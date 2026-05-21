Ευθείες βολές εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης προς την κυβέρνηση στη συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών, Λιβανού και Αραμπατζή, στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αντί να ζητήσετε συγγνώμη συνεχίζετε στις φαυλότητες» αναφέρει απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε πως «η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο τα ρουσφέτια δύο υπουργών, αφορά μια ολόκληρη νοοτροπία: παράνομες πληρωμές, κακοδιαχείριση» τονίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Νίκος Ανδρουλάκης: Aνάγκη η πολιτική αλλαγή

Κοιτάζοντας τα κυβερνητικά έδρανα είπε πως «δεν έχουν αρχές δεν έχουν αξίες δεν έχουν όριο» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Μίλησε για τη διαφθορά «που υπήρχε στη χώρα» αλλά «τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στην περιφέρεια αλλά στον πυρήνα της εξουσίας» κρίνοντας πως «ο ελληνικός λαός θέλει όλα αυτά να τα στείλει στο παρελθόν και είναι ανάγκη η πολιτική αλλαγή».

Διέκρινε πως το «επιτελικό κράτος είναι μόνο για τους προστατευόμενους» και είναι «εχθρικό για τον πραγματικό αγρότη».

Έξι χιλιάδες επτακόσιοι νέοι αγρότες «βρίσκονται σε ομηρία», είπε. «Πέρσι, λέγαμε ότι η χρονιά ήταν η χειρότερη σε επίπεδο πληρωμών, αλλά εσείς τα καταφέρατε και η φετινή θα είναι χειρότερη. Χρωστάτε 930 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι και παλιότερα υπήρχαν ασθένειες, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο αφθώδης πυρετός. Αυτό που άλλαξε «είναι ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ κατέρρευσαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Περιέγραψε «μία θεσμική και παραγωγική παρακμή αποτέλεσμα ενός συστήματος με συγκεκριμένη κουλτούρα, που έχει ένα χαρακτηριστικό: περιφρονεί το λαό μας, τον αγρότη, τον δανειολήπτη, τον νέο, υποτιμά την κοινωνία».

Απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, αναρωτήθηκε: «Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που ο δικός της ΟΠΕΚΕΠΕ να πέρασε σε έναν φοροεισπρακτικό μηχανισμό; Εμείς είπαμε ένα χρόνο, δύο χρόνια όσο χρειάζεται για να πληρωθούν οι αγρότες και μετά έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά απορρίψατε την πρότασή μας».

Άστραψε και βρόντηξε για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και τα 3,5 χρόνια που γίνεται αποδέκτης λάσπης και χυδαίων υπονοούμενων γιατί «τόλμησε να αποκαλύψει το παρακράτος». Χθες, ανέφερε, «καταρρεύσανε όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να επιβεβαιώνει τις αθλιότητές σας. Η απάντηση ήταν να μας απειλήσουν. Δεν καταλαβαίνω κύριε Φλωρίδη από απειλές. Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια;», σχολίασε μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε εναντίον από την κυβέρνηση για τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έβαλε ξανά κατά του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, υποστηρίζοντας ότι έχει επιλεκτική ευαισθησία.