«Κράξιμο» στον Φλορεντίνο Πέρεθ – Λογομάχησε με οπαδούς και ζήτησε να κατεβάσουν πανό (vids)

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να επικράτησε της Οβιέδο με 2-0 στο κατάμεστο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», ωστόσο τα πράγματα στον σύλλογο δεν μοιάζουν να πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά, αφού οι σχέσεις των οπαδών με τη διοίκηση μοιάζουν να είναι κάτι παραπάνω από τεταμένες. Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του κόσμου και των αποδοκιμασιών ήταν o Φλορεντίνο Πέρεθ.

Η εικόνα του ισχυρού άνδρα των Μερένγκες να λογομαχεί έντονα με φιλάθλους στις εξέδρες κάτω από τα VIP του γηπέδου, ήταν για πολλούς η απόδειξη πως ο ίδιος έχει χάσει πλέον τον έλεγχο.

Η ένταση ήταν διάχυτη για πολλή ώρα πριν τη σέντρα, με τον πρόεδρο να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με οπαδούς που τον αποδοκίμαζαν. Η κατάσταση βέβαια ξέφυγε όταν στις κερκίδες έκαναν την εμφάνισή τους πανό που έγραφαν «Φλορεντίνο παραιτήσου» και «Φλορεντίνο είσαι ένοχος».

Δείτε το βίντεο του Πέρεθ με τους οπαδούς:

🚨🚨| Florentino Pérez seen arguing with fans during Real Madrid’s game against Real Oviedo. A “FLORENTINO, LEAVE NOW” banner shown by fans was later removed.pic.twitter.com/RsWwFDl5Es — CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2026

Με εντολή του ίδιου του Φλορεντίνο Πέρεθ, η ασφάλεια του σταδίου έσπευσε άμεσα να κατεβάσει τα πανό αυτά, κάτι που έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά, ενισχύοντας την πεποίθηση πως ο πρόεδρος της Βασίλισσας έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τον κόσμο της ομάδας.

Δείτε το βίντεο με τα πανό κατά του Πέρεθ:

A “FLORENTINO, LEAVE NOW” banner shown by fans was removed by security at the Santiago Bernabeu .#RealMadridRealOviedo pic.twitter.com/3rRk3CpXwi — StatPad Football📊📈📉 (@StatPadFootball) May 14, 2026

Η πίεση είναι πλέον ασφυκτική στη Ρεάλ Μαδρίτης, αναγκάζοντας τον πρόεδρό της να προαναγγείλει έκτακτες εκλογές μέσω της πολυσυζητημένης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πριν μέρες.