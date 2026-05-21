Με το βλέμμα στη Σελήνη, ο Μασκ εκτοξεύει το αναβαθμισμένο Starship V3

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για τα ξημερώματα της Παρασκευής ώρα Ελλάδας προγραμματίζεται η 12η δοκιμαστική εκτόξευση του σκάφους Starship της SpaceX, μια αναβαθμισμένη έκδοση που προορίζεται να μεταφέρει στην επιφάνεια της Σελήνης τους πρώτους αμερικανούς αστροναύτες από τη δεκαετία του 1970.

Η εκτόξευση του Starship V3 θα είναι μια κρίσιμη δοκιμή όχι μόνο για το σκάφος αλλά και για την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς η διαστημική εταιρεία του Έλον Μασκ ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά όλων των εποχών, με αποτίμηση γύρω στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός από τον ρόλο του στο πρόγραμμα Artemis της NASA για επιστροφή στη Σελήνη, το Starship παίζει κεντρικό ρόλο στα σχέδια του Μασκ να εκτοξεύσει data center σε τροχιά και να δημιουργήσει την πρώτη βάση στον Άρη.

Το χρονικό παράθυρο της εκτόξευσης, διάρκειας 90 λεπτών, ανοίγει στις 01.30 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ ή στον δικτυακό τόπο της SpaceX.

Θα είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει μια νέα εξέδρα εκτόξευσης στο Τέξας, στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού, η οποία κατασκευάστηκε για τη νέα, ισχυρότερη βερσιόν του πυραύλου.

Τοποθετημένο στην κορυφή του πυραύλου Super Heavy, του ισχυρότερου πυραύλου που έχει σχεδιαστεί ποτέ, το Starship φτάνει σε ύψος τα 121 μέτρα και μπορεί να ωφέλιμο φορτίο άνω των 100 τόνων.

H νέα έκδοση του Starship έχει αναβαθμιστεί για αποστολές μεγάλης διάρκειας και έχει τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να ανεφοδιάζεται με καύσιμα σε τροχιά από άλλα, ειδικά διαμορφωμένα σκάφη του ίδιου τύπου.

Τόσο το Starship όσο και ο Super Heavy σχεδιάστηκαν να επιστρέφουν στη Γη μετά την ολοκλήρωση της αποστολής.

Στη δοκιμαστική πτήση της Παρασκευής, πάντως, η SpaceX δεν σκοπεύει να ανακτήσει κανένα από τα δύο. Ο πύραυλος Super Heavy αναμένεται να πέσει στον Κόλπο του Μεξικού περίπου επτά λεπτά μετά την πυροδότηση, ενώ το ίδιο το σκάφος θα καταλήξει στον Ινδικό Ωκεανό περίπου μια ώρα αργότερα.

Στη διάρκεια της υποτροχιακής πτήσης, το Starship θα απελευθερώσει 20 ομοιώματα δορυφόρων Starlink, καθώς και δύο πραγματικούς δορυφόρους που θα φωτογραφίσουν τη θερμική ασπίδα του σκάφους για να εξεταστεί η κατάστασή της.

Το 2021, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επέλεξε τη SpaceX ως βασικό συνεργάτη για τις δύο πρώτες αποστολές προσσελήνωσης του προγράμματος Artemis, ενώ οι επόμενες αποστολές ανατέθηκαν στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Το σχέδιο για τις πρώτες αποστολές προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάνουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη θα μετεπιβιβάζονται στο Starship για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού. Για να γίνει όμως αυτό το Starship θα πρέπει να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, κάτι που θα απαιτήσει πολλαπλές εκτοξεύσεις άλλων Starship που θα παίζουν το ρόλο δεξαμενόπλοιου.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι στην επόμενη αποστολή, Artemis III, το Starship θα μετέφερε τέσσερις αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης. Όμως η ανάπτυξή του έχει καθυστερήσει σημαντικά και μέχρι σήμερα το σκάφος δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση σε τροχιά.

Ενοχλημένη από τις αναβολές, η NASA ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη σεληνάκατο της Blue Origin αν είναι έτοιμη πρώτη.

To Artemis III, το οποίο προγραμματίζεται τώρα για τα μέσα του 2027, θα είναι μόνο μια δοκιμαστική αποστολή, στην οποία το Orion θα συνδεθεί στο Διάστημα με «τουλάχιστον μία» από τις δύο σεληνακάτους.

Η πρώτη προσσελήνωση θα έρθει με Artemis IV, το οποίο προγραμματίζεται τώρα για το 2028.

Η NASA βιάζεται να τηρήσει το νέο χρονοδιάγραμμα, καθώς η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2030.