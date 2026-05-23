Τομ Χάρντι: Aπολύθηκε από το MobLand – Καυγάδες, καθυστερήσεις και βεντέτα με την Έλεν Μίρεν – «Σαν βασιλιάς»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Τομ Χάρντι απομακρύνθηκε οριστικά από την επιτυχημένη σειρά του Paramount+, MobLand, έπειτα από δύο σεζόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Variety και Puck News, ο 48χρονος σταρ απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, λόγω σοβαρών προβλημάτων συμπεριφοράς στα γυρίσματα και έντονων προστριβών με τον εκτελεστικό παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ αλλά και την εταιρεία παραγωγής 101 Studios.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για συστηματικές καθυστερήσεις του ηθοποιού, αυθαίρετες αλλαγές στους διαλόγους των σεναρίων, αλλά και για τη δυσαρέσκειά του σχετικά με το λαμπερό ensemble καστ της σειράς —το οποίο περιλαμβάνει ιερά τέρατα της υποκριτικής όπως η Έλεν Μίρεν και ο Πιρς Μπρόσναν— γεγονός που έφερε την κατάσταση στο σημείο μηδέν.

«Η συμπεριφορά του Χάρντι ανάγκασε τον παραγωγό Τζεζ Μπάτεργουορθ να φτάσει ένα βήμα πριν την παραίτηση»

Η είδηση της απομάκρυνσης του Τομ Χάρντι ήταν μια έκπληξη, όχι όμως για όλους όσοι παρακολουθούν τα παρασκήνια της τηλεοπτικής σειράς.

Ο Χάρντι απολύθηκε αν και ενσάρκωνε τον κεντρικό χαρακτήρα, τον Χάρι Ντα Σούζα, έναν σκοτεινό fixer για λογαριασμό μιας λονδρέζικης εγκληματικής οργάνωσης στο αστυνομικό δράμα που φέρει την υπογραφή του Γκάι Ρίτσι.

Ωστόσο, το κλίμα στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, περιγράφεται ως πολεμικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Puck News, ο Χάρντι εμφανιζόταν σταθερά αργοπορημένος στην παραγωγή, δημιουργώντας τεράστιες καθυστερήσεις, ενώ απαιτούσε συνεχώς αλλαγές στις ατάκες και έστελνε ασταμάτητα δικές του σημειώσεις για το σενάριο.

Επιπλέον, πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρντι ήταν έντονα ενοχλημένος από το γεγονός ότι έπρεπε να μοιράζεται τον τηλεοπτικό χρόνο με ένα πολυπληθές καστ κορυφαίων ηθοποιών, στους οποίους περιλαμβάνονται ο 73χρονος Μπρόσναν και η 80χρονη Μίρεν.

«Θα παραιτηθώ»

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η οριακή σχέση του Χάρντι με τον showrunner και εκτελεστικό παραγωγό της σειράς, Τζεζ Μπάτεργουορθ.

Η συμπεριφορά του πρωταγωνιστή έφερε τον Μπάτεργουορθ στα όρια της παραίτησης από το ίδιο του το project. Προκειμένου να μην χάσει τον δημιουργό της σειράς, η διοίκηση της Paramount και των 101 Studios πήρε τη ριζική απόφαση να απολύσει τον Χάρντι.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αίσθηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι κατά την πρεμιέρα της την άνοιξη του 2025, η σειρά είχε σπάσει κάθε ρεκόρ στην ιστορία του Paramount+, σημειώνοντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο ντεμπούτο με 2,2 εκατομμύρια προβολές.

Η ειρωνεία είναι ότι το σενάριο είχε ήδη προσφέρει μια… διέξοδο στους δημιουργούς.

Το MobLand, σε παραγωγή Γκάι Ρίτσι, είχε σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ στην πρεμιέρα του με 2,2 εκατ. προβολές

(ΠΡΟΣΟΧΗ SPOILER) Στο φινάλε του πρώτου κύκλου, ο χαρακτήρας του Τομ Χάρντι είχε μαχαιρωθεί κατά λάθος στο στήθος από τη σύζυγό του, Τζαν (την οποία υποδύεται η Τζοάν Φρόγκατ).

Τον Ιούνιο του 2025, ο Μπάτεργουορθ είχε σπεύσει να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε πρόθεση να γραφτεί ο Χάρντι εκτός σειράς, δηλώνοντας: «Όχι, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Αγαπάμε τον Χάρι, αγαπάμε τον Τομ. Θέλω η σειρά να τρέξει για όσο περισσότερο ενθουσιάζει και διεγείρει το κοινό».

Τα δεδομένα όμως άλλαξαν δραστικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 2ης σεζόν.

Μέχρι στιγμής, το Paramount+ δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία της πρεμιέρας του δεύτερου κύκλου (ο οποίος έχει ήδη μονταριστεί), ενώ η σειρά δεν έχει ανανεωθεί ακόμη επίσημα για τρίτη σεζόν, με τους παραγωγούς να αναζητούν πλέον τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν την ηχηρή απουσία του κεντρικού τους ήρωα.

Βεντέτα με την Έλεν Μίρεν

Η είδηση της απόλυσης-βόμβα του Τομ Χάρντι από τη δραματική σειρά του Paramount+ φέρνει στο φως της δημοσιότητας το έντονο παρασκήνιο των γυρισμάτων, αλλά και τη δημόσια θέση που είχε πάρει η συμπρωταγωνίστριά του, Dame Έλεν Μίρεν.

