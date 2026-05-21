Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει του Final Four της Euroleague (22-24/5) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πίεση των συνεχόμενων Final Four χωρίς την κατάκτηση του τίτλου, αλλά και το ότι φέτος διεξάγεται στην Αθήνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το ότι το Final Four γίνεται στην Αθήνα: «Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν είχαμε να ταξιδέψουμε. Όπου και να παίζουμε οι οπαδοί μας είναι μαζί. Είναι σημαντικό να είναι μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι μέλος του Final Four. Μεγάλη ποιότητα, φανταστικές ομάδες, εκτιμάμε πραγματικά τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να το κατακτήσουμε. Να δούμε τι θα γίνει».

Για την πίεση των συνεχόμενων Final Four χωρίς την κατάκτηση του τίτλου: «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ. Πολλές φορές είναι ο Θεός, ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ μεγάλος παίκτης για να πάρει την τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για το αν έχει συζητήσει με τον Παπανικολάου το ενδεχόμενο να σηκώσουν μαζί την Euroleague μετά το 2013: «Θα είναι φανταστικό (σ.σ. να το σηκώσει πάλι με τον Παπανικολάου). Είχαμε μία ομάδα με πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Φέτος κάπως βλέπω μερικές ομοιότητες. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά».

Για το αν ενδεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου θα κάνει και πάλι το μπάσκετ «άθλημα των ψηλών»: «Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Όταν χτίζεις μία ομάδα ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό. Οι παίκτες θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα αν είναι γκαρντ, φόργουορντ, οι σέντερ».

Για το μεγάλο ρόστερ του Ολυμπιακού: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Είναι απίθανο να έχεις ένα ρόστερ 8,9,10 παικτών. Παλιά με 6,7 παίκτες έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι οι 15 δεν είναι αρκετοί. Για εμάς οι προσθήκες είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε τα άτομα μέσα στο κλαμπ, όπως ο Κώστας που καλωσορίζουν κάθε καινούργιο και τον κάνουν να νιώθει μέλος του κλαμπ. Υποστηρίζουμε κάθε μέλος της οικογένειας έτσι».