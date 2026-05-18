Πέθανε ο θρυλικός Τίτο Παστερνάκης
Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή μία από τις σπουδαιότερες μορφές του ΠΑΣ Γιάννινα, ο Τίτο Παστερνάκης.
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα καθώς έφυγε από τη ζωή μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του «Άγιαξ της Ηπείρου». Ο Τίτο Παστερνάκης (Jose Osvaldo Pasternak) άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους έζησαν από κοντά τη μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του ’70.
Γεννημένος στις 11 Αυγούστου 1947, ο Αργεντινός μέσος ήρθε στα Γιάννενα τον Ιανουάριο του 1972 ως μέρος της «φουρνιάς» που έφερε ο Γκόμες Ντε Φαρία και άλλαξε την ιστορία του συλλόγου. Μαζί με τους Κοντογιωργάκη, Γκλασμάνη, Λίσα, Μόντες και Αλβαρέζ, αποτέλεσαν τον πυρήνα που δημιούργησε τον μύθο του ΠΑΣ και χάρισε στην ομάδα το προσωνύμιο «Άγιαξ της Ηπείρου».
Το 2022 είχε επιστρέψει στα Ιωάννινα για εκδήλωση βράβευσης παλαιμάχων, μιλώντας με συγκίνηση για τα χρόνια που πέρασε στην πόλη και τον σύλλογο, τα οποία χαρακτήρισε από τα ομορφότερα της ζωής του.
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο στενός του φίλος Εδουάρδο Κοντογιωργάκης, ο οποίος γνώριζε ότι ο Παστερνάκης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Λα Πλάτα της Αργεντινής, όπου ζούσε μόνιμα.
