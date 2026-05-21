Γιασικεβίτσιους: «Ο Μπαρτζώκας έχει καλό σερί στο ΟΑΚΑ, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε για τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το Final Four γενικότερα που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ και τόνισε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ένας προπονητής που έχει ένα πολύ καλό σερί στο συγκεκριμένο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να στηριχθούμε στην άμυνά μας, όταν δεν μπορείς να σκοράρεις είναι αυτό που μένει. Είναι η βάση όλων όσων θες να κάνεις και στην πορεία βελτιωθήκαμε επιθετικά υπογράφοντας κάποιους σημαντικούς παίκτες.

Ελπίζουμε να καταφέρουμε να το δείξουμε στο παρκέ στον ημιτελικό.

Ο Μπαρτζώκας έχει εκπληκτικό σερί στο ΟΑΚΑ. Οι γραμμές είναι ίδιες σε όλα τα γήπεδα. Το ΟΑΚΑ θα έχει άλλη αίσθηση αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία»