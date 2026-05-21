Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0: Φινάλε στη σεζόν με «6άρα» – Τέσσερα γκολ ο Τσούμπερ (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Φινάλε με μισή ντουζίνα γκολ για τον Ατρόμητο! Στην τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League η ομάδα του Περιστερίου διέλυσε με 6-0 τον υποβιβασμένο Πανσερραϊκό έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Στίβεν Τσούμπερ που έκανε καρέ τερμάτων από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Ελβετός άσος ήταν ασταμάτητος και πέτυχε τέσσερα γκολ μέσα στα πρώτα 40 λεπτά (3′, 19′, 22′, 40′), κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα του. Όσο περίεργο κι αν φαίνεται, ο Τσούμπερ δεν είχε σκοράρει ποτέ περισσότερες από δύο φορές σε ματς πρωταθλήματος, ενώ το ρεκόρ του ήταν ένα χατ τρικ που είχε σημειώσει σε ηλικία μόλις 19 ετών σε ματς κυπέλλου Ελβετίας, όπου η Γκρασχόπερς είχε επικρατήσει 9-0!

Το τελικό σκορ διαμόρφωσαν ο Τσιλούλης (79′) και ο Πνευμονίδης (81′) με τον Ατρόμητο να ολοκληρώνει το μίνι πρωτάθλημα στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας και 9η συνολικά.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Κίνι, Ουρόνεν (74΄ Γιώργος Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ (59΄ Μιχόρλ), Πνευμονίδης, Τσούμπερ (82΄ Γιουμπιτάνα), Φαν Βέερτ (59΄ Καραμάνης), Μπάκου (59΄ Τσαντίλας).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Χάβος (46΄ Λύρατζης), Βολνέι, Γεωργιάδης, Ομεονγκά, Ρουμιάντσεβ (46΄ Ριέρα), Σαλάμ (73΄ Λιάσος), Καρέλης (46΄ Ιβάν), Μασκανάκης (46΄ Τεϊσέιρα).