Τσουκαλάς: Σε ομηρία όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας – Θα κάνει κάτι η κυβέρνηση;

Ερωτήματα για τις συντάξεις χηρείας και τον νόμο Κατρούγκαλου απευθύνει προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εφαρμόσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου, την οποία η κυβέρνηση υιοθέτησε εφαρμόζοντας τον νόμου Κατρούγκαλου. Σε ένα μεγάλο μέρος των παλιών -πριν το 2016- συντάξεων σε περίπτωση σώρευσης, εφαρμόζεται ήδη και απεικονίζεται στα εκκαθαριστικά των συνταξιούχων κατά τη μηνιαία εκκαθάριση. Όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας ζουν με το άγχος της μείωσης της παροχής. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να τους κρατά σε ομηρία μέχρι τις εκλογές;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολούθως τονίζει πως «ο πυρήνας του νόμου Κατρούγκαλου ήταν τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, που δεν θεραπεύτηκαν με τον νόμο 4670/2020, οι αυξημένες εισφορές ασθένειας σε επικουρικές και συντάξεις χηρείας, η έλλειψη ανταποδοτικότητας, οι περικοπές της εθνικής σύνταξης στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και πολλά ακόμα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν συνταξιούχους και ασφαλισμένους».

«Εγκλωβισμένοι χιλιάδες ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση»

«Επίσης», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «χιλιάδες ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση που έλαβαν σύνταξη πριν τον Μάιο του 2016, είναι εγκλωβισμένοι καθώς σε αυτούς δεν εκδίδονται αποφάσεις προσαύξησης και ο χρόνος τους σε άλλα ταμεία δεν συνυπολογίζεται στη σύνταξη. Θα κάνει κάτι για αυτό η υπουργός;».

Τέλος, επισημαίνει πως «καλοδεχούμενη η διάταξη για τα βαρέα και ανθυγιεινά που έχει ζητήσει με διαδοχικές τροπολογίες το ΠΑΣΟΚ. Ελπίζουμε η κυρία Κεραμέως να μην αποδειχθεί αναξιόπιστη όπως ο κ. Γεωργιάδης που την προαναγγέλλει κάθε τρεις μήνες και δεν την υλοποιεί ποτέ».