Τρίτη 19 Μαϊου 2026
Νέο δημοσίευμα για το μέλλον του Αντετοκούνμπο!
Μπάσκετ 19 Μαΐου 2026, 11:16

«Tυπική διαδικασία η αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς», αναφέρει ακόμη ένας Αμερικανός δημοσιογράφος.

Οδεύουν σε «διαζύγιο» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς όπως επιβεβαιώνει ακόμη ένας Αμερικανός insider του ΝΒΑ, o Greek Freak αποχωρεί από τα «Ελάφια».

Ο ρεπόρτερ, Εβάν Σάιντερι αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μοιάζει σαν τυπική διαδικασία το ότι ο Γιάννης θα αποχωρήσει επιτέλους φέτος το καλοκαίρι από τους Μπακς».

Από εκεί και πέρα, ο Σάιντερι υποστηρίζει ότι ανάμεσα στους μνηστήρες που διεκδικούν τον Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους είναι οι: Σέλτικς, Λέικερς, Χιτ, Νικς και Τίμπεργουλβς.

Τα δημοσιεύματα για τον Αντετοκούνμπο

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο, ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε την προθυμία του να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή εκτός του Μιλγουόκι. Οι συζητήσεις μεταξύ του Αντετοκούνμπο και των Μπακς συνέχισαν να κλιμακώνονται καθώς περνούσε η χρονιά, όταν ανακοίνωσε ότι θέλει να παίξει στους Νικς. Ωστόσο οι άνθρωποι του συλλόγου πίστευαν ότι μπορούν να είναι στις κορυφαίες ομάδες της Ανατολικής Περιφέρειας και έτσι δεν τον έδωσαν σε άλλη ομάδα.

Όλα κορυφώθηκαν σε μία πολύ δύσκολη σεζόν για την ομάδα του Μιλγουόκι, ο Έλληνας power forword ξεκαθάρισε στην ομάδα ότι ήταν έτοιμος να ανταλλαγεί, η ομάδα συζήτησε για πιθανές συμφωνίες πριν από την προθεσμία και μια τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών οδήγησε τον Αντετοκούνμπο να πυροδοτήσει έρευνα για τον ίδιο του τον οργανισμό επειδή τον απέκλεισε στα τέλη της σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Το πραγματικό δίλημμα του ΥΠΟΙΚ – Νέο πακέτο στήριξης πριν ακόμη ψηφιστεί το πρώτο;

ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Euroleague 19.05.26

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

NBA: Αδιανόητη παράσταση του Γουεμπανιάμα, break στην Οκλαχόμα και 1-0 οι Σπερς σε ένα απίθανο ματς (vids, pics)
Σε ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των NBA Playoffs, οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν το break στην έδρα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης. Ιστορικό ματς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, έσπασαν… όλα τα ρεκόρ τα «σπιρούνια».

Πάει Μουντιάλ ο Νειμάρ: Ο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας (pic)
Με τον... τελευταίο εν ενεργεία θρύλο της, τον Νεϊμάρ, θα πάει τελικά η Βραζιλία στο Μουντιάλ, αφού ο Κάρλο Αντσελότι τον κάλεσε στην αποστολή για τα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

«Spygate»: Γιατί είναι στον «αέρα» ο αγώνας των 300.000.000 – «Φωτιά» στο αγγλικό ποδόσφαιρο!
Κίνδυνος αποβολής της Σαουθάμπτον από τον «ακριβότερο αγώνα του κόσμου», τον τελικό των Play-off ανόδου στην Premier League (23/05), λόγου του σκανδάλου παρακολούθησης της Μίντλεσμπρο. Ολες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι κατηγορίες και οι καυστικές δηλώσεις.

Τίτλοι τέλους: Ο Γκουαρντιόλα αποχωρεί από την Μάντσεστερ Σίτι – Φαβορί ο Μαρέσκα (pic)
Μετά από μία δεκαετία και 20 τίτλους συνολικά, ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο Έντσο Μαρέσκα το φαβορί για τον πάγκο.

Ντόρσεϊ: «Ζω για τα μεγάλα σουτ»
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τη φετινή του σεζόν, για την σχέση του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά και για το… όνειρο της Euroleague.

Η FIFA δεν έπιασε τον στόχο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ στην Κίνα ενώ ψάχνεται για την Ινδία
Η παγκόσμια ομοσπονδία είχε τιμή ζήτησης 300 εκατ. δολάρια αλλά έκλεισε συμφωνία στα 60 εκατ. δολάρια, ενώ δεν βρίσκει αγοραστή στην Ινδία, όπου κι εκεί δεν εισπράξει το ποσό ζήτησης

Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
«Λίγο πριν…»: Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το 1ο Αναλόγιο Νέων Δημιουργών
Το Αναλόγιο «Λίγο πριν...», σχεδιασμένο για να έχει συνέχεια, φιλοδοξεί να αναδείξει, μέσω σκηνικών αναγνώσεων, τις δημιουργίες των φοιτητών και φοιτητριών του στο πεδίο της θεατρικής γραφής

Ζώα συντροφιάς: Πρόγραμμα εξειδικευμένης φροντίδας και διατροφής για επαγγελματίες και κηδεμόνες
Το καινοτόμο πρόγραμμα για τη «Διατροφή ζώων συντροφιάς» παίρνει σάρκα και οστά από κρατικούς φορείς. Το πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΠΑ: Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία και διακρίσεις σε 24 επιστημονικά αντικείμενα
Τα αποτελέσματα της φετινής κατάταξης (2026) αποτυπώνουν ποσοτικά και ποιοτικά τις καλύτερες επιδόσεις για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε επίπεδο πενταετίας οδηγώντας σε ρεκόρ διακρίσεων.

