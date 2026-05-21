Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Πόσοι προπονητές στον κόσμο είναι καλύτεροι από τον Ουνάι Έμερι;
Ποδόσφαιρο 21 Μαΐου 2026, 17:34

Πόσοι προπονητές στον κόσμο είναι καλύτεροι από τον Ουνάι Έμερι;

Μετά και την πέμπτη κατάκτηση Europa League/UEFA Cup μήπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα πρέπει να μετονομάσει τη διοργάνωση σε... «Έμερι League»;

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από το βράδυ της Τετάρτης (20/5) ο Ουνάι Έμερι πανηγυρίζει την κατάκτηση του Europa League για πέμπτη φορά στην καριέρα του και τα ισπανικά ΜΜΕ γράφουν χαριτολογώντας: «Η UEFA θα πρέπει να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση αυτό το καλοκαίρι για να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής ονόματος μιας από τις μεγάλες διοργανώσεις της. Το Europa League θα πρέπει να μετονομαστεί σε «Emery League»».

Και μήπως έχουν άδικο; Ο γεννημένος στη Φουεντεραμπία παρέδωσε ένα ακόμη masterclass προπονητικής, αυτή τη φορά με την Άστον Βίλα, οδηγώντας στην κατάκτηση ενός τίτλου μετά από 30 ολόκληρα χρόνια (EFL CUP 95/96). Οι «Χωριάτες» παρουσιάστηκαν απολύτως έτοιμοι, απολύτως διαβασμένοι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην τρομερά διψασμένη Φράιμπουργκ η οποία αναζητούσε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της ιστορίας εδώ και 121 χρόνια αλλά μάταια. Νίκη με 3-0 και η κούπα στο παλμαρέ της αγγλικής ομάδας.

Είχε απέναντί της τον Ουνάι Έμερι έναν προπονητή που ήταν γραφτό ότι θα φτάσει τους πέντε τίτλους στο Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες σε 13 χρόνια . Μια εξωφρενική και απίστευτη εξέλιξη.

Στη νίκη που πέτυχε η Άστον Βίλα στο στάδιο Tüpras της Κωνσταντινούπολης, η επιρροή του 54χρονου Ισπανού τεχνικού ήταν κάτι παραπάνω εμφανής. Τα δύο πρώτα γκολ προήλθαν από μια άψογα εκτελεσμένη τακτική. Δύο εξαιρετικά τέρματα από μια ομάδα που κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος. Η νοοτροπία νικητή που έχει μπολιάσει ο Έμερι στις ομάδες του στους Ευρωπαϊκούς τελικούς τους, αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.

Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό ποδοσφαιρικό τοπίο, όπου η διαφορά ποιότητάς μεταξύ των ομάδων μικραίνει συνεχώς, οι στημένες φάσεις αποτελούν όλο και πιο καθοριστικό ρόλο. Υπήρξαν ακρογωνιαίος λίθος στην κατάκτηση της Premier League από την Άρσεναλ του Αρτέτα, αλλά και προς τον τελικό του Champions League. Επίσης αποδείχθηκαν καθοριστικές στην Κωνσταντινούπολη για την Άστον Βίλα του Έμερι. Δύο εκπληκτικά γκολ, αυτά των Τίλεμανς και Μπουενδία, ήταν και τα δύο αποτέλεσμα «ρουτίνας» στημένων φάσεων. Το πρώτο από κόρνερ, το δεύτερο από ένα φαινομενικά ακίνδυνο φάουλ. Αυτό, επίσης, είναι μέρος του ποδοσφαίρου και παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στους αγώνες. Και αυτό ο Έμερι το έχει αντιληφθεί και το εφαρμόζει στις ομάδες του.

Ο 54χρονος τεχνικός δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλους συμπατριώτες (και μη) συναδέλφους που κάθονται σε πάγκους κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Οπως ο Λουίς Ενρίκε στην Παρί, ο Μικέλ Αρτέρτα στην Άνρσεναλ ή ο Πέπ Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι. Από τους παραπάνω, μόνο ο Πεπ έχει κατακτήσει περισσότερους ευρωπαϊκούς τίτλους από εκείνον.

Συνολικά ο Κάρλο Αντσελότι, ο Άλεξ Φέργκιουσον, ο Τζιοβάνι Τραπατόνι, ο Αρίγκο Σάκι και ο Γκουαρδιόλα είναι οι μόνοι πέντε προπονητές ου ξεπερνούν τον Έμερι σε ευρωπαϊκούς τίτλους. Πέντε τρόπαια, όλα στην ίδια διοργάνωση, λένε πολλά για το τι έχει καταφέρει ένας προπονητής που, στα 54 του μόλις χρόνια, έχοντας βεβαίως  ακόμα αρκετά χρόνια καριέρας μπροστά του προκειμένου να συνεχίσει να γράφει ιστορία.

Αυτός είναι ο Ουνάι Έμερι. Ικανός να κατακτήσει τρεις συνεχόμενους τίτλους Europa League με τη Σεβίλλη, να χαρίσει στη Βιγιαρεάλ τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία της και να επιστρέψει την Άστον Βίλα στην ευρωπαϊκή ελίτ μετά από 25 χρόνια, τη χρονιά που έχει περάσει από τότε που κατέκτησαν το Κύπελλο Ιντερτότο (2001). Κανείς δεν καταφέρει να κυριαρχήσει στο Europa League όπως αυτός. Είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς της διοργάνωσης. Και το κατόρθωμά του δεν φαίνεται εύκολο για όσους τον κυνηγούν να το φτάσουν.

Ο Ουνάι Έμερι που έχει υπάρξει προπονητής των Λόρκα Ντεπορτίβα, Αλμερία, Βαλένθια, Σπαρτάκ Μόσχας, Σεβίλλη, Παρί Σεν Ζερμέν, Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ τώρα της Βίλα, μήπως ήρθε η ώρα να του δοθεί ευκαιρία σε κάποιο κορυφαίο πάγκο;

Ο Έμερι και οι προπονητές που έχουν κατακτήσει τους περισσότερους Ευρωπαϊκούς τίτλους 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
Europa League 21.05.26

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)

Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στην Κωνσταντινούπολη και ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, πανηγύρισε με την ψυχή του το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της αγαπημένης του ομάδας.

Φράιμπουργκ – 'Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League (vids)

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντία (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ
Europa League 30.04.26

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ

LIVE: Μπράγκα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φράιμπουργκ για τα ημιτελικά του Europa League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Europa League 30.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για τα ημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Μαρία Καρυστιανού 21.05.26 Upd: 19:22

Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού... «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Μπάσκετ 21.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

