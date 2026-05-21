magazin
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
magazin

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία
Culture Live 21 Μαΐου 2026, 18:00

Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Όταν ο Μάρτιν Σορτ ήταν 12 ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα. Πέντε χρόνια αργότερα, η μητέρα του πέθανε από καρκίνο· τρία χρόνια μετά, ο πατέρας του έπαθε εγκεφαλικό και απεβίωσε, αφήνοντας τον Σορτ, σε ηλικία 20 ετών, τον μικρότερο από τα πέντε αδέλφια, να ζει μόνος του στο πατρικό του σπίτι στο Χάμιλτον του Οντάριο.

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ στο χώρο του θεάματος και μιας προσωπικής ζωής γεμάτης διαρκείς φιλίες και αβάσταχτη τραγωδία.

Σορτ

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μάρτιν Σορτ στην πρεμιέρα της ταινίας του Netflix «Marty, Life is Short» στο Egyptian Theatre του Χόλιγουντ, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις 6 Μαΐου 2026. REUTERS/Aude Guerrucci

«Γελούσαμε»

Στην ταινία, ο Σορτ απάντησε στον αδελφό του με μια αποκαλυπτική άποψη για αυτή την περίοδο της ζωής του: «Γελούσαμε», λέει, τονίζοντας την επόμενη πρόταση. «Αυτό είναι το θέμα».

Όταν του ζητήθηκε από τους New York Times να μιλήσει περισσότερο για αυτό σε μια πρόσφατη συνέντευξη σε ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν, με σταυρωμένα πόδια, λεπτός και κομψός, ο Σορτ θυμήθηκε μια ζοφερή στιγμή ακριβώς πριν από το θάνατο της μητέρας του, όταν και οι δύο γονείς του ήταν στο νοσοκομείο.

Ο Σορτ έχει την τάση να απαντά στις ερωτήσεις με ανέκδοτα. Ήταν και πάλι με τον Μάικλ, αυτή τη φορά απέναντι στο τραπέζι του πρωινού. «Κοιταχτήκαμε και αρχίσαμε να γελάμε», είπε. «Ήταν σαν να λέγαμε: Πόσο παράλογο, πόσο γελοίο, πόσο σκοτεινό μπορεί να είναι αυτό; Γι’ αυτό υπάρχει η φράση “μαύρη κωμωδία”».

Marty, Life Is Short | Trailer

YouTube thumbnail

Ανθεκτικότητα

Αυτή η ιδιαίτερη μορφή ανθεκτικότητας «να γελάς με όλη σου την καρδιά, εν μέσω της πιο σκληρής θλίψης», όπως το έθεσε ο ποιητής Τόμας Γκρέι -αποτελεί το υποκείμενο ρεύμα του βιβλίου «Marty, Life Is Short», το οποίο πήρε το όνομά του από την απάντηση του Σορτ σε μια ερώτηση σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσει κανείς τον θάνατο των γονιών.

Είπε ότι θα μπορούσε κανείς να απελπιστεί, αλλά ότι ο ίδιος επέλεξε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ζωή είναι σύντομη και ότι υπάρχουν εργαλεία που αναπτύσσονται μέσα από τις καταστροφές. «Γίνε ο δικός σου θεραπευτής» είπε ο Σορτ προσθέτοντας ότι αυτή η περίοδος πένθους τον βοήθησε να αναπτύξει «μυς για να επιβιώσει».

Η απώλεια της γυναίκας του

Τους είχε ανάγκη αυτούς του μυς. Το 2010, η αγάπη της ζωής του, η σύζυγός του Νάνσι, πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών. Τον Φεβρουάριο, η κόρη του, η Κάθριν, αυτοκτόνησε μετά από μια μακρά μάχη με ψυχικές διαταραχές.

Ενώ η Νάνσι Σορτ είναι τόσο στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ που ο κωμικός είπε στον σκηνοθέτη του, Λόρενς Κάσνταν, «Δεν είχα ιδέα ότι ήσουν ερωτευμένος με τη γυναίκα μου», ο θάνατος της Κάθριν δεν αναφέρεται μέχρι το τέλος, σε μια αφιέρωση σε αυτήν και στην Κάθριν Ο’Χάρα, τη συνάδελφο του Σορτ στο «SCTV» που πέθανε τον μήνα πριν από αυτήν και κατέχει εξέχουσα θέση στην ταινία.

