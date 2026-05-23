Βεζένκοφ για τον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνας»

O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague στο T-Center σε ένα all-time classic παιχνίδι της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται να παίξουν η μία απέναντι στην άλλη για 5η φορά σε τελικό. Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στη Nova ενόψει του τεράστιου παιχνιδιού και τόνισε πως κανείς από την ομάδα του Πειραιά δεν ξέχασε τι έγινε στο Κάουνας, με τον σταρ του Ολυμπιακού να αποκαλύπτει πως ίσως και να υποτίμησαν τη «Βασίλισσα» πριν από τρία χρόνια.

«Θυμόμαστε τι είχε γίνει στο Κάουνας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο άσος του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βεζένκοφ ανέφερε στη Nova:

«Κοιτάμε την ομάδα μας, την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνας το 2023, όταν πήγαμε με ψηλά τη.. μύτη. Τώρα είμαστε πιο ώριμοι και πάμε αποφασισμένοι τώρα».

Για τον ημιτελικό με τη Φενέρ και τη Ρεάλ: «Μπήκαμε δυναμικά, βάλαμε τους κανόνες μας στην άμυνα, στην επίθεση δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αύριο θα δούμε σύνθετες άμυνες, θα είναι διαφορετική κατάσταση. Θυμόμαστε τι είχε γίνει στο Κάουνας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Να μοιράσουμε την μπάλα, να παίξουμε το μπάσκετ μας, να διαβάσουμε την άμυνα και να παίξουμε καλύτερα από χθες», κατέληξε ο Βεζένκοφ.