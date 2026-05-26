Υπόθεση Mango: Ο Τζόναθαν Άντικ παραιτείται από τον κολοσσό με επιστολή – «Δεν σκότωσα τον πατέρα μου»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το σκοτεινό, δικαστικό και επιχειρηματικό θρίλερ που συγκλονίζει τον κόσμο της μόδας συνεχίζεται. Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της ισπανικής αλυσίδας Mango, Ισάκ Άντικ, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του κολοσσού, μετά τη σοκαριστική σύλληψή του με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης.

Ο 71χρονος πατριάρχης της μόδας είχε βρει τραγικό θάνατο τον Δεκέμβριο του 2024, πέφτοντας από γκρεμό 100 μέτρων στα βουνά Μονσεράτ της Βαρκελώνης, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με τον γιο του.

Αν και η υπόθεση είχε αρχικά αρχειοθετηθεί ως ατύχημα, η ανάσυρση κρυφών μηνυμάτων WhatsApp που ξεχειλίζουν από μίσος και εμμονή με το χρήμα, σε συνδυασμό με ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις πριν την ειδοποίηση των αρχών, οδήγησαν τον δικαστή στο συμπέρασμα ότι ο γιος είχε «ενεργό και προμελετημένο ρόλο» στον θάνατο του πατέρα του.

«Πρόκειται για μια άδικη και αβάσιμη κατηγορία χωρίς καμία σχέση με την πραγματικότητα, υποστηρίζει ο ίδιος στην επιστολή του

Ήταν Δεκέμβριος του 2024 όταν η είδηση του θανάτου του Ισάκ Άντικ, του χαρισματικού ιδρυτή της Mango με περιουσία δισεκατομμυρίων, βύθισε στο πένθος την Ισπανία.

Ο 71χρονος επιχειρηματίας είχε πέσει από ύψος 330 ποδιών (περίπου 100 μέτρων) κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα απόκρημνα βουνά Μονσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη.

Μοναδικός μάρτυρας του περιστατικού ήταν ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του και κατάλαβε το κακό μόνο όταν άκουσε πέτρες να κατρακυλούν.

Τότε, η αστυνομία (Mossos d’Esquadra) απέδωσε τις ασυνέπειες στην κατάθεση του Τζόναθαν στο μετατραυματικό σοκ και έκλεισε την υπόθεση ως εργατικό/ατυχές συμβάν τον Ιανουάριο του 2025.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τζόναθαν Άντικ αναλάμβανε τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της μητρικής εταιρείας, κυρίαρχος πλέον της αυτοκρατορίας.

Ωστόσο, οι αρχές δεν σταμάτησαν να ερευνούν. Η εθελοντική παράδοση του κινητού τηλεφώνου του Τζόναθαν για ανάλυση άνοιξε το κουτί της Πανδώρας.

Από τα ψηφιακά ίχνη προέκυψε ότι ο κληρονόμος, αμέσως μετά την πτώση του πατέρα του και πριν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, έκανε μια μυστηριώδη κλήση στην τότε σύντροφό του, Εστεφανία Κνουθ.

«Μίσος και εμμονή με το χρήμα»

Η πιο σοκαριστική αποκάλυψη ήρθε από το δικαστικό έγγραφο που συνόδευσε τη σύλληψη του Τζόναθαν την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026.

Ο δικαστής ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν πλέον σοβαρές ενδείξεις πως ο θάνατος δεν ήταν ατύχημα και ότι ο γιος «διαδραμάτισε ενεργό και προμελετημένο ρόλο».

Σύμφωνα με το πόρισμα, η σχέση πατέρα και γιου ήταν εξαιρετικά τεταμένη, εξαιτίας της «εμμονής του Τζόναθαν με το χρήμα».

Τα γραπτά μηνύματά του στο WhatsApp πρόδιδαν μια σκοτεινή ψυχοσύνθεση, γεμάτη «συναισθήματα μίσους, πικρίας, σκέψεις θανάτου και απόδοση ευθυνών στον πατέρα του για την προσωπική του κατάσταση».

Η επιστολή παραίτησης

«Κατασκευάσθηκε ένα δημόσιο αφήγημα με βάση μία αποσπασματική, εκτός πλαισίου και παραποιημένη εικόνα, που δημιούργησε μία αντίληψη ενοχής αποκομμένη από την πραγματικότητα. Γνωρίζω ότι η αποδόμησή της θα απαιτήσει χρόνο και ισχυρή δέσμευση» έγραψε για την αποχώρησή του από την θέση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Mango, μια απόφαση που πήρε «για να αφοσιωθεί στην υπεράσπισή του».

«Λαμβάνω την απόφαση αυτή με θλίψη, αλλά πεπεισμένος ότι είναι το καλύτερο για την επιχείρηση και για μένα. Ξεκινώ αυτή την διαδικασία με ηρεμία και αποφασιστικότητα, και έχω την ανάγκη να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια για να αποδείξω την αθωότητά μου» γράφει ο 45χρονος.

«Πριν από περίπου δεκαεπτά μήνες έχασα τον πατέρα μου σε συνθήκες εξαιρετικά οδυνηρές για μένα, την οικογένειά μου και το στενό μας περιβάλλον. Στο πένθος αυτό ήρθε να προστεθεί το γεγονός ότι πρέπει να ζήσω με την βαρύτερη και πιο άδικη και αβάσιμη κατηγορία που μπορεί να βαρύνει κάποιον.

Θέλω να πω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι είχα και έχω βαθιά αγάπη για τους δικούς μου και, κατά έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, για τον πατέρα μου. (…) Οπως συμβαίνει σε τόσες οικογένειες, περάσαμε δύσκολες και περίπλοκες καταστάσεις, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλες προσπάθειες, γενναιοδωρία και βοήθεια» προσθέτει.

Καθώς ο Τζόναθαν Άντικ πέρασε το κατώφλι του δικαστηρίου συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, η Mango Fashion Group αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο.

Η δίκη που αναμένεται να ακολουθήσει θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις πατροκτονίας στην ευρωπαϊκή ελίτ.