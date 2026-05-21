Αντικαταστάτης του Μουρίνιο ο Μάρκο Σίλβα: «Συμφώνησε με τη Μπενφίκα» (pic)
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα.
- Πτώση τουρίστριας από ύψος στη Σκιάθο – Νοσηλεύεται με κατάγματα στον θώρακα
- Συνεχίζονται οι ανταλλαγές προτάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ
- Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς
- Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε προφορική συμφωνία με τη Μπενφίκα έχει έρθει ο Μάρκο Σίλβα, ώστε να αντικαταστήσει στον πάγκο της τον Ζοζέ Μουρίνιο που επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αναφέρει ο γνωστός ρεπόρτερ, Σάσα Ταβολιέρι, ο προπονητής της Φούλαμ και πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό πριν μια δεκαετία (2015-16), τα έχει βρει σε όλα με τους «Αετούς» και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα το deal.
Την ερχόμενη Κυριακή πια, ο Σίλβα θα κάτσει στον πάγκο της Φούλαμ για τελευταία φορά, στο ματς με τη Νιούκαστλ, στο φινάλε της Premier League. Θα αποχωρήσει μετά από πέντε χρόνια και το 2021, έχοντας κατά γενική ομολογία πετυχημένη παρουσία. Πλέον, θα επιστρέψει στην πατρίδα του και το πορτογαλικό πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια.
Το σχετικό ρεπορτάζ για τον Μάρκο Σίλβα και τη Μπενφίκα
🚨 BREAKING
🦅 🔴 Marco Silva is set to become the new head coach of SL Benfica!
⚪️ The Portuguese club has reached an agreement with the Fulham FC manager, who had prioritized a return to his home country.
💬 Official announcement is expected in the coming days. #transfers pic.twitter.com/7Ud9hJ96kx
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 21, 2026
Η τελευταία φορά που δούλεψε στην Primeira Liga τη σεζόν 2014-15 για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά από μια τριετία στην Εστορίλ (2011-2014). Μετά τη χρονιά στη Σπόρτινγκ, ανέλαβε τον Ολυμπιακό και τη σεζόν 2015-16 κατέκτησε τη Super League, εξασφαλίζοντας τον τίτλο 6 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Από το 2017 δουλεύει στην Αγγλία, σε Χαλ, Γουότφορντ, Έβερτον και Φούλαμ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι Μάρκο Σίλβα και Ζοζέ Μουρίνιο συνδέονται με φιλική σχέση, ενώ ο όπως όλα δείχνουν διάδοχός του στη Μπενφίκα, έχει δηλώσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του ότι ο «Μου» είναι το ίνδαλμά του και μια πηγή έμπνευσης που άνοιξε το δρόμο για όλους τους Πορτογάλους προπονητές στην Ευρώπη.
- H Euroleague των ρεκόρ
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου για το Final-4 της Euroleague
- ESPN: «Εξετάζουν προτάσεις για τον Αντετοκούνμπο οι Μπακς»
- Αντικαταστάτης του Μουρίνιο ο Μάρκο Σίλβα: «Συμφώνησε με τη Μπενφίκα» (pic)
- Η FIFA μετατρέπει το Μουντιάλ 2026 σε… Monopoly
- Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο… Βασιλιάς Ουνάι: Ο διάδοχος του θρόνου πανηγύρισε έξαλλα για το τρόπαιο της Άστον Βίλα (vid, pics)
- Απίστευτo: Ο Νεϊμάρ κλήθηκε στο Μουντιάλ και τραυματίστηκε!
- Ο Αταμάν συνδέεται με την Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις