εθνικής Οικονομίας τον κ. Γιάννο Παπαντωνίου. Στο διάστημα των τελευταίων μηνών το όνομα του κυκλοφόρησε μεταξύ διαφόρων σεναρίων στο παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο της πολιτικής ζωής, ως πιθανού πρωθυπουργού σε μία «οικουμενική» κυβέρνηση. Κάτι δηλαδή, σαν τον μακαρίτη τον Ξενοφώντας Ζολώτα του Νοεμβρίου του 1989 – Απριλίου του 1990 ή τον κ. Λουκά Παπαδήμο του 2011 – 2012. Φαίνεται πως αυτή η ιδέα μάλλον τον γοήτευε την φιλοδοξία του κ. Στουρνάρα γι΄ αυτό και δεν υπήρξε καμία διάψευση όλων αυτών σεναρίων.

Το τηλεφώνημα, η ανακοίνωση και το παρών

Όλα αυτά μέχρι που ήρθε η συνέντευξη στην περιβόητη «Ομάδα Αλήθειας». Θα θυμάστε τότε ότι ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε τα πρώτα πυρά από στελέχη του περιβάλλοντος του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Ο ίδιος αντέδρασε. Σήκωσε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – του στυλ «τι έχετε μαζί μου» και διάφορα τέτοια. Η απάντηση που έλαβε όχι μόνο δεν ήταν καθόλου φιλική, αλλά την ίδια μέρα και επισήμως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έβγαλε επίσημη ανακοίνωση εναντίον του. Το γυαλί έσπασε! Ως εκ τούτου και επειδή δεν αποκλείεται ο κ. Ανδρουλάκης να θεωρεί ότι υπάρχουν διάφορες επικοινωνίες με διάφορα στελέχη του κόμματος – ονόματα δεν λέω υπολήψεις δεν θίγω – έτσι προέκυψε χθες το παρών στη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτά για να μην έχετε απορίες….

Ένα σχέδιο σε εξέλιξη

Ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης είναι γνωστό πως αποτελεί τον … «λαγό» του Μεγάρου Μαξίμου. Όχι μόνο. Το σενάριο που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ηρώδου του Αττικού είναι το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ να αρχίσουν να «μαλλιοτραβιούνται» για να μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να αποδείξει πως είναι η … «προσωποποίηση» της πολιτικής σταθερότητας! Ετσι ο ρόλος του κ. Γεωργιάδη είναι ο ρόλος ενός … agent provocateur. Θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να «παίξει» με τις αντιθέσεις των δύο κομμάτων και να προκαλέσει την μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Απέναντι

Χθες, λοιπόν, δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι «ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός κι έχει μία λάμψη. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μονίμως θυμωμένος και πάντα σκοτεινός». Ως εκ τούτου «προτιμώ για αντίπαλο τον Ανδρουλάκη παρά τον Τσίπρα»! Να σκεφτείτε ότι αντίστοιχο ρόλο έχει αναλάβει και συνταξιούχος αναλυτής κ. Ανδρέας Δρυμιώτης, ο οποίος μεταξύ των άλλων δήλωσε πως «έχω αμφιβολίες αν θα παραμείνει δεύτερος ο Ανδρουλάκης γιατί έχει στρίψει το κόμμα του πολύ αριστερά». Να σας επισημάνω ότι και ο κ. Δρυμιώτης είναι «κανάλι» του Μεγάρου Μαξίμου. Ελπίζω πως τα δύο κόμματα παρά την μεταξύ τους αντιπαράθεση δεν θα «τσιμπήσουν» και θα συνεχίσουν να έχουν «απέναντι» τους τον κ. Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία….

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Της Ε.Ε. τα ευρώ ζητούν λογαριασμό, τι άλλο θα σκάσει φοβούνται στο κράτος το επιτελικό
in Confidential 25.05.26

Έχει μπλέξει άσχημα το Μαξίμου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από κοντά τώρα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ε.Ε. που έρχεται για ελέγχους. Μόνο άνετοι δεν είναι στο επιτελείο Μητσοτάκη. Πρεμιέρα Τσίπρα αύριο...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Με Βορίδη η κυβέρνηση «θάβει» ξανά τις υποκλοπές, η ΝΔ συνεχίζει τις θεσμικές εκτροπές
in Confidential 22.05.26

Η κυβέρνηση αναμένεται να θάψει και πάλι το θέμα των υποκλοπών για να ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση. Ανακοίνωσε το νέο κίνημα η Μαρία Καρυστιανού, ποιο είναι το πλαίσιο που το περιβάλλει.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Σε ομηρία το κράτος Δικαίου και η κοινή λογική, η Καρυστιανού στέλνει μήνυμα με περιστέρι και η Αριστερά περιμένει ο Τσίπρας τι θα φέρει
in Confidential 21.05.26

Χωρίς ασπίδα προστασίας στην ασυδοσία της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εξετάζει πρόταση δυσπιστίας, και στην Αριστερά αντιμετωπίζουν εκ νέου περίπτωση δυστοκίας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαθήματα συγκάλυψης, ποιο Σύνταγμα είναι αυτό που δεν επιτρέπει τη λογοδοσία στον κυρίαρχο λαό;
in Confidential 20.05.26

