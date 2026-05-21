Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο εκτελών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς ξεκαθάρισε στο Κογκρέσο ότι δεν πρόκειται να εισηγηθεί προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ, την άλλοτε στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, βάζοντας φρένο στα σενάρια περί πιθανής επιείκειας με αντάλλαγμα τη συνεργασία της στην έρευνα για την υπόθεση, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για trafficking και, το τελευταίο διάστημα, το όνομά της επανήλθε στο προσκήνιο λόγω των πιέσεων για δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν ρώτησε τον Μπλανς αν το υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται ότι δεν θα προτείνει απονομή χάριτος στη Μάξγουελ. «Ναι, μπορώ να δεσμευτώ γι’ αυτό, φυσικά», απάντησε ο Μπλανς.

Τα σενάρια για χάρη και η οργή των επιζώντων

Η συζήτηση για πιθανή απονομή χάριτος είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδίως από επιζήσασες του Έπσταϊν και τους συνηγόρους τους. Νωρίτερα φέτος, η Γκισλέιν Μάξγουελ είχε κληθεί να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, όμως επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Ο δικηγόρος της είχε διαμηνύσει ότι θα μιλούσε μόνο αν της δινόταν προεδρική χάρη.

Τον Απρίλιο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι μέλη της επιτροπής ήταν διχασμένα για το αν ο Τραμπ θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο χάριτος στη Μάξγουελ, με αντάλλαγμα τη συνεργασία της στην έρευνα για τον Έπσταϊν.

Ο Σπένσερ Κούβιν, νομικός εκπρόσωπος θυμάτων του Έπσταϊν, είχε δηλώσει στον Guardian ότι «κάθε συζήτηση περί επιείκειας για την Γκισλέιν Μάξγουελ με αντάλλαγμα κατάθεση ανατρέπει τη δικαιοσύνη – κινδυνεύει να ανταμείψει το ίδιο πρόσωπο που βοήθησε να καταστεί δυνατή η κακοποίηση».

Ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς καταθέτει ενώπιον υποεπιτροπής της Γερουσίας σχετικά με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2027, στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, 19 Μαΐου 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Η μεταφορά της Μάξγουελ και οι καταγγελίες για ευνοϊκή μεταχείριση

Η Γκισλέιν Μάξγουελ έχει πλέον εξαντλήσει τις εφέσεις της, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε τον Οκτώβριο να εξετάσει την προσφυγή της.

Πέρυσι, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ δεχόταν πίεση να δημοσιοποιήσει περισσότερα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν, ο Μπλανς —τότε αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης— είχε πάρει συνέντευξη από τη Μάξγουελ σε διήμερη διαδικασία τον Ιούλιο. Στη συνέχεια, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και τα ηχητικά της συνέντευξης.

Λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, η Γκισλέιν Μάξγουελ μεταφέρθηκε από φυλακή χαμηλής ασφάλειας στο Ταλαχάσι της Φλόριντα σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφάλειας στο Τέξας, όπου κρατούνται κυρίως πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για μη βίαια ή οικονομικά αδικήματα. Ειδικοί είχαν χαρακτηρίσει τότε τη μεταφορά «πρωτοφανή».

Έκτοτε, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ είναι «πολύ πιο ευτυχισμένη» στη νέα φυλακή, ενώ διατυπώθηκαν καταγγελίες ότι έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Στην ακρόαση, ο Μπλανς αρνήθηκε ότι ο Τραμπ τον έστειλε προσωπικά να τη συναντήσει και είπε ότι δεν γνωρίζει αν η Μάξγουελ έχει καλύτερη μεταχείριση στη νέα εγκατάσταση.

Οι επιζήσασες ζητούν απαντήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η ακρόαση πήρε νέα τροπή όταν ο Βαν Χόλεν είπε στον Μπλανς ότι είχε μιλήσει με επιζήσασες της κακοποίησης, οι οποίοι δηλώνουν «εξαιρετικά απογοητευμένοι» επειδή το υπουργείο Δικαιοσύνης ζητά συνεχώς περισσότερα στοιχεία, χωρίς να ακούει απευθείας τις ιστορίες τους.

Όταν ο γερουσιαστής τον ρώτησε αν θα δεχθεί να τις συναντήσει, ο Μπλανς απάντησε: «Απολύτως», επιμένοντας όμως ότι έχει ήδη συναντηθεί με πολλούς δικηγόρους των θυμάτων, όπως και η υπουργός Δικαιοσύνης Μπόντι.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση. Ομάδα 17 επιζησάντων του Έπσταϊν εξέδωσε δήλωση, τονίζοντας ότι ο Μπλανς «δεν έχει συναντηθεί με καμία από εμάς».

«Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να είμαστε τόσο επίμονοι για να έρθουμε σε επαφή με το υπουργείο Δικαιοσύνης», ανέφεραν, ζητώντας απευθείας συνάντηση με τους ίδιους και τους συνηγόρους τους.

Οι επιζήσασες ζητούν, όπως είπαν, όχι να «ξεκινήσουν από την αρχή», αλλά να λάβουν σαφείς απαντήσεις για το πώς έγιναν τα λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης, καθώς και για τη δημοσιοποίηση, τις περικοπές και την απόκρυψη αρχείων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

