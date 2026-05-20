Emily in Paris: Γυρίσματα στους εμβληματικούς Μύλους της Μυκόνου με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Το ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου έγινε σκηνικό για τα γυρίσματα του Emily in Paris, με την παραγωγή να στήνει κάμερες στους εμβληματικούς Μύλους του νησιού. Εκεί βρέθηκε το Mykonos Live TV, καταγράφοντας αποκλειστικά πλάνα από το πρωταγωνιστικό δίδυμο της σειράς.

Η Λίλι Κόλινς, ως Emily, εμφανίστηκε με λευκό πουκάμισο και κόκκινη τσάντα, ενώ ο Λουκά Μπραβό, που υποδύεται τον Gabriel, φορούσε λευκό λινό πουκάμισο. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, η παραγωγή μίσθωσε δύο ιδιωτικούς ανεμόμυλους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σκηνές που είχαν προγραμματιστεί.

Το σενάριο

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Gabriel είναι ο διαρκώς επανερχόμενος μεγάλος έρωτας της Emily και η αιτία που εκείνη ταξιδεύει στην Μύκονο μετά από μια καρτ ποστάλ με πρόσκληση που της έστειλε.

Τον ρόλο του Gabriel ενσαρκώνει ο ηθοποιός Λουκά Μπραβό ενώ της Mindy Chen η Άσλεϊ Παρκ. Σημειώνεται ότι οι περιοχές της Μυκόνου όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του Emily in Paris έχουν αποκλειστεί, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

Η παραγωγή κινείται με απόλυτη οργάνωση και διακριτικότητα, καθώς πρόκειται για ένα διεθνές project μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει στρέψει ξανά τα βλέμματα στο Νησί των Ανέμων.

Επόμενη ελληνική στάση του Emily in Paris θα είναι η Σαντορίνη, προτού μετακομίσει στο Μονακό. Ο 6ος κύκλος της σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.