Bρετανικά ταμπλόιντ είχαν αποκαλύψει ήδη από τους προηγούμενους μήνες μια βαθιά «βεντέτα» ανάμεσα στον Χάρντι και την 80χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

Αν και η ίδια η Μίρεν είχε σπεύσει να διαψεύσει τις φήμες με μια αιχμηρή ανάρτηση στο Instagram, οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι η συμπεριφορά του Χάρντι —ο οποίος φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή η σειρά μετατράπηκε σε ensemble showcase για την ίδια και τον Πιρς Μπρόσναν— οδήγησε την κατάσταση στα άκρα.

Πηγές από την παραγωγή ανέφεραν ότι η Έλεν Μίρεν είχε αρχίσει να εκνευρίζεται έντονα με τον Χάρντι, καθώς εκείνος «περιφερόταν στο σετ σαν να είναι ο βασιλιάς»

View this post on Instagram A post shared by The Sun Showbiz (@thesuntvshowbiz)

Σύμφωνα με παλαιότερο ρεπορτάζ της Daily Mail, το κλίμα ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της σειράς των Ρόναν Μπένετ και Γκάι Ρίτσι ήταν τεταμένο εδώ και καιρό.

Πηγές από την παραγωγή ανέφεραν ότι η Έλεν Μίρεν είχε αρχίσει να εκνευρίζεται έντονα με τον Χάρντι, καθώς εκείνος «περιφερόταν στο σετ σαν να είναι ο βασιλιάς».

Οι συνεχείς αργοπορίες του είχαν εξοργίσει την 80χρονη ηθοποιό, η οποία φημίζεται για τον επαγγελματισμό και τη σιδηρά πειθαρχία της. «Έχει δει τα πάντα στην καριέρα της και απαιτεί σεβασμό.

Οι τεχνικοί έβλεπαν ότι η Μίρεν δεν ήταν πλέον χαρούμενη όταν έπρεπε να γυρίσει σκηνές μαζί του», ανέφερε insider της σειράς.

Παρά τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, η πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν διαφορετική

Ωστόσο, η ίδια η Μίρεν θέλησε να ρίξει τους τόνους δημόσια. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέβασε μια φωτογραφία του Χάρντι, παραθέτοντας μια λίστα με τα πράγματα που αγαπά και μισεί:

«Πράγματα που λατρεύω: 1. Τα Χριστούγεννα, για προφανείς λόγους. 2. Τον Τομ Χάρντι για την ευφυΐα του στην οθόνη, την αφοσίωσή του εκτός οθόνης, την καλή του καρδιά και κυρίως για τις αγκαλιές που μου δίνει στο σετ, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν είναι ποτέ αρκετές. Πράγματα που μισώ: 1. Το γογγύλι (ως λαχανικό). 2. Την κακή δημοσιογραφία».

Από την πλευρά του, και ο Χάρντι είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Μίρεν και τον Πιρς Μπρόσναν (που υποδύονται το αρχηγικό ζεύγος της εγκληματικής οικογένειας Χάριγκαν), δηλώνοντας στο περιοδικό Parade ότι ήταν «απόλυτη ευτυχία και δέος» να δουλεύει δίπλα τους.

Παρά τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, η πραγματικότητα πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν διαφορετική.

Το Puck News επιβεβαιώνει ότι ο Χάρντι αντέδρασε έντονα όταν συνειδητοποίησε ότι η δεύτερη (και η σχεδιαζόμενη τρίτη) σεζόν του MobLand άρχισε να δίνει χρόνο σε άλλους ήρωες πέρα από τον δικό του χαρακτήρα.

Το σενάριο άρχισε να εστιάζει στους χαρακτήρες της Μίρεν (Μέιβ) και του Μπρόσναν (Κόνραντ) με τον Χάρντι να είναι δυσαρεστημένος με την εξέλιξη του σόου.

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο

Η απομάκρυνση του Τομ Χάρντι από το MobLand δεν αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για την καριέρα του, καθώς το Χόλιγουντ θυμάται μερικές ακόμη διαβόητες συγκρούσεις του στο παρελθόν.

Ο Σερ Πάτρικ Στιούαρτ έγραψε στα απομνημονεύματά του, πως ο Χάρντι ήταν ως συνεργάτης αποστασιοποιημένος. «Ένας παράξενος, μοναχικός τύπος από το Λονδίνο» που αρνιόταν να κοινωνικοποιηθεί με το υπόλοιπο καστ, δεν έλεγε ούτε «καλημέρα» και απομονωνόταν στο τρέιλερ με την κοπέλα του.

Λόγω των συνεχών καθυστερήσεών του, η Θερόν είχε ζητήσει από τους παραγωγούς να του επιβάλλουν πρόστιμο 100.000 δολαρίων για κάθε λεπτό που καθυστερούσε το συνεργείο

Η κόντρα του Τομ Χάρντι με τη Σαρλίζ Θερόν στο Μad Max: Fury Road, του 2015 έχει μείνει ιστορική.

Λόγω των συνεχών καθυστερήσεών του, η Θερόν είχε ζητήσει από τους παραγωγούς να του επιβάλλουν πρόστιμο 100.000 δολαρίων για κάθε λεπτό που καθυστερούσε το συνεργείο.

Η κατάσταση είχε ξεφύγει τόσο, που η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι «φοβόταν τρομερά» και είχε ζητήσει προστασία στο σετ.

Ο ίδιος ο Χάρντι είχε παραδεχτεί αργότερα πως έφταιγε. «Η πίεση και στους δυο μας ήταν εξουθενωτική. Η Σαρλίζ χρειαζόταν έναν καλύτερο, ίσως πιο έμπειρο συνεργάτη δίπλα της» είχε απολογηθεί.