Την έκανε με... ελαφρά πηδηματάκια ο εισαγγελέας του Άρειου Πάγου και αρνείται να παραστεί ενώπιον των εκπροσώπων του λαού στο ναό της Δημοκρατίας. Τι σχεδιάζει η ΝΔ για την εξεταστική και ποια η στάση της αντιπολίτευσης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η ΝΔ το ρίχνει δαγκωτό στην Ομάδα Α(να)λήθειας, ο Τσίπρας λέει «Μητσοτάκη έφτασε η ώρα της αλήθειας» και στη Βουλή θα ρωτήσουν επιτέλους γιατί μπήκαν οι «κοριοί»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Τα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ, οι σύνεδροι και η προσπάθεια του ανιψιού να έχει ρόλο. Αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ώρα της αλήθειας στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Μητσοτάκης μιλούσε για ενότητα κι από κάτω έβραζε η πραγματικότητα – Τα καρφιά και η επόμενη μέρα
in Confidential 18.05.26

Το συνέδριο της ΝΔ ολοκληρώθηκε σε χειροκροτήματα που δεν μπορούν να κρύψουν ούτε τα σενάρια διαδοχής αλλά ούτε και τη δυσαρέσκεια πολλών για τις επιδόσεις του κόμματος. Πρεμιέρα και για το κίνημα Καρυστιανού.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Akylas λέει «Ferto», ο Μητσοτάκης ακούει στο βάθος για το κόμμα «δώστο» και ο Τσίπρας λέει «πάρτο» το πιάτο της εκδίκησης δια στόματος Γιούνκερ
in Confidential 13.05.26

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσα ήξερε ο θείος και πόσα φορτώθηκε ο ανιψιός, στο τέλος πάντα καίγεται ο πιο πιστός στρατιώτης της αυλής και ο εκλεκτός
in Confidential 12.05.26

Παραμένουν τα ερωτήματα για τον ρόλο Δημητριάδη στην υπόθεση των υποκλοπών. Το Μαξίμου από την άλλη επιχειρεί να συσπειρώσει το εκλογικό του ακροατήριο, ενόψει της κάλπης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ανιψιός στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου με μπόλικους υπαινιγμούς
in Confidential 11.05.26

Η συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη μια εβδομάδα πριν το συνέδριο της ΝΔ θεωρείται ως μήνυμα του ανιψιού προς τον... θείο, κατά Μαξίμου μεριά. Εν αναμονή των ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκοπικά η ΝΔ εισέρχεται σε κρίση, στο πρόσωπο του Τσίπρα οι πολίτες βλέπουν μια κάποια λύση
in Confidential 08.05.26

Μάλλον κόλαφος η τελευταία δημοσκόπηση της MRB για τη ΝΔ που τη δείχνει σε πτώση, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων στηρίζει το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ετοιμάζουν συνέδριο με χειροκροτήματα στα φανερά, μα και με κοφτερά μαχαίρια στα κρυφά…
in Confidential 07.05.26

Ενόψει συνεδρίου της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα αρκετοί μετρούν δυνάμεις, απουσίες, παρουσίες και... γκρίνιες. Όχι και η πιο ιδανική συνθήκη για τον πρωθυπουργό Κυριάκο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Ποινή κάθειρξης 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό κοπέλας το 2022 στα Φαλάσαρνα
Ελλάδα 27.05.26

Το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου έκανε δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως για την ενοχή του κατηγορούμενου, ενώ απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση ελαφρυντικών

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
Αγρίεψαν οι τιφόζι της Ferrari μετά την παρουσίαση της ηλεκτροκίνητης Luce – Έξαλλοι οι Ιταλοί
Nissan για πλούσιους 27.05.26

Η Ferrari κατάφερε να εξαγριώσει ακόμα και τους πιο πιστούς της φίλους, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτροκίνητο super car, που έχει το όνομα, τις επιδόσεις, αλλά όχι την χάρη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνει την προσπάθειά του για τον Βασίλη Σπανούλη ο Άρης Betsson
Μπάσκετ 26.05.26

Ο Άρης Betsson εξακολουθεί να παίζει σε «στενό» μαρκάρισμα τον Βασίλη Σπανούλη προκειμένου ο Έλληνας τεχνικός να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Τι προσφέρει ο «Αυτοκράτορας» στον 44χρονο τεχνικό.

Σύνταξη
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Έκπτωτος 26.05.26

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
ΕΛΣΤΑΤ: Μειώνεται η πραγματική κατανάλωση – Πληθωριστικός τζίρος και απώλειες για τους «μικρούς»
ΕΛΣΤΑΤ 26.05.26

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το α' τρίμηνο του 2026 αποκαλύπτουν μια διχασμένη αγορά, με τα σούπερ μάρκετ να θριαμβεύουν και τις μικρές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να κρατηθούν στα πόδια τους

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουλάχιστον ένας νεκρός και εργάτες με χημικά εγκαύματα μετά από ρήξη δεξαμενής σε βιομηχανία
Κόσμος 26.05.26

Με τα αμερικανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «αρκετούς νεκρούς» από σοβαρό δυστύχημα σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Ουάσινγκτον, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο – Το είχαν σκάσει από τη φυλακή
Ελλάδα 26.05.26

Πρόκειται για δύο 17χρονους κι έναν 15χρονο - Υπάλληλος του καταστήματος κράτησης φέρεται να αναγνώρισε από το βίντεο της ληστείας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, έναν από τους δράστες και ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές.

Σύνταξη
Άνοιξε η πλατφόρμα υπογραφών στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη
Επικαιρότητα 26.05.26

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Σύνταξη
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

