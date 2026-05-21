«The Man I Love» – Αγάπη, πόθος, θνητότητα στη Νέα Υόρκη των 80s

Η ταινία «The Man I Love» πραγματεύεται την ομοφυλοφιλική κουλτούρα στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980, στην κορύφωση της αντιδραστικής ομοφοβίας της Αμερικής του Ρέιγκαν, με άνδρες που είναι οροθετικοί να προσπαθούν να συμβιβαστούν με την κατάστασή τους και με την σκληρή μισαλλοδοξία του πολιτικού κλίματος της εποχής.

«Σε μια σκηνή στο νοσοκομείο, διαπιστώνουμε την παγερά αδιάφορη στάση των αρχών» γράφει ο Peter Bradshaw στον Guardian και συνεχίζει:

«Ο Ράμι Μάλεκ υποδύεται τον Τζίμι Τζορτζ, έναν πολύ θαυμαστό και χαρισματικό ηθοποιό και περφόρμερ στη Νέα Υόρκη, ο οποίος μόλις βγήκε από το νοσοκομείο μετά από μια τρίμηνη κρίσιμη νοσηλεία που σχετίζεται με τον ιό HIV.

»Τώρα, πρωταγωνιστεί σε ένα νέο θεατρικό έργο βασισμένο στην ταινία του Αντρέ Μπρασάρ, Once Upon a Time in the East, του 1974, υποδυόμενος τη θυελλώδη και προκλητική Ελέν, η οποία τραγουδάει με μια μπάντα».

Ο Τζίμι ζει σε ένα διαμέρισμα με τον σύντροφό του Ντένις (Τομ Στούριτζ), ο οποίος έχει το αγχωτικό και απαιτητικό καθήκον να τον φροντίζει, ενώ υποψιάζεται τον νέο, ελκυστικό Βρετανό γείτονά τους, τον Βίνσεντ (Λούθερ Φορντ), ο οποίος φαίνεται να είναι ερωτευμένος με τον Τζίμι.

Ο Ντένις φοβάται με πικρία ότι μια περιστασιακή σχέση μεταξύ τους θα έθετε σε κίνδυνο την ελάχιστη ελπίδα που έχει ο Τζίμι για ανάρρωση. Η αδελφή του Τζίμι, Μπρέντα (Ρεμπέκα Χολ), έρχεται να τον επισκεφτεί μαζί με τον γιο της και τον αυστηρό και συντηρητικό σύζυγό της, Τζιν (Έμπον Μος-Μπαχράχ), και μαζί με τους γονείς τους θα γίνουν μάρτυρες της περίπλοκης και οδυνηρής κατάστασης της υγείας και της ψυχικής ηρεμίας του Τζίμι.

Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το νέο θεατρικό έργο, στο οποίο ο Τζίμι εμφανίζεται φορώντας μια πλούσια ξανθιά περούκα – και μερικές φορές χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει – θα αποτελέσει μια νέα αρχή για τον ίδιο. Στην πραγματικότητα, πιθανότατα θα είναι, και αυτό είναι θλιβερό, το κύκνειο άσμα του -μια εξαντλητική τελευταία παράσταση που θα καταβροχθίσει ό,τι έχει απομείνει από την υγεία του.

Στιγμές «Μαντλέν»

«Βλέπουμε τον Τζίμι να ερμηνεύει μια διαπεραστική εκδοχή του What Have They Done to My Song Ma σε μια οικογενειακή συγκέντρωση, όχι εντελώς σωστά. Και μετά υπάρχει η βασανιστική, χαοτική θεατρική παράσταση» σχολιάζει ο Peter Bradshaw και συνεχίζει:

«Υπάρχουν μερικές ωραίες στιγμές εδώ. Σε ένα πάρτι στο διαμέρισμα του Τζίμι και του Ντένις, όλοι οι καλεσμένοι πρέπει να πάρουν τη σειρά τους και η Μπρέντα ερμηνεύει γλυκά το ψευδο-ιρλανδικό τραγούδι How Are Things in Glocca Morra από το Finian’s Rainbow.

»Η απαγγελία του Μάλεκ από το λόγο της Ημέρας του Αγίου Κρίσπιν από τον Ερρίκο τον 5ο, προς το τέλος της ταινίας, έχει πολύ πνεύμα, καλύτερη από πολλές απόψεις από οτιδήποτε άλλο τον βλέπουμε να ερμηνεύει. Ο Σακς δημιουργεί πολλές στιγμές «Μαντλέν» για να φέρει πίσω τη δεκαετία του ’80 και είναι αδύνατο να ακούσεις το Crosseyed and Painless των Talking Heads χωρίς να σε παρασύρει πίσω σε εκείνη την εποχή.

»Το «The Man I Love» είναι μια ταινία με ειλικρινείς προθέσεις και σύλληψη, αλλά η ελαφρώς αινιγματική και κουραστική ερμηνεία του πρωταγωνιστή δημιουργεί μια αίσθηση δυσφορίας» καταλήγει ο Peter Bradshaw στον Guardian.

*Το «The Man I Love» προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Καννών.

*Με στοιχεία από theguardian.com