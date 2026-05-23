Run to the OAKA – Χιλιάδες κόσμου «γίνονται ένα» με τους Iron Maiden

Οι θρύλοι της heavy metal, Iron Maiden, έχουν κάνει το ελληνικό κοινό να παραληρεί στους ρυθμούς τους.

Χιλιάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» στο ΟΑΚΑ για να ακούσουν τους καλλιτέχνες που έγραψαν ιστορία σε Βρετανία και εν συνεχεία σε κάθε γωνιά του κόσμου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας Run For Your Lives World Tour 2026.

Το βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή, λίγα λεπτά πριν τις 21:00, με το κοινό να τους αποθεώνει με χειροκροτήματα, φωνές, κραυγές.

Το πρώτο τους κομμάτι; Murders in the Rue Morgue, φυσικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλευση του κοινού είχε ξεκινήσει από νωρίς το μεσημέρι, με τους πιστούς να μαζεύονται στο χώρο, ώστε να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην αρένα.

«Ζεστό» το κοινό

Τους Iron Maiden «προλόγισαν» οι Anthrax, ένα αμερικανικό συγκρότημα heavy metal από τη Νέα Υόρκη, το οποίο ιδρύθηκε το 1981 από τον κιθαρίστα Scott Ian και τον μπασίστα Dan Lilker.

Το συγκρότημα θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της σκηνής του thrash metal της δεκαετίας του 1980 και συγκαταλέγεται στα «Big Four» του είδους, μαζί με τους Metallica, τους Megadeth και τους Slayer.

Οι Νεοϋορκέζοι κατάφεραν να «ζεστάσουν» το κοινό με ένα δυναμικό σετ που διήρκεσε μία ώρα, ενώ λίγο αργότερα τη σκυτάλη πήραν οι Iron Maiden.

Athens event tshirt… (better visual) Less than an hour to the first show of the tour!.. pic.twitter.com/sPXnC4gO4M — Iron in the Soul (@MaidenWorldTR) May 23, 2026

And here comes the Infinite Dreams! pic.twitter.com/C0ROgThknZ — Iron in the Soul (@MaidenWorldTR) May 23, 2026