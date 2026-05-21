Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21 Μαΐου 2026, 19:55

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδας και τη δημιουργία μαρίνας υψηλού επιπέδου στην περιοχή, έθεσε ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο για την Εύβοια, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στην πόλη.

Κικίλιας: Ένα έργο που θα αλλάξει την περιοχή για τα επόμενα 50 χρόνια

Ο κ. Κικίλιας πραγματοποίησε σύσκεψη στον Οργανισμό Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ) με τον πρόεδρο του Οργανισμού, Ν. Κριτσίλη, τον διευθύνοντα σύμβουλο, Σπ. Παλαιολόγο και τα μέλη του ΔΣ του ΟΛΝΕ, παρουσία των βουλευτών Ευβοίας της ΝΔ, Συμεών Κεδίκογλου, Αθανάσιου Ζεμπίλη και Κωνσταντίνας Καραμπατσώλη, του αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, Γιώργου Κελαϊδίτη, της δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, καθώς και στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Ο υπουργός έκανε λόγο για ένα έργο που «θα αλλάξει την περιοχή για τα επόμενα 50 χρόνια», υπογραμμίζοντας ότι η μεταφορά του λιμανιού με την ταυτόχρονη αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Χαλκίδας θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση στην τοπική οικονομία.

Να προχωρήσει άμεσα το master plan

«Αξίζουν και δικαιούνται η πανέμορφη Εύβοια και η μοναδική Χαλκίδα, τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού και παράλληλα, τη δημιουργία μιας πολύ υψηλού επιπέδου μαρίνας στην περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως στόχος είναι «τα παιδιά μας να μείνουν εδώ στον τόπο μας, να έχουν καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας και να ζήσουν καλύτερα από εμάς».

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα «βαρύ, εθνικό έργο» και κάλεσε όλους τους φορείς να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και το master plan, ξεκαθαρίζοντας, παράλληλα, ότι δεν υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης και το υπουργείο θα στηρίξει την υλοποίηση του έργου σε κάθε στάδιο.

Ο Συμεών Κεδίκογλου έκανε λόγο για ένα όραμα που πλέον αποκτά ισχυρές πιθανότητες υλοποίησης, σημειώνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που υπουργός Ναυτιλίας επισκέπτεται τον Οργανισμό Λιμένων.

Ο κ.Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του στη Χαλκίδα μετέβη και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της πόλης

Διαχρονικό αίτημα

Από την πλευρά του, ο Αθανάσιος Ζεμπίλης τόνισε ότι η μεταφορά του λιμένα αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ολόκληρου του παραλιακού μετώπου της Χαλκίδας, δίνοντας νέα τουριστική και αναπτυξιακή ταυτότητα στην πόλη.

Η Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη σημείωσε ότι πρόκειται για έργο κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τη Χαλκίδα αλλά για ολόκληρη την Εύβοια, τονίζοντας ότι πλέον «μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης».

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στον ΟΛΝΕ, ο κ. Κικίλιας μετέβη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας όπου συζήτησε με τα στελέχη της λιμενικής Αρχής και ενημερώθηκε από τη λιμενάρχη, αντιπλοίαρχο ΛΣ Όλγα Σκλήρη, για θέματα του Λιμεναρχείου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Διευκρινίσεις 21.05.26

Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας - Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα - Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο
KYA για κοινωνική αντιπαροχή: Ο διάβολος στις λεπτομέρειες – Απουσιάζει κάθε αναφορά στο κοινωνικό ενοίκιο

Τρεισήμιση χρόνια μετά τον αρχικό νόμο για την κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα παίρνει σάρκα και οστά, με έκδοση ΚΥΑ για τα πρώτα ακίνητα. Όμως πουθενά δεν λέει ποιο θα είναι το κοινωνικό ενοίκιο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Γιώργος Νοικοκύρης
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

