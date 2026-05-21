ESPN: «Εξετάζουν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς»

Το στόρι Μπακς – Αντετοκούνμπο συνεχίζεται στις ΗΠΑ και όλα τα ρεπορτάζ συμφωνούν στο ότι το τέλος εποχής του Γιάννη στο Μιλγουόκι πλησιάζει.

Το τελευταίο χρονικά, έρχεται από τον διάσημο Σαμς Σαράνια ο οποίος αποκάλυψε στο ESPN ότι τα «Ελάφια» έχουν ήδη ξεκινήσει να εξετάζουν τα… πακέτα προσφορών από άλλες ομάδες του NBA για την ανταλλαγή του Έλληνα σούπερσταρ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, οι Χιτ, οι Σέλτικς, οι Τίμπεργουλβς και οι Λέικερς είναι προς ώρας οι τέσσερις επικρατέστεροι προορισμοί για τον Αντετοκούνμπο.

“Giannis, for a period of months, has made it clear to the Bucks … he believes the time has come for both sides to part ways.” “All the indications I’ve gotten over the course of the year is that [LeBron’s] gonna play one more season.”@ShamsCharania joins the @RichEisenShow… pic.twitter.com/NpPs4uz7Yy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 20, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σαμς Σαράνια στο ESPN για το θέμα Αντετοκούνμπο:

«Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι πλέον επίσημα ανοιχτοί σε προτάσεις. Συζητούν με ομάδες και εξετάζουν τις καλύτερες προσφορές που θα δεχτούν μέχρι το draft του NBA, πριν πάρουν την τελική τους απόφαση.

Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο Γιάννης, εδώ και μήνες, έχει ξεκαθαρίσει στους Μπακς και στους ανθρώπους που έπρεπε να το γνωρίζουν, πως ήρθε η στιγμή οι δύο πλευρές να χωρίσουν δρόμους και να προχωρήσουν παρακάτω. Και αυτό που έμαθα μετά τις δηλώσεις του Τζίμι Χάσλαμ -όταν είπε πως είτε θα δεσμευτεί με επέκταση συμβολαίου τον Ιούνιο είτε θα ανταλλαχθεί- είναι ότι η στάση του Γιάννη δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Μπακς θα εξετάσουν πολύ σοβαρά τις προσφορές που πλέον δέχονται επίσημα.

Θα δεις ομάδες όπως το Μαϊάμι, η Μινεσότα, η Βοστώνη, αλλά και οι Λέικερς να εμπλέκονται. Οι Λέικερς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Γιάννη ήδη από την trade deadline. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούν να προσφέρουν είναι τρία picks πρώτου γύρου και ουσιαστικά να απορροφήσουν το συμβόλαιο του Γιάννη. Όμως, αν είσαι οι Μπακς, θα αντάλλασσες απλώς τον Γιάννη στους Λέικερς για τρία picks πρώτου γύρου; Η αίσθησή μου είναι πως η αγορά θα προσφέρει κάτι καλύτερο. Υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση από αυτό. Ο χρόνος θα δείξει τι θα συμβεί μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες».