«Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ» – Τι ισχύει για το Final Four

Μαδρίτη καλεί Γιουρτσεβέν! Η Ρεάλ φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Τούρκο ψηλό μέχρι το τέλος της σεζόν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το BasketNews.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απώλεια των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν από την frontline, λόγω των τραυματισμών, αφήνοντας τον Ουσμάν Γκαρούμπα ως τον μόνο βασικό σέντερ του ρόστερ.

Τι λένε στη Λιθουανία για Ρεάλ και Γιουρτσεβέν

«Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Ομέρ Γιουρτσέβεν, σύμφωνα με πηγές του BasketNews», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα και συμπληρώνει:

«Σύμφωνα με πηγές, ο 27χρονος Τούρκος σέντερ θα ενταχθεί στη Ρεάλ για το υπόλοιπο της σεζόν, προκειμένου να ενισχύσει την frontline για τα πλέι οφ του ισπανικού πρωταθλήματος. O Γιουρτσεβέν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague, παρά μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις».