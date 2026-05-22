Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Fed και υπόσχεται «μεταρρυθμίσεις»

Ο Κέβιν Γουόρς ορκίστηκε σήμερα νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), δηλώνοντας ότι θα επιδιώξει να εφαρμόσει μια «μεταρρυθμιστή ατζέντα».

Στην τελετή της ορκωμοσίας που οργανώθηκε στον Λευκό Οίκο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, ο Γουόρς ευχαρίστησε πρώτα απ’ όλα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι «δεν είναι αφελής» όσον αφορά τις προκλήσεις που τον αναμένουν στον νέο ρόλο του.

«Προκειμένου να εκτελέσω αυτήν την αποστολή, θα διοικήσω μια Ομοσπονδιακή Τράπεζα με το βλέμμα στις μεταρρυθμίσεις, μαθαίνοντας από τις επιτυχίες και τα λάθη του παρελθόντος και σεβόμενος τα σαφή κριτήρια της ακεραιότητας και του αποτελέσματος», πρόσθεσε στην ομιλία τους.

Παράλληλα, κάλεσε τους άλλους κυβερνήτες της Fed να ακολουθήσουν τους στόχους που έχουν θέσει «με σοφία, σαφήνεια, ανεξαρτησία και αποφασιστικότητα», υπογραμμίζοντας ότι «ο πληθωρισμός μπορεί να είναι χαμηλότερος, η ανάπτυξη ισχυρότερη, ο πραγματικός μισθός πιο αυξημένος και οι ΗΠΑ πιο ευημερούσες».

Ο Τραμπ στην ομιλία του τόνισε ότι θέλει ο νέος πρόεδρος της Fed να είναι «πλήρως ανεξάρτητος» και «να κάνει τη δουλειά του.

«Θέλω ο Κέβιν να είναι πλήρως ανεξάρτητος. Θέλω να είναι ανεξάρτητος και να κάνει τη δουλειά του. Μην κοιτάτε εμένα. Μην κοιτάτε κανέναν. Κάντε απλώς αυτό που έχετε να κάνετε και κάντε το καλά», είπε, απευθυνόμενος στον Γουόρς.

Αμέσως μετά ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να δηλώσει ότι τα τελευταία χρόνια «η Fed έχασε τον δρόμο της».

«Ο Κέβιν κατανοεί ότι η οικονομία γνωρίζει μεγάλη άνθιση και αυτό είναι καλό. Θέλουμε να βάλουμε τέλος στον πληθωρισμό, αλλά δεν θέλουμε να βάλουμε τέλος στο μεγαλείο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από τη Fed να μειώσει τα επιτόκια και κατηγορούσε τον πρώην πρόεδρό της, τον Τζερόμ Πάουελ, ότι έκανε ελάχιστα και «πολύ αργά» για να πετύχει αυτόν τον στόχο.