Ο Σορτ διευκρίνισε ότι αυτή η πρόσφατη τραγωδία είναι διαφορετική. «Πρόκειται για το παιδί σου», είπε με σιγουριά. Και πρόσθεσε αργότερα με απαλή φωνή: «Προσπαθώ να κατευθυνθώ προς το φως»

Η απώλεια της κόρης του

Σκεπτόμενος τώρα την απώλεια της κόρης του, ο Σορτ θυμήθηκε ότι τα τελευταία λόγια της συζύγου του, που ειπώθηκαν στο υπνοδωμάτιό της καθώς έσπευδαν οι διασώστες, ήταν: «Μάρτιν, άσε με να φύγω».

Συνέχισε λέγοντας: «Η Κάθριν έλεγε: “Μπαμπά, άσε με να φύγω”», και εξήγησε: «Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ της ψυχικής ασθένειας ως νόσου και του καρκίνου ως νόσου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και οι δύο είναι θανατηφόρες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, και από τις δύο μπορεί κανείς να επιβιώσει».

Ο Σορτ διευκρίνισε ότι αυτή η πρόσφατη τραγωδία είναι διαφορετική. «Πρόκειται για το παιδί σου», είπε με σιγουριά. Και πρόσθεσε αργότερα με απαλή φωνή: «Προσπαθώ να κατευθυνθώ προς το φως».

Ο πιο αστείος άνθρωπος

Στα 76 του, ο Μάρτιν Σορτ είναι πιο δημοφιλής από ποτέ, με μια μακροχρόνια περιοδεία μαζί με τον Στιβ Μάρτιν, μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, το «Only Murders in the Building», που μπαίνει στην έκτη σεζόν της και, λόγω των εμφανίσεών του με τη Μέριλ Στριπ, μια τακτική θέση στον κίτρινο Τύπο.

Κανείς στο Χόλιγουντ δεν προκαλεί τόσο ενθουσιασμό. Ο Κόναν Ο’Μπράιεν έχει αποκαλέσει τον Σορτ «τον πιο αστείο άνθρωπο που υπάρχει» και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν πρόσθεσε ότι «με σχεδόν κάθε ορισμό, περιγραφή ή μέτρο, ίσως είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που εμφανίζεται τακτικά στην τηλεόραση».

Όταν ο αρθρογράφος του Slate, Νταν Κόις, δημοσίευσε την κριτική του εναντίον του Σορτ, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτα ενοχλητικό», η οργισμένη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μια απόδειξη της έντονης αγάπης του κοινού για αυτόν τον καλλιτέχνη.

Μια ξεκαρδιστική κακία

Υπάρχει, ωστόσο, και μια πιο περίπλοκη πτυχή στο ταλέντο του Σορτ, που θολώνει τα όρια. Είναι πιο γνωστός για την κωμωδία που πηγάζει από τους χαρακτήρες και όχι από τα αστεία, αλλά όπως έχει αποδείξει σε talk Show, μπορεί να ρίξει καυστικά και εύστοχα αστεία όσο κανένας άλλος.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στην παρέα σου», είπε στον Τζίμι Κίμελ, «με κατακλύζει το συναίσθημα».

Το χιούμορ του μπορεί να είναι τόσο κοφτερό όσο και γοητευτικό, και καθώς μεγαλώνει, έχεις όλο και περισσότερο την αίσθηση ότι στην ιδιωτική του ζωή έχει μια ξεκαρδιστική κακία.

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Μάρτιν Σορτ στην πρεμιέρα της ταινίας του Netflix «Marty, Life is Short» στο Egyptian Theatre Hollywood στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις 6 Μαΐου 2026. REUTERS/Aude Guerrucci 

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Business
Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

inWellness
inTown
Stream magazin
Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων
Κρίση 21.05.26

Πώς η φυγή των παραγωγών από το Χόλιγουντ χτυπά την τσέπη των εργαζομένων

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος
Φιάσκο 20.05.26

To κινητό Τραμπ βάζει την «Αμερική πρώτη», αλλά η σημαία της στο πίσω μέρος του είναι σχεδιασμένη λάθος

Το πολυσυζητημένο κινητό Trump Mobile κυκλοφόρησε έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, όμως η πρώτη εμφάνιση του κινητού του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ
Παρουσία 20.05.26

Πέντε ιρανικές και μία ταινία από την Παλαιστίνη στο 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ

Με δεκάδες συμμετοχές από διεθνείς παραγωγές και θεματικές που εκτείνονται από την αρχαιολογία και την ιστορική μνήμη έως τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το Φεστιβάλ ΑΓΩΝ συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό πολιτιστικού διαλόγου και δημιουργικής έκφρασης.

Σύνταξη
Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Looksmaxxing 20.05.26

Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;

Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Σύνταξη
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Σύνταξη
Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Μαρία Καρυστιανού 21.05.26 Upd: 19:22

Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού... «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Σύνταξη
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Μπάσκετ 21.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies